Os motivos podem ser vários: incompatibilidade com o celular, instabilidades no servidor ou até mesmo conflitos simples, como falta de armazenamento interno no smartphones. Muitas vezes, esses problemas aparecem em códigos e revelam pouco sobre sua origem. O TechTudo reuniu em uma lista os principais erros (com os respectivos códigos), como erro 403, da Play Store e suas soluções.

Erro 403 na Play Store: entenda o que é e conheça outras falhas comuns

Limpe o cache e os dados da Play Store

A maioria dos problemas com a Play Store pode ser resolvida limpando o cache e os dados do aplicativo.

Passo 1. Acesse as configurações do smartphone, depois procure o menu de “Aplicativos”, encontre a “Google Play Store” e selecione-a.

Abra as opções da Play Store.

Passo 2. Em seguida toque em “Armazenamento” e então “Limpar cache” e “Limpar Dados”.

Limpe o cache e os dados da Play Store

Limpe o cache e os dados da Play Services

Se o problema persistir, você pode tentar fazer o mesmo com o Play Services.

Passo 1. Acesse as configurações do smartphone, depois procure o menu de “Aplicativos” e encontre a “Google Play Services”, selecione-a;

Abra as opções da Google Play Services.

Passo 2. Em seguida toque em “Armazenamento” e então “Limpar cache”. Depois, vá em “Gerenciar Espaço” e “Limpar Todos os Dados”;



Limpe o cache e os dados da Google Play Services

Remova sua conta Google

Alguns erros na Play Store estão ligados a conta Google que está logada no celular. Removê-la e inseri-la novamente pode resolver alguns conflitos.



Passo 1. Acesse as “Configurações”, escolha a opção “Contas”, selecione “Google”;



Acesse as configurações da sua conta Google

Passo 2. Escolha o endereço correspondente, em seguida, abra o menu superior e escolha a opção “Remover conta”;

Remova sua conta do Google

Passo 3. Para adicionar a conta novamente, vá até as “Configurações”, escolha a opção “Contas”. Na parte inferior, aperte em “Adicionar conta” e siga os passos.



Adicione sua conta novamente

Listagem de erros

Interrupção de download, app que não abre e erro na conta Google são alguns dos problemas relacionados com a loja de apps do Android. Identifique abaixo o código para o erro que está acontecendo com o seu celular, para descobrir qual é a solução mais indicada.



1. Erro 491 – Downloads e atualizações são impossíveis

Remover a conta Google deve solucionar o erro 491. Após removê-la, reinicie o seu celular e adicione novamente a conta. Depois, limpe os dados da Play Services.



2. Erro 498 – Interrupção nos downloads na Google Play Store



Esse erro costuma aparecer quando o cache do dispositivo está cheio. Deletar aplicativos que você não usa mais e arquivos desnecessários é o suficiente para solucioná-lo.



3. Erro 919 – O download ocorre, mas os app não abre

Outro erro relacionado a falta de espaço no celular ou tablet. Remova aplicativos, músicas, vídeos ou arquivos desnecessários.

4. Erro 413 – O download de aplicativos e atualizações não é possível

Limpe os dados e cache da Play Store e da Play Services.

5. Erro 923 – O download não é possível: erro na sincronização da conta ou espaço insuficiente

Além de limpar os dados e cache da Play Store e da Play Services, desinstale aplicativos, músicas, fotos e vídeos desnecessários para liberar espaço de armazenamento no dispositivo.



6. Erro 403 – O download não é possível

Esse erro costuma acontecer quando duas contas Google foram adicionadas ao dispositivo e utilizadas para realizar compras na Play Store. Para solucionar, entre na Play Store com a conta correta e desinstale o aplicativo que deu o problema. Depois, procure pelo aplicativo e clique em comprar.



7. Erro 927 – O download não pode ser feito porque uma atualização da Play Store está em andamento

Aguarde alguns minutos para que a Play Store seja atualizada. Se o problema persistir, limpe os dados e cache da Play Store e Play Services.



8. Erro 481 – Erro na sua conta Google

Remova a sua conta Google e tente utilizar outra. O problema costuma acontecer quando a conta é antiga.

Baixe aplicativos pela Amazon App Store

Amazon Appstore é alternativa para Play Store.