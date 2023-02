Conheça 8 jogos de samurai que você deveria dar uma chance

1 de 9 Confira 8 jogos de samurai que valem a pena conhecer para entender melhor os caminhos e dilemas dos honrados guerreiros — Foto: Reprodução/PlayStation Confira 8 jogos de samurai que valem a pena conhecer para entender melhor os caminhos e dilemas dos honrados guerreiros — Foto: Reprodução/PlayStation

1. Ghost of Tsushima (PS5, PS4)

Desenvolvido pela Sucker Punch, o game traz uma aventura de mundo aberto com o samurai Jin Sakai, que precisa defender seu lar na ilha de Tsushima, no Japão, contra a invasão do exército mongol. Após ser derrotado em batalha e ter seu tio raptado, Jin se volta para técnicas desonradas para compensar a desvantagem numérica contra seus oponentes, se transformando em uma figura que espalha o medo, o Fantasma de Tsushima.

Durante a gameplay, é possível escolher entre usar técnicas furtivas ou enfrentar inimigos em duelos honrados, com um sistema de diferentes posturas que podem ser mais eficientes contra certos tipos de adversários. Outro aspecto que chama a atenção no título é a direção de arte, que transforma os gráficos em algo espetacular.

2 de 9 Em Ghost of Tsushima o samurai Jin Sakai fica dividido entre sua honra ou fazer tudo ao seu alcance para salvar seu povo — Foto: Divulgação/Sucker Punch Em Ghost of Tsushima o samurai Jin Sakai fica dividido entre sua honra ou fazer tudo ao seu alcance para salvar seu povo — Foto: Divulgação/Sucker Punch

Shadow Tactics: Blades of the Shogun é um jogo de estratégia no qual o usuário controla um grupo de guerreiros e precisa usar suas diferentes habilidades para eliminar inimigos. Entre as táticas de combate usadas pelos personagens estão armadilhas, disfarces, rifles e até espadas, embora esta última fique restrita para o samurai Mugen. Em geral, o grupo age em nome do comandante Shogun, e precisa investigar a ascensão de um senhor da guerra chamado Kage-sama, que pode ser uma ameaça à unificação do Japão.

3 de 9 No game de estratégia Shadow Tactics: Blades of the Shogun, o samurai Mugen é o mais forte do grupo — Foto: Reprodução/Steam No game de estratégia Shadow Tactics: Blades of the Shogun, o samurai Mugen é o mais forte do grupo — Foto: Reprodução/Steam

A série Nioh, desenvolvida pela Team Ninja, tem jogabilidade inspirada pela franquia Dark Souls, mas adiciona um toque próprio: a temática de samurais e yokais, demônios do folclore japonês. Assim, no título, jogadores podem criar seu próprio personagem, o qual é um caçador de demônios chamado Hide.

A história, que acontece em meio ao período de unificação pelo lorde Oda Nobunaga, conta com eventos que se passam tanto antes quanto depois do jogo original. Como nos games "Souls", o destaque da jogatina é o difícil combate, com a inclusão de transformações e habilidades de yokai que podem ser utilizadas a seu favor.

4 de 9 Nioh 2 traz combates ainda mais desafiadores que o jogo anterior e introduz novos poderes de yokai em sua jogabilidade — Foto: Reprodução/Steam Nioh 2 traz combates ainda mais desafiadores que o jogo anterior e introduz novos poderes de yokai em sua jogabilidade — Foto: Reprodução/Steam

Inspirado pelos clássicos filmes de samurai do diretor Akira Kurosawa, Trek to Yomi é um game com gráficos 3D em preto e branco que mescla áreas com movimento livre e duelos de maneira lateral. Na gameplay, há grande foco nos duelos, com golpes rápidos e pesados alternados, além de defesa e a capacidade de aparar e desferir um contra-ataque.

A história conta sobre a jornada de Hiroki, um samurai que falhou ao proteger sua vila, uma vez que esta fora atacada e incendiada por bandidos. Então, após encontrar um inimigo familiar, ele trilha seu caminho pelo "Yomi", o mundo dos mortos, para enfrentar o passado e decidir seu destino.

5 de 9 Trek to Yomi é um game de samurai em preto e branco com ângulos dramáticos inspirado pelo filmes do diretor Akira Kurosawa — Foto: Reprodução/Steam Trek to Yomi é um game de samurai em preto e branco com ângulos dramáticos inspirado pelo filmes do diretor Akira Kurosawa — Foto: Reprodução/Steam

5. SoulCalibur IV (PS3, X360)

A clássica série de luta com armas da Namco Bandai não é exatamente um jogo de samurai, mas conta com um dos grandes espadachins entre seus combatentes. O personagem Heishiro Mitsurugi, que está presente desde Soul Edge, é baseado na figura histórica de Miyamoto Musashi, considerado por muitos como o maior samurai que já viveu.

Além de controlar Mitsurugi nas batalhas e manusear sua espada katana com maestria, usuários também podem utilizá-lo como base para criar um lutador personalizado. Assim, a história desse capítulo da série se aprofunda nas origens da criação da espada Soulcalibur conforme um antigo Rei ressurge no mundo.

6 de 9 Em SoulCalibur IV e nos outros games da série de luta, Heishiro Mitsurugi representa os samurais com sua poderosa espada katana — Foto: Divulgação/Namco Bandai Em SoulCalibur IV e nos outros games da série de luta, Heishiro Mitsurugi representa os samurais com sua poderosa espada katana — Foto: Divulgação/Namco Bandai

6. Sekiro: Shadows Die Twice (PS4, XB, PC)

Dos mesmos criadores de Dark Souls, o game de ação e RPG Sekiro: Shadows Die Twice expande o conceito da desafiadora série da From Software ao focar em lutas de espadas. O título segue a história de Wolf, um Shinobi treinado por um samurai no caminho do Bushido, mas que também utiliza táticas furtivas para proteger seu senhor e se vingar de um clã que o raptou.

Uma grande diferença em relação a Dark Souls é que há um foco maior em contra-ataques e em quebrar a defesa de seu adversário para derrotá-lo. Também existe maior exploração vertical, graças a uma corda com gancho acoplado ao braço mecânico de Wolf.

7 de 9 Sekiro: Shadows Die Twice traz o estilo desafiador dos games da série Souls com uma temática de samurais e novas mecânicas — Foto: Reprodução/Steam Sekiro: Shadows Die Twice traz o estilo desafiador dos games da série Souls com uma temática de samurais e novas mecânicas — Foto: Reprodução/Steam

Originalmente lançado no PlayStation 2 (PS2) , Onimusha: Warlords é um game da Capcom que segue os moldes de cenários pré-renderizados da série Resident Evil, na época com personagens em 3D. O jogo acompanha o samurai Samanosuke Akechi, equipado com sua espada katana e a força de poderosos espíritos, enquanto ele enfrenta um exército de demônios aliado às forças do lorde Oda Nobunaga e tenta resgatar a Princesa Yuki.

A jogabilidade do game é bem semelhante ao clássico de terror do estúdio, com ângulos de câmera fixos, porém mais voltado para a ação. Ainda, vale dizer que a versão para os consoles atuais traz visuais remasterizados em alta definição.

8 de 9 Onimusha: Warlords traz o clássico game de samurai do PlayStation 2 remasterizado para os consoles atuais — Foto: Reprodução/Steam Onimusha: Warlords traz o clássico game de samurai do PlayStation 2 remasterizado para os consoles atuais — Foto: Reprodução/Steam

8. Katana Zero (XB, SW, PC)

Katana Zero é um jogo de ação 2D intenso, inspirado pelo popular Hotline Miami. Nele, jogadores devem eliminar todos os alvos em um estágio de uma vez só, o que é descrito no jogo como "precognição". Caso seja morto em qualquer ponto da fase, a ação rebobina e é possível tentar mais uma vez rapidamente.

Na história futurista, usuários acompanham o protagonista Zero, também conhecido como Dragon. O personagem é um mercenário que não tem partes de sua memória, vive sob o efeito de drogas e, ao mesmo tempo, tem a missão de assassinar alvos específicos. Vale dizer que a personalidade dele vai sendo formada conforme as escolhas feitas ao longo da gameplay.