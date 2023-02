Cinco mitos sobre a Alexa — e por que eles não são verdade

A Alexa se tornou uma companheira do cotidiano de diversos usuários. A assistente de voz da Amazon está presente nos smart speakers da empresa, em celulares e até mesmo em TVs. Com a facilidade de ter acesso aos recursos proporcionados pela inteligência artificial, alguns mitos, especialmente relacionados à privacidade dos usuários, surgiram ao longo do tempo. Alguns dos equívocos, no entanto, ocorrem devido a má interpretação da tecnologia oferecida pela Alexa.

Para ajudar os usuários a entender o porquê de alguns desses mitos não serem verdade, o TechTudo preparou uma lista com as principais perguntas relacionadas ao tema. A seguir, você confere respostas às principais questões de privacidade do usuário e dicas para utilização de alguns recursos da Alexa.

2 de 6 Echo Show 15 — Foto: Amazon Echo Show 15 — Foto: Amazon

1. A Alexa pode te ouvir e gravar áudios mesmo fora de uso?

Não. A Alexa não é capaz de ouvir e gravar as conversas do usuário quando está fora de uso. Segundo a Amazon, por padrão, os dispositivos Amazon Echo gravam o áudio somente após a palavra-chave ser acionada. As opções atuais são “Alexa”, “Echo” e “Amazon”. Uma tecnologia denominada de “detecção de palavras-chave” realiza o reconhecimento da opção de ativação do dispositivo. Assim, todas as demais conversas são ignoradas pela assistente de voz e somente os padrões acústicos que correspondem à palavra escolhida são captados.

Para saber quando a Alexa está captando o que está sendo dito, basta olhar para o dispositivo, que exibirá uma luz azul. O mesmo vale para os aplicativos e demais dispositivos com Alexa — uma barra azul aparecerá na parte inferior da tela do celular ou TV quando a assistente estiver captando o áudio e enviando para a nuvem os comandos solicitados. Ainda é possível desligar os microfones dos dispositivos Amazon Echo manualmente. Uma luz vermelha indica que os microfones estão desligados e nenhum áudio está sendo captado.

2. Suas informações ficam vulneráveis a ataques hackers?

3 de 6 Echo Dot é uma das opções de caixinha com Alexa — Foto: Divulgação/Amazon Echo Dot é uma das opções de caixinha com Alexa — Foto: Divulgação/Amazon

Para garantir segurança aos usuários, a Amazon trabalha em uma série de patches e atualizações automáticas que tornam os dispositivos Amazon Echo e a assistente de voz Alexa mais seguros. Com isso, as informações dos usuários contidas na nuvem da Amazon não ficam vulneráveis a ataques hackers.

Para preservar as informações pessoais dos seus clientes, a Amazon explica que trabalha com especialistas de segurança para identificar e corrigir vulnerabilidades de segurança que possam surgir. Além disso, os dados transmitidos entre os dispositivos e a nuvem da Amazon são criptografados. Com isso, as ações ilícitas de acesso às informações dos usuários é dificultada.

3. A Amazon usa conversas privadas para fazer anúncios personalizados?

4 de 6 A Echo Dot 3 possui driver de áudio de 1,6" com potência sonora boa para ambientes pequenos — Foto: Reprodução/Amazon A Echo Dot 3 possui driver de áudio de 1,6" com potência sonora boa para ambientes pequenos — Foto: Reprodução/Amazon

Como a Alexa não está gravando o usuário a todo momento, as conversas privadas não são usadas como base para anúncios personalizados. Porém, quando o usuário ativa o dispositivo Amazon Echo com a palavra-chave, tudo o que é dito após isso cria um perfil, o que pode, sim, gerar propagandas com base nas informações coletadas.

Por exemplo, caso solicite à Alexa dicas de como decorar a sala de estar, a tendência é que anúncios de móveis novos possam aparecer com uma frequência um pouco maior. Segundo a Amazon, os dados dos consumidores permitem o aprimoramento da experiência com a assistente de voz. Além disso, o aviso de privacidade da empresa impõe o não compartilhamento de informações pessoais dos consumidores.

4. Não é possível saber o que a Alexa gravou?

5 de 6 Echo Dot também está disponível em versão infantil — Foto: Divulgação/Amazon Echo Dot também está disponível em versão infantil — Foto: Divulgação/Amazon

Sim, é possível saber o que a Alexa gravou pelas configurações do aplicativo no celular ou pela página de privacidade da assistente de voz no site da Amazon. É possível gerenciar o histórico de gravações e verificar o que foi captado pela assistente. Além disso, o gerenciamento permite excluir os áudios de uma vez, de tempos em tempos de forma programada ou não salvá-los.

No aplicativo Alexa, basta seguir os passos: Mais > Configurações > Privacidade de Alexa > Revisar Histórico de Voz. Já pelo computador, basta acessar o site www.amazon.com.br/privacidadealexa e clicar em “Revisar Histórico de Voz”. Com isso, é possível ouvir os áudios gravados, excluir gravações e também responder se a Alexa executou a ação que você queria.

5. O Drop In permite que outras pessoas vigiem sua casa?

6 de 6 Câmera da Echo Show 10 usa base giratória para seguir usuário durante videochamadas — Foto: Divulgação/Amazon Câmera da Echo Show 10 usa base giratória para seguir usuário durante videochamadas — Foto: Divulgação/Amazon

De acordo com a Amazon, por padrão, o recurso Drop In está desativado. Para usá-lo, é necessário que o usuário ative e conceda as permissões necessárias aos contatos. É possível gerenciar as permissões a qualquer momento nas configurações pelo aplicativo Alexa.

O recurso foi criado para facilitar a comunicação entre familiares e amigos por meio dos dispositivos Alexa. Além da habilitação manual, é necessário conceder a permissão a contatos específicos na lista de contatos do app Alexa. Ao contrário de uma chamada de voz, não é possível recusar um Drop In, o que pode levar o usuário a pensar que o recurso pode ser usado de forma maliciosa para ouvir conversas pessoais.

Como o usuário escolhe com quem deseja compartilhar o Drop In, é necessário ter em mente que isso pode ser uma das barreiras que impede que outras pessoas vigiem suas conversas — cabendo assim à honestidade de terceiros para utilizar o recurso de comunicação da forma correta. Além disso, um som é emitido quando o Drop In é ativado, o que permite que o usuário fique atento.

Recursos de segurança da Amazon impedem o acesso de terceiros por meio de seus servidores. Com as configurações de privacidade, não é possível usar a função Drop In sem a autorização do usuário principal. Com a função “Não Perturbe” em execução nos dispositivos Alexa, os Drop Ins também ficam bloqueados.

Com informações de MUO e ITP

