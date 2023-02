Comprou um PS5? Veja 10 dicas essenciais para novos donos do console

O PlayStation 5 ( PS5 ), lançado em novembro de 2020, é o console mais moderno da Sony . Além de ter um hardware potente e suporte às principais tecnologias da nova geração, o videogame conta com diversas funções e ferramentas interessantes. Entre elas, a possibilidade de controle pelo celular, economia com serviços de assinatura e muito mais.

Recentemente, a fabricante revelou que o aparelho ultrapassou a marca das 30 milhões de unidades vendidas. Deste total, mais de cinco milhões foram comercializadas entre setembro de 2022 e janeiro de 2023. Se você foi um dos que comprou o PS5 recentemente, veja, a seguir, 10 dicas essenciais para aproveitá-lo.

1 de 8 PlayStation 5 (PS5) é o console mais recente da Sony; veja dicas para aproveitá-lo ao máximo — Foto: Rubens Achilles/TechTudo

1. Cadastro na PlayStation Network

A PlayStation Network é uma rede que conecta os consoles da Sony aos mais variados serviços digitais. Após se cadastrar e criar um perfil, será possível efetuar compras na PlayStation Store, adicionar amigos, criar salas de bate-papo, colecionar troféus, usar os recursos de controle parental e mais.

Além de dar acesso a diversas funções no próprio PS5, sua conta da PSN ainda permite registrar o console aos apps oficiais do PlayStation para celulares Android e iPhone (iOS). Assim, dá para usar o aplicativo PS App para entrar em call com amigos e baixar ou excluir jogos quando estiver longe do videogame.

2 de 8 PSN conecta consoles da Sony a diversos serviços digitais, como a loja PS Store — Foto: Reprodução/Murilo Molina

2. Remote Play

Sua conta da Playstation Network também te dá acesso ao uso remoto. Esse recurso transmite a tela do PS5 para outros dispositivos, o que permite jogar sem a necessidade de usar cabos. A conexão pode ser feita pela rede local ou através da internet, mas vale ressaltar: a resolução da imagem e o tempo de resposta dos controles dependem da qualidade da conexão, então o melhor é usar o mesmo ponto de acesso do PS5.

Para experimentar o recurso em dispositivos Android e iOS, basta baixar o aplicativo Remote Play e acessar sua conta da Playstation Network. Também é possível "streamar" a tela do PlayStation 5 no PC, Mac e PS4.

3 de 8 Com o Remote Play, dá para jogar títulos do PS5 até pelo PS4 — Foto: Reprodução/Murilo Molina

3. Botão Criar

O controle DualSense foi lançado junto ao PS5 e possui uma série de recursos inovadores, como vibração com resposta tátil e gatilhos adaptáveis. O joystick também melhorou os principais recursos que já existiam no Dualshock 4, como o botão Criar, que substituiu o Share do controle do PlayStation 4.

O botão Criar é a forma mais fácil de registrar e compartilhar suas jogadas nas redes sociais. Apertar ele em qualquer momento da jogatina abre um menu com todas as opções de captura, incluindo até mesmo gravação de vídeos e transmissões ao vivo.

4 de 8 Botão Criar tem atalhos para capturar e compartilhar conteúdo — Foto: Divulgação/Sony

Além disso, se quiser mais praticidade, basta segurar o botão por alguns segundos para tirar um screenshot rapidamente ou apertar duas vezes para salvar um vídeo dos últimos 30 segundos. Vale dizer que a duração destes vídeos pode ser alterada nas configurações do console, assim como todos os atalhos do botão Criar.

4. PlayStation Plus

A PlayStation Plus é o principal serviço de assinatura dos consoles da Sony. Além de ser necessária para jogar multiplayer online na maioria dos games, ela oferece uma série de vantagens exclusivas —como desconto em títulos digitais, espaço para guardar seus arquivos de save na nuvem e mais.

Alguns benefícios da PS Plus variam conforme os três níveis de assinatura disponíveis: Essential, Extra e Deluxe. Uma das maiores diferenças de um plano para outro é que todos oferecem alguns jogos grátis mensalmente, mas apenas Extra e Deluxe dão acesso ao catálogo principal, que inclui outras centenas de games.

5 de 8 Em janeiro, assinantes da PS Plus receberam Star Wars Jedi: Fallen Order, Fallout 76 e mais — Foto: Divulgação/Sony

5. Transferir dados do PS4 para o PS5

Se o PlayStation 5 vai ocupar o lugar da estante que já foi de um PlayStation 4, é possível transferir os dados do console antigo para o novo em poucos passos. Primeiro, conecte os dois videogames à mesma conta e ao mesmo ponto de acesso à Internet. Nas configurações do PS5, procure e acesse a opção "Sistema".

Depois, entre em "Software do Sistema", "Transferência de Dados" e "Continuar". Escolha o console que vai enviar os arquivos e, quando solicitado, segure o botão de ligar/desligar do PS4 até ouvir um bipe. Então, é só selecionar os dados que vai enviar para o PS5 e pressionar em "Iniciar transferência".

6. Baixar jogos grátis da PlayStation Plus Collection

Quem tem um PS5 e assina qualquer um dos planos da PS Plus também tem acesso à Coleção PlayStation Plus, um pacote com jogos que foram sucesso no PS4 e marcaram a geração passada. O conjunto inclui até alguns exclusivos de peso, como The Last of Us Remastered e God of War. Inclusive, vale ressaltar que a primeira parte da aventura de Kratos e Atreus foi atualizada para rodar melhor no PS5.

Vale dizer, contudo, que o serviço só fica disponível até o dia 9 de maio de 2023, quando será encerrado de vez. Segundo comunicado publicado pela Sony, todos os jogos obtidos nele continuarão disponíveis mesmo após seu fim, então a dica é correr para resgatá-los.

6 de 8 Assinantes da PS Plus podem baixar coleção de jogos grátis no PS5 — Foto: Reprodução/Murilo Molina

7. Configurar opções padrão de jogo

Muitos dos lançamentos da nova geração tem mais de um modo gráfico, que deixam o jogador trocar um pouco de desempenho por mais qualidade de imagem e vice-versa. Control: Ultimate Edition, por exemplo, pode rodar de dois jeitos no PlayStation 5: a 30 fps e com Ray Tracing ativado ou a 60 fps, mas sem RT.

Para agilizar as coisas na hora de jogar, é possível definir se sua prioridade é o desempenho ou a resolução pelas configurações do PS5. Após tocar no ícone de engrenagem, entre em "Dados salvos e configurações de jogos/aplicativos" e "Configurações pré-definidas".

7 de 8 Control: Ultimate Edition tem iluminação mais realista com Ray Tracing ligado — Foto: Clercio Rodrigues/TechTudo

O sistema vai abrir um menu onde dá para escolher, de antemão, com quais configurações seus jogos serão executados. Além de modo gráfico, também é possível definir qual será o nível de dificuldade, como o personagem vai se movimentar, e o idioma a ser utilizado nas legendas e no áudio.

8. Controle Parental

Se o PlayStation 5 também vai ser utilizado por crianças, lembre-se de ativar o controle parental antes de passar o controle. Através das configurações do console, os pais ou responsáveis podem definir os dias e horários em que o videogame estará disponível.

Também dá para limitar o valor dos gastos mensais com cartão de crédito e escolher a classificação indicativa dos jogos e filmes que serão exibidos, por exemplo. Todas essas restrições podem ser ativadas ou desativadas através do item "Família e controles parentais", no menu de configurações do PS5.

9. Opções de acessibilidade

Nas configurações do console também existe uma grande variedade de recursos de acessibilidade. Para acessá-los, selecione o ícone da engrenagem e navegue até a opção "Acessibilidade". É possível alterar a disposição da legenda dos jogos, ativar uma voz que lê o texto dos menus, personalizar a função dos botões do DualSense, reduzir os efeitos de animação da tela, converter as conversas do bate-papo por voz em texto e mais.

8 de 8 Função dos botões do DualSense pode ser alterada nas configurações do PS5 — Foto: Reprodução/Clercio Rodrigues

10. Não deixe esquentar

O superaquecimento é uma das principais preocupações de quem tem um console de nova geração. Apesar do PlayStation 5 contar com diversas tecnologias para se manter devidamente resfriado, alguns cuidados básicos — como não obstruir as saídas de ar do console — são fundamentais para evitar problemas.

O clima quente do Brasil também pode ajudar a esquentar o videogame, então tente mantê-lo em locais arejados e fora de prateleiras apertadas. De acordo com a Sony, o indicado para garantir uma boa ventilação é instalar o console a pelo menos 10 cm da parede e evitar que a poeira se acumule nas saídas de ar.