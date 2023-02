Como baixar fotos do Instagram no PC? Veja 4 sites para fazer download

É possível baixar fotos do Instagram no PC gratuitamente e sem utilizar extensões ou outros programas. Sites como iGram e Instawload permitem fazer o download de mídias da rede social com poucos cliques – apenas colando o link das imagens ou dos vídeos escolhidos e selecionando o botão de baixar. Algumas páginas, inclusive, possibilitam carregar Stories , Reels , destaques e até mesmo fotos de perfil e lives completas. Nas linhas a seguir, veja como baixar fotos e vídeos do Instagram online com a ajuda de sites especializados.

Conheça sites para baixar fotos do Instagram pelo computado

1. iGram

Uma opção prática e intuitiva para baixar fotos do Instagram no PC é o iGram. Nele, é possível fazer o download rapidamente de imagens postadas no feed, incluindo publicações em carrossel, e vídeos. A plataforma baixa as imagens no formato JPG e, geralmente, existem três opções de qualidade — a melhor, inclusive, supera a marca dos 1080 px. Nos carrosséis, o site mostra todas as fotos, e é possível baixá-las separadamente caso não queira uma delas.

iGram é uma opção para baixar arquivos do Instagram

Já para os vídeos, a ferramenta oferece download em formato MP4. Para baixar as publicações, basta acessar o site do iGram (www.igram.io/pt/), copiar a URL da imagem desejada no Instagram e colá-la na barra principal do site. Feito isso, depois de poucos segundos, o usuário será redirecionado para a página em que poderá baixar os arquivos.

2. Instawload

O Instawload (www.instawload.com.br/) é outro site que permite fazer baixar fotos do Instagram online. Mais completo que o iGram, a plataforma também oferece a possibilidade de baixar Stories apenas colando a URL na barra determinada. O site consegue ainda carregar carrosséis.

Instawnload também permite baixar Stories do Instagram

Outra funcionalidade do Instawload é a de baixar a foto de perfil. Além disso, a plataforma também permite fazer o download dos destaques de qualquer conta pública no Instagram, bem como baixar as últimas postagens de um usuário. Nos dois casos, é preciso apenas colar o link da publicação no site ou digitar o @ do perfil para que, em poucos minutos, o Instawload carregue a mídia.

3. SSSGram

O SSSGram (https://www.sssgram.com/pt/) é mais uma alternativa para baixar imagens do Instagram no PC. Além das fotos, o site também oferece o serviço de download de vídeos em formato MP4 e em alta qualidade. O processo é semelhante ao das demais ferramentas listadas: basta inserir a URL da publicação na barra principal para fazer o download. Ainda é possível baixar os Stories destacados no perfil do usuário apenas com o link.

SSSGram permite baixar fotos do Instagram pelo link e ainda fazer o download de lives

O principal diferencial do SSGram é a possibilidade de fazer download de lives completas. Assim como nos demais casos, basta inserir o link na barra do site (https://www.sssgram.com/pt/download-instagram-videos/) e baixar o arquivo para o computador a partir do navegador. A interface da plataforma é simples, intuitiva e sem anúncios.

4. Save Insta

O Save Insta (https://www.save-insta.com/pt-pt/) é outra opção que permite fazer o download de fotos e outras mídias do Instagram. Ao entrar no site, o usuário seleciona o tipo de arquivo que deseja baixar e, em poucos segundos, consegue fazer o download. É possível salvar fotos únicas, carrosséis, vídeos, Reels, Stories e até mesmo as imagens de perfil.

Save Insta é plataforma intuitiva para baixar fotos do Instagram pelo link

Antes de colar a URL desejada, é preciso selecionar o tipo de arquivo a ser carregado. Ao colar o link de uma imagem, por exemplo, o usuário deve selecionar "Foto". Feito isso, basta apertar "Visão" e, com a mídia disponível, clicar em "Baixar" para baixar fotos e videos do Instagram.

