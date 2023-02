Frases de Carnaval: veja 5 sites com mensagens e legendas carnavalescas

É possível compartilhar frases de Carnaval nas redes sociais com a ajuda de alguns sites. Plataformas como "Mensagens com amor" e "Frases do Bem" disponibilizam frases que você pode usar como legenda em fotos carnavalescas e também artes com os textos, opção ideal para mandar para amigos em aplicativos de mensagens como WhatsApp . O site Belas mensagens, por sua vez, conta com frases engraçadas e criativas para as plaquinhas de Carnaval, permitindo também fazer o download dos textos. Confira, na lista a seguir, cinco sites com mensagens carnavalescas.

1 de 6 Lista reúne cinco sites com mensagens prontas de Carnaval — Foto: Caroline Silvestre/TechTudo Lista reúne cinco sites com mensagens prontas de Carnaval — Foto: Caroline Silvestre/TechTudo

📝 Blocos de Carnaval 2023: há um site que mostra onde estão as festas? Comente no Fórum do TechTudo

1. Mensagens com Amor

O site Mensagens com Amor (https://www.mensagenscomamor.com/categoria/datas-especiais/carnaval) conta com a categoria “Datas Especiais”, que é dividida em diferentes subtópicos. Entre eles está a seção "frases de Carnaval". Basta clicar em qualquer uma das opções para visualizar os conteúdos. As mensagens carnavalescas aparecem de duas maneiras: somente em texto ou com imagem. O usuário pode copiar e colar os recados ou compartilhá-los diretamente por redes sociais como WhatsApp, Facebook, WhatsApp, Twitter ou Telegram.

2 de 6 No site Mensagens com Amor, é possível encontrar frases para datas especiais como o Carnaval — Foto: Reprodução/Caroline Silvestre No site Mensagens com Amor, é possível encontrar frases para datas especiais como o Carnaval — Foto: Reprodução/Caroline Silvestre

2. 42 Frases

Outra alternativa para encontrar recados carnavalescos é o site 42 Frases (https://www.42frases.com.br/?s=Carnaval), que oferece uma série de modelos prontos. Apesar do nome, a plataforma não se restringe a apenas 42 frases de Carnaval. Assim como no site Mensagens com Amor, é possível encontrar somente frases e frases com imagem. Para visualizar os conteúdos, basta clicar em qualquer uma das opções. Existem páginas como “45 frases de Carnaval engraçadas para rir e se divertir” e "80 frases para plaquinhas de Carnaval autênticas e divertidas".

3 de 6 Site 42 Frases reúne mensagens carnavalescas para enviar nas redes sociais — Foto: Reprodução/Caroline Silvestre Site 42 Frases reúne mensagens carnavalescas para enviar nas redes sociais — Foto: Reprodução/Caroline Silvestre

3. Frases do Bem

O site Frases do Bem (https://www.frasesdobem.com.br/frases-de-carnaval) é mais um endereço para encontrar mensagens para se destacar na folia. A plataforma conta com uma aba com 85 frases de Carnaval que você pode compartilhar nas redes sociais ou enviar aos amigos foliões. É possível encontrar diferentes opções, como "frases de Carnaval para fotos", "frases para plaquinha de Carnaval" e "frases de Carnaval engraçadas". Em alguns casos, o site oferece frases com imagens, mas não permite editá-las. Para compartilhar os recados, basta copiar e colar o texto ou clicar nas opções para enviar direto para o WhatsApp, Facebook ou Pinterest.

4 de 6 Site Frases do Bem reúne 85 frases de carnaval para compartilhar nas redes sociais ou enviar aos amigos — Foto: Reprodução/Caroline Silvestre Site Frases do Bem reúne 85 frases de carnaval para compartilhar nas redes sociais ou enviar aos amigos — Foto: Reprodução/Caroline Silvestre

4. Belas Mensagens

O site Belas Mensagens reúne diferentes opções de mensagens de Carnaval. Os recados são divididos em duas categorias: “Frases sobre Carnaval” (https://www.belasmensagens.com.br/frases-sobre-carnaval) e “Frases de Carnaval engraçadas” (https://www.belasmensagens.com.br/frases-de-carnaval-engracadas). Na primeira opção, o site disponibiliza imagens com frases e, na segunda, é possível encontrar tanto frases quanto imagens com textos. O diferencial do site é a possibilidade de baixar as mensagens de Carnaval. Além disso, a plataforma permite o compartilhamento dos recados pelo Facebook, Twitter ou Pinterest.

5 de 6 É possível encontrar frases de Carnaval engraçadas no site Belas Mensagens — Foto: Reprodução/Caroline Silvestre É possível encontrar frases de Carnaval engraçadas no site Belas Mensagens — Foto: Reprodução/Caroline Silvestre

5. Pensador

O site Pensador (https://www.pensador.com/frases_de_carnaval/) também oferece recados prontos para quem procura frases de Carnaval para fotos. As mensagens são exibidas no formato de texto, mas é possível transformá-las em imagens. Basta clicar no ícone de foto embaixo do texto escrito, e a imagem aparecerá em uma nova tela. Os usuários podem copiar e colar as frases ou enviá-las por redes sociais como WhatsApp, Facebook, Twitter e Pinterest.

6 de 6 Encontre frases para fotos de Carnaval no site Pensador — Foto: Reprodução/Caroline Silvestre Encontre frases para fotos de Carnaval no site Pensador — Foto: Reprodução/Caroline Silvestre

Veja também: Como fazer Photo Dump no Instagram