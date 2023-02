Golpe da maquininha no Carnaval 2023: saiba como evitar pelo celular

O golpe da maquininha está em alta neste Carnaval de 2023. A fraude, que tem sido relatada por foliões no Brasil inteiro, acontece quando um vendedor mal-intencionado encosta uma máquina de cartão perto do bolso das pessoas na tentativa de creditar um valor no cartão, usando o pagamento por aproximação. O lado bom é que existem algumas medidas preventivas muito fáceis de ativar e que você pode acessar diretamente no celular para se proteger. O TechTudo listou dois métodos simples para não cair no golpe da maquininha. Confira quais são e como aplicá-los nas linhas a seguir.

Vale lembrar que não é possível mudar o limite do pagamento por aproximação via apps. Em geral, os bancos permite que sejam feitas transações com valores entre R$ 50 e R$ 200 usando esse método.

1 de 4 Saiba o que fazer para proteger o seu cartão dos golpes durante o carnaval — Foto: Unsplash/Ferran Feixas Saiba o que fazer para proteger o seu cartão dos golpes durante o carnaval — Foto: Unsplash/Ferran Feixas

Desative o pagamento por aproximação no aplicativo

Pagar por aproximação com o cartão é uma função muito prática no dia a dia, mas que pode ser perigosa quando se está no meio de uma multidão. Sendo assim, é recomendado desativar essa função para não cair em nenhum golpe, principalmente no Carnaval. Vale dizer ainda que é possível reativar a função no seu cartão a qualquer momento, mas o processo varia de acordo com o banco em questão.

Pelo Nubank, o passo a passo é simples: basta abrir o app, clicar em “Meus cartões” e, depois, selecionar o cartão para desativar a função. Em seguida, vá em “Configurar” e desative a função “Compras por aproximação”. Por fim, confirme clicando em “Desativar”. Pronto, o seu cartão não permitirá mais pagamentos por NFC.

2 de 4 Para desativar a função de pagamento por aproximação no Nubank basta ir em configurar o seu cartão — Foto: Reprodução/Paola Mansur Para desativar a função de pagamento por aproximação no Nubank basta ir em configurar o seu cartão — Foto: Reprodução/Paola Mansur

No PicPay, o método é parecido, bastando ir no seu perfil, depois nas configurações do cartão e, então, em "Pagamento por aproximação". Por lá, desative a chave. Já no caso do Itaú, Santander e Bradesco, é preciso telefonar para a central de cartões para fazer o pedido de desativação. O Banco do Brasil, por sua vez, permite fazer o procedimento pelo app: na tela inicial, escolha o cartão que você utiliza. Procure pela opção "NFC" e desative. Pronto, seu cartão estará configurado.

Tirar dinheiro do débito

Retirar todo o seu dinheiro do débito e utilizar apenas dinheiro vivo também é uma ação importante, já que a função de pagamento por NFC também funciona no modo débito. Por isso, é sempre importante que você mesmo realize o processo de inserir o seu cartão e colocar a sua senha, tomando cuidado para que ninguém veja a sua senha. Outra dica importante é também sempre se lembrar de sempre conferir o valor na tela.

Para retirar o dinheiro do débito, o procedimento varia de acordo com o seu banco. No Nubank, você pode, por exemplo, guardá-lo nas Caixinhas (veja como fazer isto aqui). Já para outras instituições, o ideal seria transferir o dinheiro via Pix para outra conta.

3 de 4 Nunca entregue o seu cartão na hora de pagar alguma coisa, faça você mesmo esse processo de inserir na máquina — Foto: Pexels/Mikhail Nilov Nunca entregue o seu cartão na hora de pagar alguma coisa, faça você mesmo esse processo de inserir na máquina — Foto: Pexels/Mikhail Nilov

Usar capinha anti-pagamento por aproximação

Outra forma de se proteger é utilizar capinhas para guardar os cartões diretamente no celular e que têm função anti-pagamento por aproximação, para evitar que você caia no golpe da maquininha. Há várias possibilidades no mercado hoje, mas, para que funcionem, é preciso que elas sejam feitas com metal para impedir o método de pagamento.

É possível encontrar essa capa em diversas lojas do Brasil. Na Amazon, por exemplo, um kit com seis envelopes que bloqueiam a aproximação pode ser encontrado por R$ 19.

4 de 4 Escolha uma boa capinha para o seu cartão para evitar qualquer tipo de golpe — Foto: Pexels/Cup of Couple Escolha uma boa capinha para o seu cartão para evitar qualquer tipo de golpe — Foto: Pexels/Cup of Couple

