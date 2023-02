Google Chrome não abre no PC? Veja seis soluções

O Google Chrome não abre por diferentes razões. É possível que o navegador já esteja sendo executado em segundo plano ou que o antivírus esteja bloqueando a abertura do software, por exemplo. Outra possibilidade é a de a memória do computador estar cheia e, portanto, incapaz de carregar as páginas do browser enquanto executa outros processos e programas. A boa notícia é que algumas ações simples, como encerrar processos relacionados ao Chrome, desativar o antivírus temporariamente e abrir o navegador sem extensões, podem ajudar a resolver o problema. Na lista abaixo, confira seis coisas para fazer quando o Google Chrome não abre no PC.

1. Feche todos os processos relacionados ao Chrome

Se o seu Chrome não abre, é possível que ele já esteja sendo executado, mas em segundo plano. Nesse caso, é importante fechar todos os processos relacionados ao navegador para corrigir o problema. Para fazer isso, clique com o botão direito na barra de tarefas e abra a opção "Gerenciador de Tarefas". Em seguida, encontre e selecione o processo "Google Chrome" ou "chrome.exe" e clique no botão "Finalizar tarefa", localizado na parte inferior à direita. Após realizar o procedimento, abra o navegador novamente para verificar se o problema ainda persiste.

2. Mude as configurações de compatibilidade do Chrome

Se você utiliza versões antigas do Windows, talvez o Chrome não abra corretamente por falta de compatibilidade com o sistema. A solução, portanto, é mudar as configurações de compatibilidade para que o navegador seja executado no Windows 7, Windows 8 ou em outras versões lançadas há mais tempo.

Para alterá-las, clique com o botão direito no atalho do Chrome na área de trabalho. Então, selecione "Propriedades" e depois "Compatibilidade", opção que fica na barra superior. Nessa aba, marque o tópico "Executar este programa em compatibilidade com" e selecione a sua versão do Windows. Feito isso, clique no botão "Aplicar" e verifique se o Google Chrome abre.

3. Abra o Chrome sem extensões

Se o Google Chrome não carrega páginas, você pode tentar abri-lo sem extensões. Isso porque o computador pode ter ficado sem memória suficiente para conseguir carregar uma página enquanto também executa aplicativos, extensões e programas. Por isso, talvez seja preciso liberar memória para que o Chrome inicie sem problemas.

O procedimento é simples: basta fechar todas as guias, menos a que mostra a mensagem de erro. Depois, saia também de outros aplicativos ou programas em execução e pause qualquer download. Em seguida, desinstale as extensões desnecessárias. Para isso, no lado direito da barra de endereço, procure o ícone da extensão, clique nele com o botão direito e vá na opção "Remover do Chrome".

Caso não seja possível ver o ícone da extensão, clique nos três pontos, também no lado superior direito da tela, selecione "Mais ferramentas" e depois "Extensões". Então, pressione "Remover" na extensão que deseja excluir. Após ter feito o procedimento, tente recarregar a página que apresentava problemas.

4. Desative o seu antivírus temporariamente

Outra possibilidade é que o arquivo Google Chrome.exe possa estar sendo bloqueado pelo seu antivírus. Se esse for o problema, uma solução é desativar o programa temporariamente. No caso do Windows Defender, basta pressionar as teclas Win + I para abrir as configurações. Então, vá para "Atualização e Segurança" e, na barra lateral esquerda, clique em "Segurança do Windows". Depois, no lado direito, clique em "Abrir Segurança do Windows" e em "Proteção contra vírus e ameaças". Em seguida, clique em "Gerenciar configurações" e desative a proteção em tempo real desligando o botão.

Outros softwares de segurança podem ser facilmente desabilitados ou temporariamente suspensos a partir das configurações. Após fazer o procedimento, cheque se o problema com o Chrome foi solucionado. Caso a falha persiste, experimente uma das demais opções desta lista e lembre-se de reativar o antivírus.

5. Reinicie o computador

Uma das soluções mais simples e práticas para resolver o problema com o Chrome é reiniciar o computador. Isso porque é possível que programas, aplicativos ou processos em execução atrapalhem o carregamento e o funcionamento correto de uma página da Internet. Reiniciando a máquina, eles serão finalizados. Depois de reiniciar, tente recarregar a página do Chrome para conferir se o problema continua.

6. Desinstale e reinstale o Chrome

Caso as alternativas acima não funcionem, ainda é possível desinstalar e reinstalar o Chrome. Essa solução pode corrigir problemas relacionados ao mecanismo de pesquisa, pop-ups, atualizações ou outros motivos que impedem a abertura correta do navegador. Entretanto, antes de desinstalar o programa, é necessário excluir todos os dados do Chrome da pasta Appdata, uma vez que ela contém configurações do browser que podem ser corrompidas e causar mais problemas.

Pressione as teclas Win + R para abrir a janela Executar. Então, escreva "appwiz.CPL" na caixa de texto e dê um OK. Após fazer isso, clique duas vezes no Google Chrome para desinstalá-lo. Em seguida, abra novamente a janela Executar pressionando as teclas Win + R. Dessa vez, escreva "Appdata" e selecione OK. Vá até a pasta "Local", clique com o botão direito na pasta Google e selecione "Excluir".

Para instalar o Chrome novamente, vá até a página de download do navegador (https://www.google.com/chrome/) e baixe o browser. Se solicitado, clique em "executar" ou "salvar". Caso tenha escolhido a opção "salvar", clique duas vezes no download para começar a instalação. Depois, basta clicar em "abrir arquivo". Se aparecer a pergunta "Deseja permitir que este aplicativo faça alterações em seu dispositivo?", responda "Sim". A nova instalação deve resolver o problema do carregamento do Chrome no PC.

