Como ganhar dinheiro com o Canva? Veja 5 ideias para se inspirar

É possível ganhar dinheiro com o Canva criando produtos digitais e impressos. O editor facilita a produção de landing pages , artes para redes sociais e ebooks , os quais o usuário pode vender e garantir uma renda extra pela Internet . É possível personalizar o design adicionando textos, vídeos, fotos e ícones a templates pré-prontos para criar um produto original para fins comerciais. Vale dizer que não é permitido vender um modelo próprio do editor sem customizá-lo. Na lista a seguir, conheça cinco formas de ganhar dinheiro com o Canva.

Regras para a venda de design criados no Canva

O Canva permite que você crie produtos digitais e designs para fins comerciais. Para isso, porém, é necessário produzir algo único a partir dos recursos que a ferramenta oferece. Em outras palavras, não é permitido, por exemplo, utilizar um template pronto da plataforma e vendê-lo sem modificações. As artes precisam ser personalizadas e originais, mesmo que utilizem elementos, modelos e outros recursos do Canva.

1. Crie landing pages personalizadas

As landing pages, também conhecidas como "páginas de captura" em português, são um recurso fundamental na estratégia de Marketing Digital de muitas marcas e negócios. Isso porque é por meio delas que os visitantes do site se convertem em leads – fornecendo dados pessoais em troca de materiais ricos como ebooks, por exemplo – ou até mesmo em clientes – no caso de comprarem algum produto ou serviço por meio da página.

Acontece que nem todos sabem como criar landing pages, e você pode aproveitar essa oportunidade para ganhar dinheiro com o Canva. O editor oferece diferentes templates de página de captura facilmente personalizáveis. Para encontrá-los, basta ir na ferramenta de pesquisa da plataforma e pesquisar por "landing page" ou por "web site". Após finalizar as edições, você pode definir uma URL personalizada para a landing page do seu cliente e publicá-la sob o domínio do Canva.

2. Diagrame ebooks de Marketing Digital

Outra forma de ganhar dinheiro com o Canva é apostar na diagramação de ebooks. Esse formato é comumente utilizado para a transmissão de conhecimento na Internet, o que faz dele uma peça interessante em estratégias de Marketing Digital para a divulgação de produtos e serviços. Um nutricionista que quer atrair novos pacientes, por exemplo, pode fazer um ebook com receitas saudáveis e fáceis de preparar. O Canva conta com diversos templates próprios para diagramar e-books profissionais e personalizados. Para encontrá-los, basta pesquisar por "ebook" na ferramenta de busca. Ao final, você pode baixar o arquivo em PDF.

3. Faça quadros de música do Spotify personalizados

Os quadros de música interativos do Spotify são a nova tendência no segmento de decoração e presentes criativos. A peça traz a arte do álbum da música e um QR Code que, ao ser escaneado, reproduz a canção no aplicativo de streaming. Com o Canva, é possível personalizar o projeto para que ele inclua fotos pessoais em vez da capa do álbum. Assim, você pode produzir os quadros sob encomenda para casais, amigos e familiares e garantir uma fonte de renda extra.

4. Crie artes personalizadas para posts de redes sociais

O Canva ajuda você a aproveitar essa oportunidade de renda extra, já que permite personalizar modelos de design para fins diversos, como capa de Facebook, capa para destaque, Reels com fotos e frases e mais. As artes podem servir para o seu empreendimento ou para vender para possíveis clientes. Os modelos estão reunidos na seção "Redes sociais", disponível na página inicial do editor.

5. Faça topos de bolo personalizados

Além de criar convites digitais para festas e eventos, o Canva também permite produzir topos de bolo personalizados. Com os recursos da plataforma, você pode editar as imagens para criar o formato característico desse tipo de decoração, personalizando-a com diferentes temas de desenhos, personagens de filme, times de futebol e muito mais. Depois, é só baixar o arquivo, enviar para impressão e recortar. É possível trabalhar por encomenda ou até mesmo criar as suas próprias artes e divulgá-las nas redes sociais.

