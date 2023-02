E-mail temporário: 7 opções grátis e online

1 de 7 Throw Away Mail tem interface limpa e simples — Foto: Reprodução/Paulo Alves Throw Away Mail tem interface limpa e simples — Foto: Reprodução/Paulo Alves

1. Throw Away Mail

O Throw Away Mail (throwawaymail.com) tem como ponto forte sua interface simples, sem propaganda ou informações desnecessárias na tela. Ao acessá-lo, o usuário dá de cara com o seu e-mail temporário, que pode ser trocado com um clique. As mensagens são abertas a mesma tela, em forma de cascata. Isso significa que até para abri-las é desnecessário carregar novas páginas.

2. Mailinator



Mailinator tem planos pagos com funções extras

O Mailinator (mailinator.com) se destaca pela diversidade de domínios que oferece, na casa das centenas. Para usar, basta digitar um nome de usuário qualquer em um campo de texto: em segundos, seu e-mail descartável aparece na tela, e pode ser renovado quando você quiser. Caso queira funções extras, como mais espaço de armazenamento e domínio próprio, há planos pagos para selecionar.

3. MyTemp Email

MyTemp Mail tem múltiplas contas e design refinado

MyTemp Email (mytemp.email) tem um dos designs mais refinados dentre as opções da lista, com fortes inspirações na linguagem Material Design, adotada pelo Google. Ele oferece uso de múltiplos e-mails temporários ao mesmo tempo, e ainda permite usar seu domínio próprio, criando um gerador pessoal de e-mails aleatórios. Para completar, o MyTemp Email ainda oferece alertas sonoros e visuais no navegador quando há nova mensagem, e o download do conteúdo.

4. Melt Mail

Melt Mail permite programar expiração da conta

O Melt Mail (meltmail.com) é um e-mail temporário com tempos variáveis de expiração, cujo limite pode ser definido pelo usuário: 3 horas, 6 horas, 12 horas ou 24 horas.

5. Temp Mail

Temp Mail tem visual bonito e permite baixar suas mensagens

Temp Mail (temp-mail.org) é um dos mais bem desenhados e fáceis de usar, uma aparência que lembra uma caixa de e-mail comum. Seu endereço temporário aparece no topo e pode ser trocado quantas vezes desejar com um nome qualquer, escolhendo entre quatro domínios. O botão refresh garante que você não tenha que atualizar a página completa para verificar novas mensagens, cujo conteúdo pode ser baixado para o computador e aberto em outro programa.



6. 20 Minute Mail



20 Minute Mail recebe, envia e muito mais

O 20 Minute Mail (20minutemail.com) traz um conjunto de funções valiosas e gratuitas para usar, que vão desde a criação de um endereço personalizado com dois domínios diferentes, até o envio de mensagens completas com direito a rich text e adição de imagem. Há também a função Snapemail, que permite mandar mensagens autodestrutivas; e a função de encaminhamento, que manda uma cópia de tudo o que é recebido para o seu e-mail pessoal. Também pode ser usado em celulares com Android.

7. Sharklasers

Clássico Sharklasers ainda funciona

O Sharklasers (sharklasers.com) é um dos serviços de e-mail temporários mais antigos e que ainda estão disponíveis. E não é por menos, já que ele tem personalização de endereço com nove domínios diferentes ou com um que você possua, e endereço oculto para ainda mais proteção, tudo de graça. Infelizmente, as funções de responder e encaminhar não estão mais operantes, mas ainda é possível usá-lo para receber mensagens descartáveis por até uma hora, antes que sejam eliminadas.

