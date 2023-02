Far Cry: relembre todos os jogos da franquia em ordem cronológica

Far Cry, franquia de tiro, ação e aventura da Ubisoft , teve o seu primeiro jogo lançado em 2004, em exclusividade para PC. De lá para cá, sequências chegaram e para mais plataformas, tanto pela saga principal quanto por spin-offs e DLCs. Em geral, o game traz um conceito de exploração em locais isolados e hostis, com vários desafios a serem superados pelo jogador. Além disso, em certos títulos, tem os vilões como protagonistas, contando com atores de renome para tal, como Giancarlo Esposito (Antón Castillo) e Michael Mando (Vaas Montenegro).

Tal formato vem sendo a receita de sucesso da franquia, que já teve nove jogos lançados. Pensando nisso, o TechTudo fez uma lista com todos eles, distribuindo-os em ordem cronológica. Vale destacar que foram dados alguns spoilers do enredo dos games na matéria. Confira a seguir.

O primeiro game na linha cronológica foi lançado em 2016, disponibilizado para PlayStation 4 (PS4) e Xbox One. A história se passa na Europa Central, em 10.000 a.C, durante a Idade da Pedra. No jogo, os players assumem o papel de um caçador, que precisa lutar para sobreviver em meio à natureza da época.

Por se passar em um período atípico e distinto do restante da saga, Primal traz mecanismos únicos, como encantamentos de animais e armas como arco e flecha. No geral, o game não impressionou o público, mas a jogada audaciosa da Ubisoft em produzir algo no período Mesolítico fez a crítica elogiar o projeto.

Blood Dragon é a DLC de Far Cry 3, lançada um ano após o game de 2012 e que não pertence à cronologia principal, mas sim a uma época distópica. Na linha do tempo do título, os EUA e a URSS cruzaram os limites na Guerra Fria e, como resultado, o mundo virou um deserto nuclear pós-apocalíptico.

Com enredo que se passa no ano de 2007, BD nos apresenta a um protagonista chamado Rex, um supersoldado cibernético americano que precisa eliminar seus inimigos através de um cenário futurista. Com ótima trilha sonora dos anos 80, o título não se leva a sério em nenhum momento e tem a zoeira como elemento principal.

Far Cry 2 foi lançado para PlayStation (PS3), Xbox 360 e PC em 2008, se passando no mesmo ano do lançamento. Aqui, a Ubisoft optou por levar o realismo ao game, trazendo interações profundas com o cenário e mecanismos únicos, como a necessidade de consertar o carro e tomar vacinas contra doenças locais.

A história se passa nas savanas da África Central, na qual jogadores controlam um personagem que deve lidar com as guerrilhas locais, além de animais selvagens como zebras, antílopes, búfalos e gnus. O que mais surpreendeu o público foi que FC2 não era uma continuação direta do primeiro game, mas sim um enredo a parte — algo que virou tendência na franquia desde então.

4. Far Cry 3 (2012)

Lançado para PS3, Xbox 360 e PC, Far Cry 3 foi o responsável por levar a saga para o patamar em que está hoje, colocando a Ubisoft em evidência no mundo dos games. A história se passa no mesmo ano de lançamento e, nela, controlamos Jason Brody, um garoto rico que fica preso com seus amigos em uma ilha chamada Rook Island.

O título trouxe uma grande inovação, tanto para a franquia quanto para a indústria: trouxe o vilão como protagonista. Assim, conhecemos Vaas Montenegro, líder de um grupo de piratas que sequestra Jason e seus amigos para pedir resgate às famílias. O que Vaas não imaginava é que o jovem era forte e faria de tudo para libertar seus amigos.

Após o enorme sucesso de Far Cry 3, a Ubisoft resolveu lançar o próximo game seguindo a mesma base do anterior, com algumas adições de itens e evolução gráfica evidente. Nele, jogadores assumem o papel de Ajay Ghale, um homem que viaja até Kyrat (uma nação fictícia inspirada em locais da região do Himalaia, no Nepal) para espalhar as cinzas de sua mãe.

Lançado para PS4, Xbox One e PC, o game se passa em 2014 e traz animais ainda mais perigosos, além de um protagonista lunático. Ao longo do enredo, também conhecemos Pagan Min, uma espécie de líder local que comanda o regime despótico numa guerra civil contra os rebeldes (conhecidos como Caminho Dourado), na qual o jogador pode escolher o lado em que quer lutar.

A história de deixar o vilão como o centro das atenções foi levada ao extremo aqui, tendo em vista que a Ubisoft convidou o ator Giancarlo Esposito (Breaking Bad) para assumir o papel de Antón Castillo, o presidente da ilha fictícia de Yara, inspirada em Cuba. Lançado originalmente para Amazon Luna, Google Stadia, PC, PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One e Xbox Series X/S, Far Cry 6 é o último lançamento da saga até então.

O título apresenta a ditadura fascista do "El Presidente", que está criando o filho Diego para seguir seu governo. Então, jogadores assumem o papel de um guerrilheiro tentando recuperar o local para seu povo enquanto precisa lidar com os soldados de Castillo. Com gráficos de cair o queixo e jogabilidade fluida, Far Cry 6 foi muito elogiado pelo público e a crítica.

Ambientado em 2018, Far Cry 5 nos leva a Hope County, uma região fictícia do estado de Montana, nos Estados Unidos. No enredo, o condado foi invadido por um culto apocalíptico liderado pelo "pai profético" Joseph Seed e seus capangas, com os quais é preciso lidar. Ao que parece, a Ubisoft ficou tão envolvida com os vilões do jogo que não só criou outros três secundários, mas também esqueceu de nomear o protagonista.

Lançado para PS4, Xbox One e PC, o título trouxe um mundo ainda mais aberto para exploração e história repleta de insanidade. Na conclusão dele, as decisões tomadas pelo jogador culminam em um apocalipse nuclear, que devasta toda a região.

8. Far Cry (2004)

Para a surpresa de muitos, o primeiro game da franquia é um dos últimos da cronologia. Se passando em 2025, o primeiro Far Cry ocorre após o que é chamado de "The Collapse" no universo FC, uma espécie de catástrofe nuclear global que ocorreu em setembro de 2018 no universo do jogo (justamente o acontecimento que presenciamos no final de Far Cry 5).

Na época de seu lançamento (exclusivo para PC), Far Cry não vendeu tanto, muito disso pelo fato de que era preciso ter uma máquina muito potente para rodar o jogo. Ainda assim, o título traz um cenário deslumbrante em uma ilha paradisíaca e com gráficos que impressionam até hoje.

9. Far Cry New Dawn (2019)

Por fim, ambientado no ano de 2035, Far Cry: New Dawn é uma expansão autônoma, um tipo de sequência de Far Cry 5. Assim, o jogo segue os mesmos princípios de Far Cry 3: Blood Dragon, fazendo piada a todo instante e levando tudo ao exagero. Logo, temos o mesmo cenário de Far Cry 5 com um retoque pós-apocalíptico onde aparentemente tudo é roxo e um enredo e protagonistas completamente novos.

