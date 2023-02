Conheça Chatsonic, o rival do ChatGPT 'com superpoderes'

Chatsonic é um novo chatbot que tem tudo para ser o principal rival do ChatGPT . A inteligência artificial (IA) foi desenvolvida pela Writesonic, empresa que possui outras ferramentas baseadas em IA, além de sua versão do " r obô sabe-tudo ". Diferente do chatbot da OpenAI , o Chatsonic utiliza a base de dados do Google e, por isso, consegue resgatar conteúdos atuais para embasar suas respostas — o ChatGPT, por outro lado, só considera publicações da Internet até 2021. Além disso, o novo chatbot ainda insere as fontes utilizadas para responder — o que, mais uma vez, o ChatGPT não faz.

O Chatsonic, contudo, não é gratuito como o chatbot da OpenAI, possuindo um limite de 25 perguntas diárias na versão grátis. Para fornecer mais comandos, é preciso aguardar o dia seguinte ou assinar um dos planos premium. Nas linhas a seguir, o TechTudo explica como funciona o Chatsonic, quais são seus principais recursos e as principais diferenças entre ele e o ChatGPT.

O que é e como funciona o Chatsonic?

Chatsonic é um chatbot desenvolvido pela empresa Writesonic que funciona a partir de inteligência artificial. Diferente do ChatGPT, cujo público alvo é mais abrangente, o Chatsonic tende a ter mais foco em ambientes corporativos e em profissionais de escrita criativa, marketing e e-commerce. Apesar da diferença, ele pode ser utilizado como substituto do software da OpenAI, já que também cumpre as mesmas funções.

O chatbot foi treinado com deep learning e funciona com processamento de linguagem natural (NLP), tecnologia que interpreta e gera textos — escritos e falados — de forma semelhante aos seres humanos. Essa combinação possibilita que o Chatsonic, a partir da consulta a um volumoso banco de dados, gere respostas e interaja com o usuário, como se eles estivessem em uma conversa. Diferente do ChatGPT, o ChatSonic opera com integração direta ao Google, que o permite oferecer respostas atualizadas sobre eventos recentes.

Principais recursos do Chatsonic

Um dos grandes diferenciais do ChatSonic é a plataforma na qual ele está inserido, a Writesonic. Além do chatbot semelhante ao ChapGPT — mas com alguns recursos extras —, o site possui diversas ferramentas de escrita a partir de inteligência artificial. Entre elas, é possível encontrar geradores de textos direcionados a e-commerce e a mídias sociais e até recursos que permitem desenvolver ou concluir produções escritas próprias.

O ChatSonic, apesar de ser apenas uma entre as várias ferramentas da Writesonic, também conta com recursos que o diferenciam do rival ChatGPT. Um dos mais importantes são as "personas" presentes na plataforma, que produzem respostas variadas conforme a personalidade artificial escolhida. Ao todo, os usuários podem decidir entre 13 personas diferentes, que variam desde "astrólogo" e "coach motivacional" até "personal trainer" e "contador". Caso o internauta não queira ter um foco específico, ele ainda pode escolher a "general AI".

O chatbot inteligente ainda é capaz de reconhecer comandos de voz e consegue, inclusive, gerar áudios a partir de textos. O software utiliza uma base de dados com conversas e monólogos reais de humanos para treinar a inteligência artificial a criar áudios orgânicos.

Outro diferencial do Chatsonic é o seu gerador de imagens. Para utilizá-lo, basta descrever os elementos e o estilo da imagem ("crie a imagem de um gato em um campo de tulipas usando o estilo de pintura de Van Gogh", por exemplo) e aguardar a geração do resultado. O usuário pode definir se quer que a imagem seja gerada a partir do Stabble Diffusion ou do DALL-E 2, dois dos mais conhecidos geradores de fotos virtuais.

Quais as diferenças entre o Chatsonic e o ChatGPT?

Uma diferença notória entre o ChatGPT e o ChatSonic é que o primeiro possui a sua própria base de dados, e o segundo captura informações diretamente do Google. Por trabalhar apenas com dados próprios, o ChatGPT está restrito a conteúdos publicados na Internet até 2021 e, portanto, não sabe lidar com questões que envolvem acontecimentos mais recentes ou atuais. Um exemplo disso é que, quando perguntada pelo jornal O Globo qual era o presidente atual do Brasil em 2023, a tecnologia respondeu "Jair Bolsonaro", cujo mandato terminou em 2022.

O Chatsonic não trabalha apenas com informações próprias e resgata dados mais recentes do Google para funcionar. Contudo, isso não significa que o chatbot esteja livre de erros. O TechTudo repetiu a mesma pergunta à IA da Writesonic e também não recebeu respostas precisas. Ao digitar "quem é o presidente do Brasil?", a tecnologia respondeu "O atual presidente do Brasil é Jair Messias Bolsonaro (PL), que venceu o segundo turno das Eleições Gerais de 2022", o que está incorreto.

Depois da resposta falsa, a IA disponibilizou três links de fontes — vale lembrar que o ChatGPT não compartilha as fontes de seus resultados. Curiosamente, as informações de todos os links estavam corretas, ou seja, nenhum deles indicava que Bolsonaro ainda é o presidente do país. Depois, a pergunta foi feita novamente, mas com mais detalhes: "Quem é o atual presidente do Brasil em 2023?". Dessa vez, a IA disse que "atualmente, o presidente do Brasil é Luiz Inácio Lula da Silva, eleito em 2022".

Outra diferença entre as duas IAs é a variedade de recursos oferecida por cada uma, como observado nos parágrafos acima. Apesar de possuir mais recursos, o ChatSonic não é totalmente gratuito como o ChatGPT, havendo um limite de 25 mensagens diárias. Depois de ultrapassar o limite, é preciso esperar o dia seguinte ou assinar um dos planos pagos.

Como usar o Chatsonic?

O ChatSonic pode ser acessado no site oficial da Writesonic (https://writesonic.com/). Antes de tudo, é preciso se registrar na plataforma, o que pode ser feito com os dados de sua conta Google. Clicando na opção “ChatSonic (Como o ChatGPT)”, é possível acessar o bate papo com a inteligência artificial. Para fazer perguntas, basta digitá-las na caixa de texto e dar enter. Caso queira enviar uma mensagem de áudio em vez de escrever, é possível clicar no ícone do microfone à direita da página.

Planos e preços do Chatsonic

O ChatSonic fornece diferentes tipos de planos com valores a partir de US$19 por mês (um pouco mais que R$ 99 na cotação atual da moeda). Além disso, o site permite que os pagamentos sejam feitos de forma mensal ou anual, havendo um desconto de 33% caso os usuários optem pela ultima alternativa. Há quatro opções de planos, separados pela qualidade das respostas da IA: “Premium”, “Good”, “Average” e "Economy". O que determina o valor dos planos é a quantidade de palavras.

Chatsonic ou ChatGPT: qual é o melhor?

Apesar de ambos serem chatbots, os dois softwares apresentam diferenças pontuais — e é difícil escolher o melhor entre eles. O ChatGPT reproduz respostas mais diretas, não havendo opções de personalização. Os resultados do ChatSonic, por outro lado, variam conforme a personalidade da IA determinada pelo usuário. Além disso, existe a questão da atualização dos dados, já que o chatbot da OpenAI só consegue consultar informações disponíveis na Internet até 2021. Contudo, como visto acima, ter acesso a informações mais atuais não livra o chatbot da Writesonic de erros.

Em nossos testes, foi possível perceber que nem sempre as IAs respondem em português. Ao apresentar perguntas idênticas a ambos os chatbots, no entanto, foi observado que a incidência de respostas em inglês é maior no Chatsonic do que no ChatGPT. Isso ocorreu principalmente com questões voltadas a assuntos internacionais.

No quesito credibilidade das informações, é possível afirmar que as respostas oferecidas pelo Chatsonic são mais confiáveis do que as de seu rival — apesar de não serem 100% confiáveis. Além de ter acesso a dados mais recentes, a IA da Writesonic disponibiliza as referências utilizadas. Assim, mesmo que haja um erro na formulação da resposta, o usuário pode suspeitar e consultar as fontes. O ChatGPT não fornece as referências — e até os desenvolvedores da OpenAI admitem que o chatbot pode oferecer respostas incorretas ou desatualizadas.

Quanto à interface, é difícil definir um vencedor. Isso porque o site da Writesonic possui outros recursos além do Chatsonic, o que torna a plataforma mais completa e, ao mesmo tempo, mais "poluída". Paralelamente, por não ter a mesma quantidade de ferramentas, o site do ChatGPT é mais simples e objetivo. Nele, ao acessar e fazer login, o usuário já é diretamente direcionado para o bate-papo com a IA.

Tanto o ChatGPT quanto o Chatsonic são capazes de criar conteúdos como artigos, legendas para redes sociais e textos para anúncios. Entretanto, para que o ChatGPT produza uma legenda para uma publicação no Instagram, por exemplo, o usuário deve fornecer um comando de forma clara, para que a IA consiga entender a tarefa. No site do ChatSonic, por sua vez, existe uma ferramenta própria para isso, o que facilita o processo e faz com que o usuário tenha uma experiência mais eficiente.

Por fim, ambos os chatbots podem ser acessados por meio de navegadores e não possuem aplicativos para dispositivos móveis. O ChatGPT, apesar de oferecer um plano premium com algumas vantagens, é gratuito e pode ser utilizado livremente por qualquer usuário. Isso não se aplica ao seu rival, que possui um plano gratuito limitado.

