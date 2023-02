Como ser afiliado Shein Brasil? Veja como funciona e se vale a pena

O programa de afiliados Shein premia os usuários que divulgam os itens do e-commerce em suas redes sociais. O sistema permite que os cadastrados recebam comissão de até 20% sobre vendas de produtos feitas por meio de link exclusivos para cada participante. Para se filiar, basta preencher um formulário de inscrição. Se aprovado, o usuário receberá um link personalizado para ser compartilhado nas redes sociais, com amigos, familiares e até mesmo clientes. Depois que as pessoas comprarem utilizando a URL, a comissão é calculada conforme o valor dos produtos. A seguir, veja como ser um afiliado Shein e entenda como funciona o programa que garante renda extra pela Internet.

O que é e como funciona o programa de afiliados da Shein?

O programa de afiliados da Shein oferece aos usuários cadastrados uma comissão de 10% a 20% por cada venda de produtos feita a partir dos links personalizados. Funciona assim: o afiliado divulga a URL exclusiva de um produto, o cliente clica no link e efetua a compra e, então, o afiliado recebe a comissão após a finalização do pagamento. Quem decide as formas de divulgação é o próprio usuário, que pode enviar o link diretamente para amigos e familiares ou compartilhá-lo nas redes sociais ou aplicativos de mensagens, como WhatsApp ou Telegram.

Essa estratégia de marketing está sendo bastante utilizada entre as maiores plataformas de e-commerce. A ideia é que as pessoas divulguem os produtos da marca em sua rede de contatos e, assim, atraiam mais clientes para a loja. É um benefício tanto para a empresa quanto para os inscritos no programa de afiliados, já que este possibilita gerar uma renda extra apenas trabalhando pela Internet.

Quem pode ser um afiliado da Shein?

Para participar do programa de afiliados da Shein, é necessário ser maior de 18 anos de idade e ser membro nível S3 no Shein VIP. Para alcançar esse nível, o usuário precisa acumular pontos com as compras feitas dentro do e-commerce.

Outro fator determinante é a quantidade de seguidores nas redes sociais. A Shein não informa qual o número mínimo de seguidores para ser aprovado, mas, para realizar o cadastro, é preciso inserir os links de suas redes sociais, como Instagram, TikTok, Facebook, Twitter e YouTube.

Passo a passo para ser um afiliado da Shein

Se você quer ser um afiliado da Shein, o primeiro passo é se cadastrar no programa. Para isso, acesse o site oficial (br.shein.com/campus-affiliate-a-1500.html) e clique em "Entre agora". Em seguida, faça o login com a sua conta Shein. Feito isso, você será redirecionado para o questionário de inscrição e precisará confirmar se possui mais de 18 anos de idade e se faz parte do nível S3 do Shein VIP.

Logo após, preencha os campos necessários com o seu e-mail, CPF, nome completo e cite a conta da sua rede social com maior número de seguidores. Envie suas informações e aguarde a aprovação, que será comunicada no e-mail mencionado dentro de alguns dias.

Quanto ganha um afiliado Shein?

Os ganhos de um afiliado Shein são baseados no valor dos produtos vendidos e na quantidade final de vendas realizadas por mês. A comissão varia em torno de 10% a 20%. Além disso, há alguns outros benefícios, como bônus em cash todo mês pelo compartilhamento de promoções da plataforma, cupons de desconto e bônus todos os meses e recebimento de newsletters em primeira mão quando houver promoções e novidades.

Ser afiliado da Shein vale a pena?

Um dos pontos mais atrativos do programa de afiliados da Shein é a porcentagem de comissão, que varia entre 10% e 20%. A comissão do programa da Shopee, por exemplo, pode chegar apenas até 14%. Além disso, a Shein não cobra nenhuma taxa extra para fazer o cadastro, o que faz da iniciativa uma boa oportunidade para gerar renda extra utilizando a Internet.

Outro ponto positivo é a liberdade do afiliado em conduzir a sua própria rotina de trabalho, estipulando seus próprios horários e as melhores estratégias de divulgação para aumentar as vendas. Em contrapartida, as divulgações são feitas por meio de postagens em redes sociais e outros canais, o que demanda conhecimento em produção de conteúdo digital.

Com informações de Shein (1 e 2)

