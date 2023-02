GoldenEye 007: 10 dicas para mandar bem no clássico jogo de tiro

GoldenEye 007 é um popular jogo de tiro FPS lançado originalmente para o Nintendo 64 em 1997 e relançado recentemente para o Xbox Series X , Xbox Series S , Xbox One e Nintendo Switch . O game acompanhava os eventos do filme 007 contra Goldeneye de 1995, porém ia muito além em sua representação.

O jogo marcou época por oferecer diversas fases para completar com objetivos que variavam conforme o nível de dificuldade escolhido, além de contar com gadgets de filmes anteriores. Entretanto, por ser um game antigo, ele pode ser um pouco confuso em alguns pontos. Pensando nisso, o TechTudo separou isso várias dicas para mandar bem no clássico jogo de tiro. Confira!

1 de 11 Confira 10 dicas para mandar bem em GoldenEye 007, clássico jogo do Nintendo 64 relançado para Xbox Series X/S, Xbox One e Nintendo Switch — Foto: Reprodução/Xbox Wire Confira 10 dicas para mandar bem em GoldenEye 007, clássico jogo do Nintendo 64 relançado para Xbox Series X/S, Xbox One e Nintendo Switch — Foto: Reprodução/Xbox Wire

Antes de seguir para as dicas, vale ressaltar que as versões dos consoles Xbox e Nintendo Switch possuem algumas diferenças. No Xbox Series X/S e Xbox One, há um sistema de jogabilidade atualizado que permite usar o segundo analógico para controlar a mira, enquanto no console da Nintendo a gameplay original foi mantido.

Ambas as versões possuem suporte a Widescreen e multiplayer local para 4 pessoas, porém, no Nintendo Switch, há também multiplayer online. A versão Xbox de GoldenEye está inclusa na assinatura do Xbox Game Pass, sem custos extras, e pode ser jogada na nuvem pelo Xbox Cloud Gaming. O jogo também pode ser baixado como um bônus por usuários que possuam a coletânea Rare Replay. Dito isso, confira as dicas.

1. Não se preocupe em usar a mira

Esta versão atualizada de GoldenEye 007 não esconde o fato de que se trata de um jogo antigo, proveniente de uma época em que jogos de tiro FPS sequer tinham um segundo analógico para mirar. Por conta disso, o game possui uma forte assistência de mira que praticamente magnetiza sua arma para os inimigos mais próximos.

Já o gatilho esquerdo, que permite usar uma mira mais precisa, não é recomendado para combates. A usabilidade é melhor para momentos em que o usuário precisar destruir algum objeto do cenário, como o cadeado no portão na primeira fase.

2 de 11 Diferente dos jogos modernos, em GoldenEye 007 só é preciso se preocupar em mirar para objetos pequenos, pois a arma aponta para inimigos automaticamente — Foto: Reprodução/Rafael Monteiro Diferente dos jogos modernos, em GoldenEye 007 só é preciso se preocupar em mirar para objetos pequenos, pois a arma aponta para inimigos automaticamente — Foto: Reprodução/Rafael Monteiro

2. Recarregue a arma sempre após o uso

Em jogos de tiro, é muito comum que o usuário sempre recarregue sua arma após efetuar alguns disparos para estar com o pente cheio caso precise. Em alguns games modernos, esse hábito pode até ser prejudicial, mas, em um jogo mais antigo como GoldenEye 007, isso é extremamente recomendado.

O motivo para tal é principalmente a velocidade de carregamento das armas: basta um toque no botão e James Bond puxará a arma para baixo, fora da tela, e já a trará de volta com a munição cheia, sem longas animações de recarga.

3 de 11 Mantenha suas armas sempre recarregadas em GoldenEye 007, pois é rápido e pode ajudar no combate — Foto: Reprodução/Rafael Monteiro Mantenha suas armas sempre recarregadas em GoldenEye 007, pois é rápido e pode ajudar no combate — Foto: Reprodução/Rafael Monteiro

3. Atire primeiro, pergunte depois

A forma mais fácil de neutralizar inimigos em GoldenEye 007 é começar a atirar assim que os vir, para ser mais rápido do que o tempo de reação. Soldados inimigos costumam demorar um pouco para reagir ao avistar o jogador, contudo, isso fica mais rápido conforme o nível de dificuldade aumenta.

Vale mais a pena eliminá-los durante esse período do que procurar proteção ou tentar trocar de arma. Uma dica para ter certeza se um inimigo foi apenas ferido ou se foi eliminado é ficar atento à sua arma, uma vez que ele sempre a deixará cair ao morrer.

4 de 11 Em GoldenEye 007 vale a pena atirar no inimigo assim que avistá-lo, sem se preocupar em se proteger, para que ele não tenha tempo de disparar — Foto: Reprodução/Rafael Monteiro Em GoldenEye 007 vale a pena atirar no inimigo assim que avistá-lo, sem se preocupar em se proteger, para que ele não tenha tempo de disparar — Foto: Reprodução/Rafael Monteiro

4. Leia o Briefing com atenção

GoldenEye 007 é um game de tiro em primeira pessoa que causou grande impacto na época, já que, ao contrário do que era comum, seu objetivo nas fases não era apenas matar todos que aparecessem pelo caminho. Para passar os estágios, é preciso completar certas missões e a melhor maneira de entendê-las é ler o "Briefing" no início de cada fase ao selecionar a opção "Next" ao invés de "Start" na pasta de papéis.

Tente entender a situação e formas de como completar sua missão antes de partir para a ação, pois é mais difícil tentar fazer isso durante o tiroteio. Se estiver na dúvida sobre seus objetivos no meio da missão, eles estão listados também no menu de pause como completos ou incompletos.

5 de 11 Sempre leia o briefing antes das missões em GoldenEye 007 com atenção para saber como completá-las — Foto: Reprodução/Rafael Monteiro Sempre leia o briefing antes das missões em GoldenEye 007 com atenção para saber como completá-las — Foto: Reprodução/Rafael Monteiro

5. Use silenciadores

Um dos motivos pelos quais GoldenEye 007 é tão aclamado está em sua Inteligência Artificial, bem avançada para a época. Caso o usuário faça muito barulho com armas pesadas como a KF7 Soviet, sua presença será detectada.

Isso pode gerar consequências como ativação de alarmes e envio de reforços. Sempre que possível, utilize armas com silenciadores, como sua Walther PPK padrão. Também é possível golpear inimigos com suas mãos ou com o cabo do rifle de precisão sniper para não fazer barulho.

6 de 11 Armas com silenciadores em GoldenEye 007 evitam que mais inimigos sejam alertados sobre sua posição — Foto: Reprodução/Rafael Monteiro Armas com silenciadores em GoldenEye 007 evitam que mais inimigos sejam alertados sobre sua posição — Foto: Reprodução/Rafael Monteiro

6. Complete fases rápido para ter Cheats

Ao completar as fases de GoldenEye abaixo de um determinado tempo e em dificuldades específicas, é possível liberar Cheats, que vão desde modificações engraçadas até invencibilidade e munição infinita. Um exemplo fácil de começar é a fase Runaway, perto do começo do jogo. Ao terminar sua missão em menos de 5 minutos, é liberado o famoso "DK Mode", ou "Modo cabeção", que deixa todos os personagens com cabeças enormes e braços longos, como Donkey Kong.

7 de 11 GoldenEye 007 tem vários Cheats para serem desbloqueados, como o hilário DK Mode — Foto: Reprodução/Rafael Monteiro GoldenEye 007 tem vários Cheats para serem desbloqueados, como o hilário DK Mode — Foto: Reprodução/Rafael Monteiro

7. Feche as portas por onde passar

Quando abrir uma porta em GoldenEye 007, ela permanecerá aperta por um certo tempo e depois irá se fechar sozinha. No entanto, quando as portas se fecham, elas fazem um barulho característico que pode ser ouvido mesmo após se afastar dela. Vale a pena fechar manualmente as portas por onde o jogador passar para ficar atento ao som. Assim, o jogador consegue perceber de longe caso um inimigo abra a porta e comece a persegui-lo.

8 de 11 O som das portas em GoldenEye 007 pode ser ouvido mesmo de longe e se o jogador não as fechar ficará na dúvida se elas fecharam sozinhas ou um inimigo passou por elas — Foto: Reprodução/Rafael Monteiro O som das portas em GoldenEye 007 pode ser ouvido mesmo de longe e se o jogador não as fechar ficará na dúvida se elas fecharam sozinhas ou um inimigo passou por elas — Foto: Reprodução/Rafael Monteiro

8. Acesse gadgets no menu de pause

Para completar algumas missões, será preciso usar gadgets clássicos de James Bond, como relógios a laser, maletas capazes de fazerem cópias de chaves e mais. No entanto, alguns jogadores podem ficar travados se tentarem encontrá-las apenas com o botão de trocar de arma. Alguns desses itens ficam disponíveis apenas através do menu de pause e são essenciais para completar certas fases.

9 de 11 Alguns gadgets de GoldenEye 007 essenciais para completar suas missões apenas estarão disponíveis pelo menu de pause do jogo — Foto: Reprodução/Rafael Monteiro Alguns gadgets de GoldenEye 007 essenciais para completar suas missões apenas estarão disponíveis pelo menu de pause do jogo — Foto: Reprodução/Rafael Monteiro

9. Cuidado com explosões inesperadas

Uma curiosidade em GoldenEye 007 é que praticamente todos os objetos explodem como se fossem granadas após receber alguns tiros – até mesmo caixas de papelão e computadores. Isso pode parecer apenas um bug engraçado, mas jogadores devem se manter atentos para possíveis danos ao ficarem ao lado desses objetos. Além disso, eles devem redobrar sua atenção em missões nas quais é necessário evitar baixas civis, já que inocentes podem morrer facilmente nessas explosões.

10 de 11 Até uma simples cadeira pode explodir em GoldenEye 007, o que é até certo ponto engraçado, mas não em missões com reféns — Foto: Reprodução/Rafael Monteiro Até uma simples cadeira pode explodir em GoldenEye 007, o que é até certo ponto engraçado, mas não em missões com reféns — Foto: Reprodução/Rafael Monteiro

10. Aproveite os níveis de dificuldade

Os diferentes níveis de dificuldade de GoldenEye 007 são até hoje uma das coisas mais interessantes sobre o game, já que eles não são apenas para quem procura um desafio maior. Diferente da maioria dos jogos atuais, onde é possível jogar no modo mais fácil e acessar todo o conteúdo, as dificuldades extras de GoldenEye 007 adicionam mais objetivos nas fases.

Isso vai fazer com que você conheça mais a fundo cada um dos níveis e preste atenção em detalhes que podem parecer irrelevantes nos modos mais fáceis. Aproveite para jogá-las – além de conhecer mais o jogo, você pode desbloquear duas fases extras ao completar o game em dificuldades mais altas.

11 de 11 Alguns locais em GoldenEye 007 o jogador só irá conhecer se jogar nas dificuldades mais altas — Foto: Reprodução/Rafael Monteiro Alguns locais em GoldenEye 007 o jogador só irá conhecer se jogar nas dificuldades mais altas — Foto: Reprodução/Rafael Monteiro