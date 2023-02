Como começar a investir do zero? Veja 5 plataformas online para aprender

Começar a investir do zero é um desafio que pode ficar mais fácil com a ajuda de plataformas educacionais online. Sites como Nath Finanças e Me Poupe! disponibilizam artigos e vídeos que norteiam iniciantes em seus primeiros passos no mercado de investimentos, ensinando a investir em renda fixa e variável – incluindo ações e fundos imobiliários. Há ainda plataformas como TC e Expert XP: adequadas tanto para inexperientes quanto para especialistas, elas fornecem não só conteúdos educativos, mas também análises de investimentos e relatórios especializados para ajudar você a tomar as melhores escolhas para o seu bolso. Nas linhas a seguir, o TechTudo lista cinco sites úteis para aprender a investir dinheiro do zero.

1. Nath Finanças

A Nath Finanças (https://www.nathfinancas.com.br/), plataforma idealizada pela administradora Nathália Rodrigues, nasceu com o objetivo de levar educação financeira para pessoas de baixa renda. Nela, é possível encontrar blog posts organizados por objetivos como "Organizar as finanças", "Quitar as dívidas" e "Começar a investir", além de um link que redireciona os usuários para o canal da educadora no YouTube, onde os conteúdos estão dispostos em playlists.

O diferencial da plataforma fica por conta do NathPlay, serviço de streaming com vídeos que ensinam o assinante a investir com pouco dinheiro. São três as opções de planos: básico (R$ 9,90 por mês), premium (R$ 29,90 por mês) e master (R$ 69,90 por mês). Todos os serviços podem ser compartilhados e permitem acesso ao fórum para tirar dúvidas.

Com o lema "Finanças reais para pessoas reais", a plataforma Nath Finanças oferece ainda calculadora de salário online e uma planilha de controle financeiro para download. Os livros “Orçamento sem falhas” e “O plano perfeito”, que apresenta conceitos de educação financeira de forma leve e divertida, também estão disponíveis para compra no site.

2. Me Poupe!

Me Poupe! (https://mepoupe.com/) é a primeira plataforma de educação e entretenimento financeiro do mundo. O portal de conteúdo agrega materiais publicados no blog e no canal do YouTube, onde o projeto idealizado pela jornalista Nathalia Arcuri começou. A navegação no site é simples: basta clicar nas três barras do canto superior esquerdo e escolher uma entre as quatro metas disponíveis: "Quitar dívidas", "Economizar", "Ganhar mais" ou "Investir". Os blog posts e vídeos podem ser acessados gratuitamente, sem necessidade de cadastro.

Recursos adicionais como simuladores, planilhas e ebooks estão disponíveis apenas para a comunidade de Me poupeiros, como são chamados os inscritos no site. Não é preciso pagar para fazer parte do grupo. Os cursos oferecidos pela Me Poupe!, porém, são pagos, e os valores vão de R$ 297 a R$ 799. A Me Poupe! trabalha ainda em um aplicativo de finanças pessoais, que em breve estará disponível para download.

3. TC

TC (https://tc.com.br/) é uma plataforma de investidores que atua nas frentes inteligência de mercado, análise de dados e educacional. Com o objetivo de democratizar o acesso à informação financeira, o serviço traz para pessoas físicas recursos que até então estavam restritos a investidores institucionais, como análises de investimentos, relatórios especializados e plantão de empresas da bolsa de ações.

Entre os recursos educativos está um blog de educação financeira, com conteúdos divididos por níveis de conhecimento e temas. Há, por exemplo, uma seção que agrega artigos sobre os primeiros passos para aprender a investir em ações, e um glossário com termos comuns na Bolsa de Valores. O TC oferta ainda mais de 50 cursos gratuitos para investidores iniciantes, intermediários ou experientes. As aulas abordam desde temas como se livrar das dívidas até análises técnicas. Para ter acesso aos cursos, basta se cadastrar e fazer login pelo aplicativo do TC, disponível para Android e iPhone (iOS), ou pela versão web.

Na modalidade gratuita, o TC oferece canais de interação com outros investidores; cotações, índices e notícias em tempo real; análise de investimentos e montagem de carteira. Interessados em obter mais recursos, como alertas urgentes de alto impacto no mercado e plantão de empresas na bolsa de ações, deverão assinar o plano Master, que custa R$ 129,90 ao mês. Há também o plano Cripto, voltado para aqueles que desejam investir em criptoativos, com assinatura de R$ 149 mensais.

4. Expert (XP)

O portal Expert XP reúne conteúdos sobre o mercado financeiro para pessoas com diferentes níveis de conhecimento — desde inexperientes no assunto até especialistas. A plataforma dispõe de uma seção chamada "Aprenda a Investir", que funciona como uma espécie de curso de investimentos para iniciantes. Basta escolher entre "Finanças pessoais", "Ações", "Aposentadoria", "Fundos de investimento", "Renda fixa" e "Criptomoedas" para ter acesso às trilhas de conhecimento gratuitas.

Além desses materiais educativos, o portal Expert XP traz também detalhes de ações e fundos imobiliários, bem como relatórios periódicos, análises, carteiras em destaque e recomendações de produtos. A plataforma disponibiliza ainda web stories, formato de conteúdo de rápido consumo que pode facilitar a compreensão de temas mais complexos. Vale ressaltar que os conteúdos assinalados com um cadeado são exclusivos para clientes da XP.

5. Modal Mais

O banco digital Modal Mais disponibiliza, na seção "Aprenda" de seu site, conteúdos para ajudar você a dar os primeiros passos nos investimentos em renda fixa, fundos imobiliários, Bolsa de Valores e mais. Na opção “Trilha de conhecimento”, é possível acessar tutoriais de como começar a investir, explicações sobre conceitos do mercado e até mesmo guias para escolher a melhor plataforma. Além dos artigos publicados no blog, a empresa também compartilha conteúdos no canal do Telegram, no podcast do Spotify e no YouTube. Todos os materiais são gratuitos.

