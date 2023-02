HappyCow ajuda veganos e vegetarianos a achar restaurantes; saiba usar

No HappyCow, é possível encontrar diversos restaurantes que servem refeições livres de carne, ou outros produtos de origem animal, como queijo, ovos, mel e iogurte. Além disso, o programa também lista outros serviços, como mercearias de produtos saudáveis e serviços de buffet vegano. Também é possível utilizar alguns filtros pagos, para realizar pesquisas mais eficientes. Veja no tutorial a seguir como se cadastrar e como realizar as buscas no aplicativo.

Como fazer o cadastro no HappyCow

Passo 1. Baixe o aplicativo na Google Play Store ou App Store. Na tela de boas-vindas, toque em “pular”. Para que o programa funcione de maneira correta, será necessário fornecer ao HappyCow a localização atual do aplicativo. Para isso, toque em “Durante o uso do App”.

Passo 2. Para iniciar o cadastro, toque em “Inscrever-se”. É possível fazer um registro simplificado por meio da conta do Facebook, do Google ou Apple. Caso contrário, será preciso preencher os campos abaixo, com e-mail, nome de usuário e senha. Em “StatusVeg” é preciso escolher entre Vegano ou Vegetariano de acordo com a sua preferência.

Passo 3. Para finalizar o cadastro, é necessário preencher os campos “Cidade Natal” e “Ano de Nascimento”. Em seguida, marque a caixinha “Eu concordo com os Termos de Uso, Política de Privacidade e Configurações Padrão de Notificação. Depois, toque em "Tenho mais de 13 anos” e em “Inscrever-se”.

Como utilizar o HappyCow

Passo 1. A área inicial do aplicativo exibirá o mapa da região e para localizar os estabelecimentos próximos, basta tocar em “Procure aqui”. Ao finalizar a busca, serão apresentadas as opções de restaurantes por meio de diversos símbolos coloridos. Para obter mais informações do local, basta tocar em algum deles, e o app informará o nome do local e a distância.

Passo 2. Também é possível realizar as pesquisas por meio dos filtros disponíveis na área inferior do aplicativo. Para acessar, toque em algum deles e será apresentada uma lista com todos os estabelecimentos próximos. Outros filtros estão disponíveis em “Mais Filtros” por valores que partem de R$ 5.

Passo 3. Ao fazer a pesquisa, basta tocar no restaurante desejado para obter mais informações sobre ele, como o cardápio do dia, se está aberto ou fechado, número de telefone do estabelecimento e a distância do local. Mais abaixo, na mesma tela, basta tocar em “Como chegar”, para que o HappyCow redirecione para algum aplicativo de viagem, como Waze, Google Maps ou Uber com a rota já definida.

