Conheça os melhores animes seinen para maratonar online

Os animes e mangás no Japão atendem a públicos específicos. Pensadas para atingir cada um dos leitores e espectadores, as histórias são elaboradas de acordo com a faixa etária e gênero. Há a categoria Kodomomuke para crianças (Doraemon, Hamtaro), Shonen para meninos adolescentes e jovens (Naruto, Dragon Ball), Shojo para meninas adolescentes e jovens (Sailor Moon, Sakura Card Captors). Já para os jovens e adultos, há as categorias Seinen para homens (Berserk, Cowboy Bebop) e Josei para mulheres (Honey & Clover, Paradise Kiss).

Ao trazer foco para a categoria seinen, o TechTudo preparou uma lista de 10 produções essenciais para maratonar no streaming. São histórias que variam entre aventura, ação, romance, drama, fantasia, ficção científica, batalhas, competições e demais assuntos que não são necessariamente exclusivos para os homens. Os títulos aqui selecionados estão disponíveis nas plataformas Netflix e Crunchyroll.

10. Vinland Saga (2019)

Batalhas e vingança integram a temática de Vinland Saga, anime de época que se passa na ocupação nórdica na Grã-Bretanha durante a Idade Média. Em 1043 D.C, o jovem Thorfinn busca vingar a morte de seu pai por Askeladd, um líder de um grupo de vikings mercenários. Durante sua trajetória, Thorfinn tem de lidar com outras situações adversas que comprometem sua vingança. As duas temporadas do anime estão disponíveis na Netflix e Crunchyroll.

O mangaká (cartunista) Makoto Yukimura mergulhou fundo na cultura viking para criar a obra, onde estudou as invasões, navegações e estilo de vida do povo nórdico para ter precisão histórica na animação. Em seu lançamento em 2019, Vinland Saga foi considerado um dos melhores animes do ano pela Crunchyroll e Anime News Network; já o site IGN destacou a animação japonesa como uma das melhores da década de 2010. Vinland Saga tem nota 8,8 no IMDb.

9. Gokushufudou - Tatsu Imortal

Logo após assassinar membros de um grupo rival, o yakuza Tatsu (conhecido no submundo como "Dragão Imortal") abandona a vida de crimes para se tornar um dono de casa, ao lado da esposa Miku. Não bastasse sua postura intimidadora que dificulta a socialização, Tatsu sofre com as pequenas tarefas domésticas, além do comportamento imaturo de Miku. Gokushufudou - Tatsu Imortal é um anime de ação e comédia disponível na Netflix, com duas temporadas lançadas até o momento.

Baseado no mangá do autor Kousuke Oono, Gokushufudou não rendeu apenas uma série animada como também um seriado live-action disponível por enquanto só no Japão. O anime tem nota 7,3 no site IMDb, além de boas avaliações em sites especializados como Anime News Network, Polygon e Comic Book Resources.

8. March Comes in Like a Lion (2016)

Mais voltado ao drama, March Comes in Like a Lion faz parte dos animes "slice of life" (fatia de vida, em tradução livre), onde são abordados aspectos da vida cotidiana. Neste caso, a chegada do protagonista Rei Kiriyama à vida adulta é o foco da trama. Jogador exímio de shogi, um jogo de tabuleiro também conhecido como "xadrês japonês", o adolescente de 17 anos tenta alinhar sua vida depois de perder os pais e a irmã em um acidente.

As três temporadas do anime estão disponíveis na Crunchyroll. A criação da mangaká Chica Umino figurou nas listas do IGN e Crunchryroll como um dos melhores animes da década de 2010. No IMDb, a animação tem nota 8,3.

7. Afro Samurai (2007)

O mangaká Takashi Okazaki sempre foi apaixonado pela cultura afro-americana. De tão aficionado pela música e os filmes protagonizados por pessoas negras, criou de forma independente o mangá Afro Samurai. Posteriormente, em 2007, a obra foi adaptada em anime e telefilme, Afro Samurai: Resurrection - ambos disponíveis no Crunchyroll. Em uma versão futurista do Japão feudal, um samurai negro busca vingança pela morte de seu pai, um guerreiro assassinado por um pistoleiro chamado Justice.

O anime teve apenas cinco episódios lançados. Já o filme Afro Samurai: Resurrection teve dublagem de Samuel L. Jackson no papel principal, além de Lucy Liu (As Panteras), Ron Perlman (Hellboy) e Mark Hamill (Luke Skywalker em Star Wars) e o rapper americano RZA na trilha sonora. Afro Samurai tem nota 7,6 no IMDb, enquanto o filme tem 7,1.

6. Kingdom (2012)

Outro anime de época da lista é Kingdom, que se passa na China durante o Período dos Estados Combatentes (476 aC - 221 aC). A época foi marcada pela disputa de sete dinastias pela hegemonia da nação chinesa. Na obra do mangaká Yasuhisa Hara, o foco está em Shin e Hyou, dois órfãos do reino de Qin que perderam os pais na guerra. Os dois cresceram juntos e querem um dia mostrar seu valor como combatentes na guerra, mas uma série de eventos causados pela disputa de poder os separam.

As quatro temporadas do anime estão disponíveis no Crunchyroll. A popularidade rendeu também dois filmes live-action no Japão: o primeiro, Kingdom, em 2019 e o segundo, Kingdom 2: To Distant Lands, em 2022. A série tem nota 8,5 no IMDb.

5. Ergo Proxy (2006)

Universo cyberpunk e filosofia existencialista se misturam em Ergo Proxy, anime criado por Shūkō Murase e disponível na Netflix. Em um mundo futurístico habitado por humanos e androides, arruinado por um desastre ambiental, a inspetora Re-l Mayer investiga uma série de assassinatos brutais aparentemente cometidos por ciborgues chamados AutoReivs. A principal pista é que os AutoReivs teriam sido infectados, e cabe a Re-l descobrir o motivo.

No mesmo espírito do mangá Ghost in the Shell (que foi posteriormente adaptado em anime e filme live action), Ergo Proxy usa da história complexa e cheia de suspense para lançar ao espectador reflexões sobre a humanidade em tempos de avanço tecnológico. Em votação no IMDb, a série tem nota 7,9.

4. Hellsing (2001)

No melhor estilo Blade da Marvel, Hellsing tem como protagonista um vampiro que caça seus semelhantes. O agente Alucard trabalha na Hellsing Organization, uma ordem secreta a serviço do reinado britânico para a caça de vampiros. O protagonista tem a seu lado a jovem policial Seras Victoria, que foi mordida e agora luta contra os monstros. A criação do autor Kouta Hirano está disponível na Netflix e Crunchyroll.

Em março de 2021, foi anunciado que a Amazon Studios está desenvolvendo uma série live-action de Hellsing. O primeiro nome da equipe técnica a ser confirmado foi o de Derek Kolstad, roteirista da franquia John Wick. Hellsing tem nota 7,8 no IMDb.

3. Bersek (1997, 2012 e 2016)

Outro anime de batalhas épicas, mas com um pé no sobrenatural, é Berserk, do autor Kentaro Miura. A trama mistura aventura de cavalaria com mitologia fantástica. Em um período alternativo da Europa Medieval, onde demônios existem, o cavaleiro solitário Gatts trabalha como mercenário para um grupo chamado Bando do Falcão, liderado pelo misterioso e carismático Griffith. À medida que segue no grupo, Gatts não percebe que sua amizade com o líder mercenário pode custar sua vida.

O primeiro arco da série, com 25 episódios e lançado em 1997, está disponível na Netflix. Em 2012, foi lançado The Golden Age Arc, um projeto que adaptou o arco da Era de Ouro do mangá em uma trilogia de filmes (no Crunchyroll, os longas estão divididos em 13 episódios). Na plataforma de animes, há também a segunda adaptação para a TV de Berserk, desta vez lançada em 2016 e com enredo voltado após os eventos do The Golden Age Arc. Berserk (1997) tem nota 8,7 no IMDb, enquanto a adaptação de 2016 tem nota 6,7. The Golden Age Arc tem avaliação 7,5.

2. Cowboy Bebop (1998)

Para quem assistiu à série live-action Cowboy Bebop na Netflix, é fundamental conhecer a obra original. Com repercussão superior à da produção exclusiva da locadora vermelha (que foi cancelada na primeira temporada), o anime do autor Shinichirō Watanabe tem fãs devotos até hoje. No ano de 2071, o caçador de recompensas Spike Spiegel lidera um grupo de caçadores formado pelo ex-policial durão Jet Black, Faye Valentine, a hacker Edward e seu cachorro Ein. Juntos, eles vão atrás de criminosos na Terra e em demais colônias no espaço em troca da fortuna por suas cabeças.

Além da série de 26 episódios, disponíveis na Netflix, Cowboy Bebop rendeu também um filme de animação lançado em 2001: Cowboy Bebop: O Filme, disponível no HBO Max. O anime tem nota 8,9 no IMDb, sendo também um dos títulos presentes na lista do IGN de "100 Melhores Animações de TV", ocupando a 14ª posição.

1. Monster (2004)

O anime de drama e suspense policial Monster está disponível na Netflix. Na Alemanha Ocidental dos anos 1980, o neurocirurgião Kenzo Tenma obtém uma carreira de sucesso em um hospital de renome em Düsseldorf. Seu trabalho, no entanto, é prejudicado quando opta por salvar uma criança vítima de uma tentativa de homicídio ao invés do prefeito da cidade. A decisão afeta Tenma posteriormente, pois o ex-paciente revela-se um psicopata frio que demonstra uma gratidão nada benévola pela misericórdia do médico.

Tanto o mangá como o anime obtiveram sucesso de público e crítica, o que despertou o interesse de produtoras como a New Line Cinema e HBO para a criação de filme e série live-action. Entretanto, até o momento, ambos os projetos continuam somente no papel. Monster tem nota 8,7 no IMDb.