Google: veja três formas de remover imagens suas das pesquisas

É possível apagar imagens pessoais das pesquisas do Google a partir de alguns passos simples. Com o procedimento, os usuários evitam que informações sensíveis fiquem disponíveis para pessoas mal intencionadas e golpistas. Imagens que fornecem contexto sobre seus hábitos e vida pessoal, por exemplo, podem ser um material rico para criminosos que aplicam golpes de engenharia social . Outro risco é a possibilidade de as fotos serem manipuladas para comprometer a reputação da pessoa ou serem usadas em fraudes. Além disso, se fotos de documentos pessoais vazarem online, o cidadão ainda pode ser vítima de roubo de identidade.

Por isso, o TechTudo reuniu, na lista abaixo, três formas de excluir imagens pessoais do Google. Vale ressaltar que o buscador apenas apaga as imagens de seus resultados de pesquisa, mas ainda é possível encontrá-las em outras páginas da Internet. A seguir, entenda quais são os riscos de ter fotos expostas na web e veja como funciona cada um dos métodos para deletá-las.

Riscos da exposição de imagens na Internet

Existem alguns perigos de ter imagens pessoais expostas na web. Entre eles está a possibilidade de a foto ser analisada por um programa EXIF, que exibe metadados — isto é, informações que são geradas quando a imagem é tirada. Eles revelam a hora em que a foto foi registrada, o tipo de câmera, a resolução e até mesmo o local em que a imagem foi feita.

Além disso, as fotos podem fornecer contexto sobre a vida pessoal dos usuários a pessoas mal intencionadas. A partir das imagens, é possível descobrir informações como hobbies, lugares que frequenta, ambiente de trabalho, placa do veículo que a pessoa utiliza, entre outras. Tudo isso pode ser utilizado como material para golpes de engenharia social, por exemplo, e também por stalkers.

Por fim, há ainda a possibilidade de as fotos serem adulteradas, causando danos à imagem pública. Para sujar a reputação de alguém, pessoas mal intencionadas podem manipular a fotografia e colocar a vítima em situações comprometedoras, como fotos eróticas.

Como remover imagens do Google

1. Contate o webmaster do site que hospeda a foto

Para remover uma imagem pessoal do Google, os usuários podem recorrer ao webmaster do site que hospeda a foto. É possível entrar na página e procurar pelo e-mail ou por algum formulário de contato e fazer o pedido de remoção da imagem. Se não conseguir obter o contato do dono do site, você pode recorrer à ferramenta Who.is (https://who.is/), que exibe informações sobre o responsável pela página. Para usá-la, basta inserir a URL do site em questão na barra de pesquisa.

2. Solicite a exclusão diretamente ao Google

Também é possível solicitar a remoção da foto diretamente ao Google. Para isso, é preciso que a imagem atenda a certos critérios. A exclusão é justificável, por exemplo, quando o conteúdo revela informações financeiras, como contas bancárias ou números de cartão de crédito. Registros médicos, assinaturas manuscritas e documentos de identificação também se encaixam no critério do buscador. Da mesma forma, fotos com problemas relacionados à propriedade intelectual ou que tenham recebido ordem judicial para remoção são propensas a serem retiradas da plataforma.

Além disso, o Google apaga imagens sexualmente explícitas ou com nudez. Os critérios são: pornografia de vingança — isto é, exposição de imagens ou vídeos pessoais e não consensuais—, imagens sexualmente abusivas relacionadas a crianças, pornografia falsa involuntária e material de abuso sexual infantil. O buscador afirma ainda que qualquer foto de pessoas menores de 18 anos de idade podem ser removidas.

Para fazer a solicitação de exclusão de uma imagem, é necessário ir até este endereço exclusivo. Nele, os usuários devem escolher o que desejam deletar e preencher informações que comprovem a necessidade da remoção da fotografia, como URLs que exibem a imagem, capturas de tela que mostrem o conteúdo, além de dados como nome, país, e-mail, entre outros.

3. Denuncie a imagem ao Google por outras razões

Se a imagem em questão não se enquadrar nos casos mencionados acima, ainda é possível denunciá-la ao Google por outros motivos. O usuário pode usar como argumento, por exemplo, que uma foto pessoal aleatória aparece em uma pesquisa em que não deveria aparecer. Para isso, é preciso clicar na foto e, depois, no botão de três pontos que fica no canto superior direito da tela. Então, é preciso selecionar "Denunciar resultado". Em seguida, deve-se escrever um texto para convencer o Google a remover a imagem.

Outra alternativa é denunciar o conteúdo por motivos legais. Para isso, é preciso acessar esta página e clicar no botão "Criar uma solicitação". Em seguida, o usuário será direcionado para outra página, na qual deve clicar em "Pesquisa do Google" e, depois, em "Imagens do Google" e selecionar a razão para excluir uma foto das pesquisas. Em qualquer motivo escolhido, o buscador irá pedir o link da imagem e o motivo pelo qual ela viola direitos ou precisa ser apagada.

Por fim, internautas também podem denunciar conteúdo desatualizado na pesquisa do Google. Porém, para que isso ocorra, o site em que a foto está hospedada não pode mais existir. Isso acontece, por exemplo, se um webmaster para de pagar pelo direito do domínio e a foto continuar na Internet. Para fazer a solicitação, é preciso acessar a página "Remover conteúdo desatualizado da Pesquisa Google" e clicar em "Nova solicitação". Então, basta colar a URL da imagem e do site que a hospeda e enviar o pedido.

