Como proteger conta do Instagram? 7 dicas essenciais para sua segurança

Proteger a conta do Instagram, rede social disponível para Android e iPhone (iOS), é essencial para manter seus dados seguros e evitar invasões. Com dois bilhões de usuários ativos globalmente, a plataforma atrai a atenção de criminosos, que podem hackear contas para aplicar golpes como o do robô do Pix e o da venda de produtos usados. Para evitar problemas, é possível tomar algumas medidas de segurança, como ativar a verificação em duas etapas, criar senhas fortes e monitorar as atividades de login. Nas próximas linhas, o TechTudo lista sete orientações para manter sua conta mais segura e também o passo a passo para gerenciá-las no aplicativo.