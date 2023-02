Carregador universal: veja 6 modelos por preços a partir de R$ 32

Carregadores universais são ideais para substituir os modelos originais de celulares, tablets e notebooks. Empresas como ELG, i2Go e Geonav oferecem dispositivos homologados pela Anatel por preços a partir de R$ 32 , como é o caso do ELG ‎WC1APT, que traz corrente de 1A e tensão de 5V. Os preços citados no texto foram verificados durante a apuração da matéria, no mês de fevereiro de 2023.

Já o i2Go ‎PROWAL027 oferece potência de 20 W via USB-C e 18 W via USB por valores que partem de R$ 90. Outra opção é o Geonav TLCH65BK, que apresenta plugues universais e permite carregamento de até cinco dispositivos simultâneos por cerca de R$ 245. Veja a seguir seis carregadores universais para comprar no Brasil.

O carregador ELG ‎WC1APT é um modelo básico indicado para quem busca uma opção coringa. O modelo é bivolt e possui corrente de 1A e tensão de 5V em sua saída USB, além de entregar a tecnologia de carregamento rápido e proteção contra curto-circuito. Além disso, o produto proporciona maior segurança ao usuário por ser construído em material antichamas e com proteção contra sobreaquecimento. O modelo pode ser encontrado por valores a partir de R$ 32.

Avaliado com uma nota média de 4,7 de 5 estrelas pelos consumidores da Amazon, o modelo recebeu nota máxima em 77% de suas avaliações e se destaca por sua durabilidade, robustez e excelente custo benefício.

2. Geonav CH20PDQC - a partir de R$ 80

O Geonav CH20PDQC é um carregador interessante para quem deseja conexão dupla. O modelo é bivolt e entrega carregamento ultrarrápido para todos os tipos de dispositivos, inclusive iPhones. Além disso, seu circuito inteligente detecta de maneira automática a utilização simultânea das portas USB e USB-C, reduzindo a potência total para não haver sobrecarga. Além disso, suas portas fornecem potência de 20 W via USB-C e 18 W via USB, sendo capaz de carregar até 50% da bateria total de um iPhone em apenas 30 minutos.

Avaliado com uma nota média de 4,7 de 5 estrelas pelos consumidores da Amazon, o modelo recebeu nota máxima em 85% de suas avaliações e recebe destaque para sua robustez e excelente qualidade de material. O produto aparece por cerca de R$ 80.

O carregador i2Go ‎PROWAL027 é mais uma boa opção para quem busca uma conexão dupla. Com configurações semelhantes às apresentadas no modelo anterior, com sistema elétrico bivolt, potência de 20 W via USB-C e 18 W via USB, carregamento ultrarrápido e circuito inteligente, com detecção de uso simultâneo, o produto se destaca na segurança. Seu design leve esconde uma forte estrutura contra superaquecimento e sobrecarga, evitando possíveis chamas e riscos maiores ao usuário.

Avaliado com uma nota média de 4,6 de 5 estrelas pelos consumidores da Amazon, o modelo recebeu nota máxima em 83% de suas avaliações, se destacando por sua versatilidade e robustez. Ele pode ser adquirido por valores que partem de R$ 90.

O Geonav PB12KMB pode ser uma boa opção para quem deseja um carregador portátil universal. Com capacidade de armazenamento de até 12.000 mAh, o modelo conta com duas saídas USB e uma saída USB-C, todas com corrente de 2A e carregamento simultâneo. Além disso, a tecnologia Pass Through do dispositivo permite ainda que o usuário carregue o carregador portátil enquanto carrega seus dispositivos, fornecendo grande praticidade ao usuário. O modelo utiliza um cabo micro USB e um adaptador de 10 W de potência, com corrente de 2A e tensão de 5V, porém o adaptador não está incluso na compra.

Avaliado com uma nota média de 4,7 de 5 estrelas pelos consumidores da Amazon, o modelo recebeu nota máxima em 85% de suas avaliações e se destaca por sua durabilidade, robustez e excelente custo-benefício. O produto é visto por valores que partem de R$ 160.

O Geonav CH65PDQC é o carregador ideal para quem busca potência para carregar qualquer dispositivo. Bivolt, o modelo conta com uma porta USB com potência de 18 W e uma porta USB-C de 65 W, podendo carregar até mesmo notebooks com entradas de alimentação compatíveis. Além disso, a tecnologia PPS (Programmable Power Supply), presente no dispositivo, permite a comunicação entre dispositivo e carregador, ajustando de maneira automática a tensão necessária para o carregamento.

Avaliado com uma nota média de 4,6 de 5 estrelas pelos consumidores da Amazon, o modelo recebeu nota máxima em 82% de suas avaliações e também se destaca por sua durabilidade, robustez e excelente custo-benefício. O produto pode ser visto por valores a partir de R$ 197.

6. Geonav TLCH65BK - a partir de R$ 245

O Geonav TLCH65BK é o item ideal para os usuários que fazem viagens constantes. Com carregamento de até cinco dispositivos simultâneos, divididos entre quatro portas USB e uma porta USB-C, o modelo bivolt entrega sistema de proteção contra curto-circuito e plugues universais compatíveis com o sistema elétrico de mais de 150 países. Além disso, o modelo serve também como adaptador de tomada, e sua construção em material ABS anti-chamas proporciona maior segurança e conforto em qualquer lugar.

Avaliado com uma nota média de 4,8 de 5 estrelas pelos consumidores da Amazon, o modelo recebeu nota máxima em 86% de suas avaliações e recebe destaque para sua robustez, qualidade do material e excelente custo-benefício. O carregador é vendido por valores a partir de R$ 245.

