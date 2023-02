Como mudar a cor do WhatsApp? Confira o que você precisa saber

Não é possível mudar a cor do WhatsApp de forma nativa porque, segundo a Meta, empresa dona do aplicativo, o verde faz parte da identidade visual da marca. No entanto, alguns truques simples podem ajudar você a personalizar a aparência do app, disponível para Android e iPhone ( iOS ), para deixá-lo "com a sua cara". Há também aplicativos que prometem a possibilidade de mudar a cor do WhatsApp em si, como o WhatsApp GB , mas o uso desse tipo de aplicação não é indicado nem por especialistas nem pela plataforma. Ainda, é válido dizer que usá-los pode fazer com que a sua conta seja banida .

O TechTudo compilou as principais dúvidas sobre a cor do WhatsApp e se é possível personalizá-lo de alguma forma. Nas próximas linhas, saiba quais são e aprenda a usar as dicas.

1 de 3 Não é possível alterar a cor do WhatsApp de forma nativa, mas truques podem ajudar você a personalizar o app — Foto: Fernando Braga/TechTudo Não é possível alterar a cor do WhatsApp de forma nativa, mas truques podem ajudar você a personalizar o app — Foto: Fernando Braga/TechTudo

É possível mudar as cores do WhatsApp?

De maneira nativa, não é possível fazer a mudança das cores do layout do WhatsApp. Existem apps que são versões modificadas do aplicativo original e que oferecem essa possibilidade, mas o uso deles é arriscado e não é indicado por empresas de cibersegurança nem pela Meta. Isso porque, além de não contarem com a criptografia de ponta-a-ponta oferecida pelo WhatsApp, eles precisam ser baixados externamente à Google Play Store, loja de aplicativos do Google, e por essa razão não passam pelo filtro de segurança.

Assim, eles podem conter, entre outras coisas, diferentes tipos de malware. Em 2022, por exemplo, houve uma onda de exclusão automática de algumas versões desses apps porque foi descoberto neles um vírus muito prejudicial (entenda o caso). Por isso, o ideal é evitá-los.

2 de 3 Usar versões modificadas do WhatsApp pode fazer com que sua conta oficial seja banida — Foto: Pixabay/antonbe Usar versões modificadas do WhatsApp pode fazer com que sua conta oficial seja banida — Foto: Pixabay/antonbe

Posso baixar uma versão alternativa para mudar a cor do WhatsApp?

Sim, você até pode baixar uma versão não oficial para mudar a cor do WhatsApp, mas, como dito anteriormente, isso pode gerar problemas de segurança a você, ao seu celular e também às informações trocadas pelo mensageiro. Por isso, o recomendado pelo TechTudo é passar longe de APKs modificados do WhatsApp.

Vale lembrar ainda que o uso desse tipo de mod fere as diretrizes do mensageiro da Meta e pode levar sua conta ao banimento. Outro ponto a atentar é o fato de que, para baixar esses APKs, você precisa liberar o download de apps externos à Google Play Store - o que pode ser um risco ainda maior, já que facilita a entrada de malwares no seu celular.

Como personalizar o WhatsApp sem baixar APKs?

É possível personalizar o seu WhatsApp com alguns recursos nativos. Você pode, por exemplo, aplicar diferentes planos de fundo para cada conversa, ou ainda escolher um mesmo plano para todas elas. Para isso, basta selecionar os três pontinhos no canto superior direito da tela e, então, clicar em “papel de parede”. Aí, selecione a imagem desejada e defina se quer alterar apenas para aquela conversa ou para todas as outras conversas.

Outro jeito é alterar o tema para o modo escuro, o que deixa o seu WhatsApp em uma coloração mais próxima ao preto. Para isso, vá em “Configurações”, depois toque em “Conversas” e em seguida em “Tema”. Agora, basta selecionar o tema escuro. É possível ainda fazer com que ele mude de forma automática o modo, de acordo com o horário do dia.

3 de 3 Ação para alterar o papel de parede da conversa no WhatsApp — Foto: Reprodução/Paola Mansur Ação para alterar o papel de parede da conversa no WhatsApp — Foto: Reprodução/Paola Mansur

Já outra opção é colocar em itálico, riscado ou negrito nos textos que você escrever. Para isso, basta utilizar alguns símbolos no início e ao final da frase. Para colocar em negrito, basta utilizar o símbolo de asterisco (*); para itálico, use o sublinhado (_); e, para o riscado, coloque o til (~). Também é possível recorrer a apps e sites para usar fontes diferentes no WhatsApp e ainda mudar a cor da letra. Essas são formas simples de deixar o app ao seu gosto sem precisar recorrer a APKs.

