Como criar GIF online sem baixar apps; veja lista de sites grátis

Com o crescente interesse sobre como fazer GIFs, surgiram diversos sites chamados de "GIF makers"; que tem como objetivo criar imagens animadas de forma prática e rápida, sem a necessidade de baixar qualquer aplicativo ou programa. Confira na lista abaixo alguns dos melhores sites para criar GIFs online.

Veja como criar GIF online sem instalar aplicativos externos — Foto: Giphy/Amazon Prime Video

Se você quer fazer um GIF online por meio de um vídeo do YouTube, saiba que é perfeitamente possível. O YouTube to GIF é um site extremamente simples de ser usado e que tem a capacidade de transformar vídeos do plataforma em imagens GIFs.

Para usá-lo, basta copiar a URL do vídeo que você deseja transformar em GIF e colar no espaço dedicado dentro do site. Depois clique em “Load Vídeo” e, após o vídeo ser carregado, defina o minuto em que o GIF começa, quanto tempo deseja que ele dure. Por fim, clique em “Create GIF”.

1 de 8 YouTube to GIF cria GIFs online a partir de vídeos do YouTube — Foto: Reprodução/Felipe Alencar YouTube to GIF cria GIFs online a partir de vídeos do YouTube — Foto: Reprodução/Felipe Alencar

O site não especifica o tamanho máximo do GIF, mas saiba que quanto maior o intervalo do vídeo, mais pesado ficará o seu GIF. Depois de renderizado, você ainda pode adicionar textos e fazer o download.

O primeiro passo para usar o GIF Creator é fazer o upload das imagens a serem usadas. Você pode upar, no máximo, 200 imagens. Depois você define o tamanho das imagens em pixels, a velocidade da animação e ver uma prévia por meio de uma janela ao lado. Para finalizar, basta clicar em “Create GIF Animation” para em dentro de poucos segundos ter um GIF para chamar de seu.

2 de 8 GIF Creator pode usar mais de 200 imagens para fazer GIFs online — Foto: Reprodução/Felipe Alencar GIF Creator pode usar mais de 200 imagens para fazer GIFs online — Foto: Reprodução/Felipe Alencar

O GifMe é uma extensão para ser usada no navegador Google Chrome. Após instalar no navegador, quando você ver algum vídeo engraçado na internet e quiser fazer um GIF, clique com o botão direito do mouse no vídeo e no menu de contexto clique em "Gif Me".

3 de 8 GifMe é uma extensão do Google Chrome para criar GIFs online — Foto: Reprodução/Felipe Alencar GifMe é uma extensão do Google Chrome para criar GIFs online — Foto: Reprodução/Felipe Alencar

A partir daí, é só definir os parâmetros, as tags e salvar o seu GIF animado para compartilhar nas suas redes sociais. Se quiser, também pode pesquisar por outros GIFs na ferramenta, usando as palavras-chaves.

O site Gifpal é um GIF maker bem completo. Ele permite que você ajuste certos parâmetros, como brilho, contraste e adição de efeitos interessantes. Você também pode colocar texto em seus GIFs. O site ainda permite que você controle cada frame do GIF da maneira que achar melhor.

4 de 8 Gifpal oferece galeria interna para criar GIFs online — Foto: Reprodução/Barbara Mannara Gifpal oferece galeria interna para criar GIFs online — Foto: Reprodução/Barbara Mannara

A grande vantagem do Imgflip é poder fazer GIFs tanto a partir de vídeos do YouTube quanto por imagens e vídeos de seu computador. O processo para se criar um GIF a partir de um vídeo do YouTube é o mesmo do YouTube to GIF.

Você também pode upar vídeos armazenados em seu computador, tais como vídeos de família ou da última viagem para criar GIFs engraçados. O mesmo ocorre com as imagens, que devem ser upadas direto do seu PC para o site.

5 de 8 Imgflip permite personalizar legendas ao fazer GIF online — Foto: Reprodução/Marvin Costa Imgflip permite personalizar legendas ao fazer GIF online — Foto: Reprodução/Marvin Costa

O site BlogGIF oferece várias ferramentas para você criar os mais variados tipos de GIFs. Por exemplo: você pode criar com colagens de fotos, com textos animados, com efeitos diversos e até mesmo slideshows. O BlogGIF realmente é bem completo e possui dezenas de ferramentas. Com certeza você encontrará uma que satisfaça às suas necessidades.

6 de 8 Bloggif cria GIFs online de variados formatos — Foto: Reprodução/Felipe Alencar Bloggif cria GIFs online de variados formatos — Foto: Reprodução/Felipe Alencar

O Make a GIF é bem interessante pois ele também permite que você crie GIFs online através de várias fontes. Você pode upar imagens de seu computador, colar URL de vídeos do YouTube, upar vídeos que estejam salvos em seu celular ou HD e, também, usar a sua webcam para criar seus próprios GIFs. Esta opção é bem simples e fácil de ser usada. Dificilmente você encontrará dificuldades para usar esta ferramenta.

7 de 8 Make a GIF permite criar GIFs online em poucos cliques — Foto: Reprodução/Alberto Rocha Make a GIF permite criar GIFs online em poucos cliques — Foto: Reprodução/Alberto Rocha

O GIF Maker é, talvez, o site mais simples, fácil e direto para se fazer GIFs online. Ele conta com uma quantidade reduzida de recursos, mas faz o básico. Cria GIFs a partir de imagens do seu PC, também pode adicionar alguns efeitos e fazer GIFs reversos, que também são bastante engraçados.

8 de 8 GIF Maker é ideal para pequenas alterações em GIFs online já prontos — Foto: Reprodução/Felipe Alencar GIF Maker é ideal para pequenas alterações em GIFs online já prontos — Foto: Reprodução/Felipe Alencar

