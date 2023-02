Carregador tipo C: 6 modelos com esta entrada USB a partir de R$ 34

O carregador tipo C é compatível com boa parte dos smartphones das maiores marcas do mercado, como Samsung , Motorola e Xiaomi . Dentre as opções à venda na Internet, é possível optar pela compra apenas da fonte, de um carregador portátil ou da tomada com o cabo de carregador tipo C incluso. Donos de iPhone ( iOS ) podem se interessar pela tomada original da Apple , que promete carga rápida por valores a partir de R$ 180 . Os preços citados no texto foram verificados durante a apuração da matéria, no mês de fevereiro de 2023.

Quem deseja carga rápida pode escolher um carregador turbo tipo C, como o Geonav ‎PB10KWT, que ainda traz duas entradas USB-A e pode ser comprado por cerca de R$ 159. Entre os carregadores portáteis, o i2Go ‎PROBAT017 sai por volta de R$ 179 e informa a carga num display digital. Confira abaixo mais detalhes dos carregadores com entrada USB-C.

Esta fonte da ELG fornece uma saída USB-C de 20 W compatível com Power Delivery que promete carregar até três vezes mais rápido, segundo a fabricante. Entre as seguranças do carregador está proteção contra curto-circuito e superaquecimento, além de material antichamas. A tomada não acompanha cabo, e pode ser comprada por cerca de R$ 69.

O carregador da ELG acumula 4,7 estrelas de 5 na Amazon. Os consumidores elogiam bastante a construção e resistência da tomada, além da velocidade de carregamento.

Prós: carregamento rápido

Produto desta matéria | TechTudo POWER DELIVERY ELG ‎WCPD R$ 69 IR À LOJA

2. Geonav CH20PDQC - a partir de R$ 80

O carregador universal ultra rápido da Geonav tem duas entradas: uma USB tipo C de 20 W e outra tipo A de 18 W. Ambas podem ser usadas simultaneamente numa potência total de 15 W sem risco, segundo a fabricante, que garante 50% de carga em iPhones com 30 minutos. A tomada da Geonav é pequena e leve, com transporte fácil, e está disponível por preços que começam em R$ 80.

O CH20PDQC apresenta 4,7 estrelas na Amazon, e alguns compradores opinam que ele pode carregar o iPhone mais rápido do que o acessório original da Apple. Um usuário aponta que a principal vantagem do produto é usar as duas entradas para carregamento ao mesmo tempo. Contudo, há reclamações de que ele pode esquentar um pouco durante o uso, e que apresentou dano com um mês de compra.

Prós: pode carregar dois gadgets ao mesmo tempo

Produto desta matéria | TechTudo TOMADA BIVOLT Geonav CH20PDQC R$ 89 IR À LOJA

A tomada da i2Go é voltada para celulares Android. Seu carregamento rápido de 20 W promete carga de 50% no smartphone em apenas 25 minutos, e vem com proteção contra sobrecorrente e superaquecimento. A tomada vem com cabo USB-C de 1,5 m, mas é possível usá-la para carregar iPhones com um cabo lightning. O carregador rápido sai por volta de R$ 99.

Com avaliação de 4,6 estrelas na Amazon, o carregador é recomendado pela fabricação do cabo incluso no kit, que é grosso e resistente segundo as resenhas.

Prós: cabo resistente e grosso

Produto desta matéria | TechTudo CABO RESISTENTE ‎i2Go I2GKIT9474 R$ 99 IR À LOJA

O carregador portátil de 10.000 mAh tem como vantagem dar uma carga na bateria do celular sem depender de tomadas. Este modelo da Geonav traz três entradas (duas USB-A e uma USB-C) e permite usá-las todas ao mesmo tempo – inclusive, também é possível usar o powerbank enquanto o carrega. Um dos seus destaques é o indicador de carga restante em LED, conveniente para o dia a dia. O carregador está à venda por valores que começam em R$ 159.

Com 4,5 estrelas de 5 na Amazon, compradores elogiam o custo-benefício e a quantidade de cargas possíveis com o power bank em uma só bateria. Uma resenha até mesmo comenta que o carregador portátil é bastante resistente e aguentou algumas quedas. Por outro lado, há críticas ao longo tempo para carregar o celular.

Prós: LED indicador de carga

Produto desta matéria | TechTudo COM 10.000 MAH Geonav ‎PB10KWT R$ 159 IR À LOJA

O PROBAT017 tem duas saídas USB-A e uma USB-C para carregar até três dispositivos ao mesmo tempo. O display digital do powerbank informa sua carga exata, que pode carregar até 50% da bateria do celular em meia hora, segundo a fabricante. O carregador portátil de 10.000 mAh inclui um cabo micro-USB e é compatível com Power Delivery. Ele sai a partir de R$ 179.

O powerbank da i2Go tem 4,7 estrelas na Amazon. As avaliações aprovam o visor digital que indica a porcentagem de carga do carregador, porém reclamam que ele é mais pesado do que um celular, com 260 gramas e demora consideravelmente para carregar smartphones.

Prós: permite carregar três dispositivos ao mesmo tempo

Produto desta matéria | TechTudo PORTÁTIL i2Go ‎PROBAT017 R$ 179 IR À LOJA

6. Apple Adaptador de corrente USB-C de 20 W - a partir de R$ 180

O carregador da Apple é voltado para modelos de iPhone e iPad, mas também pode ser usado em celulares Android com entrada USB-C. A tomada de 20 W tem design compacto e promete carregamento rápido de produtos Apple — principalmente para iPads Pro e Air, segundo a fabricante. Vale ressaltar que o produto não inclui o cabo para conectar no smartphone. A fonte pode ser comprada por cerca de R$ 180.

A tomada da Apple tem 4,9 estrelas de 5 na Amazon. Entre elogios dos compradores estão a velocidade do carregamento da bateria e a confiança no produto. No lado negativo, uma resenha critica o preço elevado da tomada.

Prós: produto original

Produto desta matéria | TechTudo PARA IOS Apple Adaptador de corrente USB-C de 20 W R$ 180 IR À LOJA

