HD 2 TB: 7 modelos internos para aumentar a memória do computador

HDs de 2 TB podem ser uma boa opção para quem quer armazenar muitos arquivos no computador. Apesar de ser mais lento que os SSDs , os HDs costuma ser mais baratos e são indicados para quem busca uma boa relação entre custo e armazenamento. O modelo mais barato é o WD Blue de 2 TB, que traz rotação de 5.400 RPM por valores que partem de R$ 349 . Os preços citados no texto foram verificados durante a apuração da matéria, no mês de fevereiro de 2023.

Já o Seagate Mobile de 2 TB apresenta 2,5 polegadas, ou seja, tem compatibilidade com notebook e consoles por preços a partir de R$ 479. Outra opção é o Seagate IronWolf NAS de 2 TB, que promete manter a estabilidade do disco em sistemas com múltiplos discos rígidos por cerca de R$ 531. Confira a seguir sete HDs de 2 TB para comprar no Brasil.

1. WD Blue de 2 TB - a partir de R$ 349

O WD Blue de 2 TB tem como objetivo atender às demandas do dia a dia. A tecnologia de gravação SMR (Shingled Magnetic Recording) proporciona melhor desempenho na leitura e transferência de grande quantidade de dados como armazenamento em nuvem e backup. O modelo possui 256 MB de cache e interface e taxa de transferência de 150 MB/s. O produto é visto por valores a partir de R$ 349.

Apesar da boa capacidade de armazenamento e memória cache, a rotação de 5.400 RPM proporciona desempenho até 33% menor que modelos de 7.200 RPM na transferência e acesso a arquivos. O WD Blue é classificado com 4,6 de 5 estrelas com base em mais de 6,4 mil avaliações no site da Amazon, com destaque para seu custo-benefício.

Prós: custo-benefício e funcionamento silencioso

custo-benefício e funcionamento silencioso Contras: alguns usuários relataram problemas de compatibilidade com hardware mais antigos

2. Seagate Skyhawk Surveillance de 2 TB - a partir de R$ 394

O Seagate ST2000VX015 é feito para ser utilizado em sistemas de vigilância e segurança. O HD pode lidar com até 64 câmeras de segurança com suporte para gravação 24 horas por dia e sete dias por semana e armazenamento de imagens e vídeos por 180 dias. O Skyhawk possui taxa de transferência máxima de 180 MB/s, 5.900 RPM e mede 3,5 polegadas. Para prevenir erros de leitura e manter a integridade dos dados, ele vem equipado com sensores de vibração rotacional. O produto é visto por cerca de R$ 394.

Com avaliação 4,2 de 5 estrelas no site da Amazon, o ST2000VX015 é elogiado por seu funcionamento silencioso e por não aquecer mesmo após horas de uso contínuo. Alguns usuários relatam que o HD apresentou problemas de compatibilidade com seus sistemas de vigilância.

Prós: sensor de vibração rotacional previne erros de leitura e mantém a integridade dos dados

sensor de vibração rotacional previne erros de leitura e mantém a integridade dos dados Contras: alguns usuários relatam que o HD apresentou problemas de compatibilidade com seus sistemas de vigilância

3. Seagate BarraCuda de 2 TB - a partir de R$ 400

O Seagate BarraCuda de 2 TB traz a tecnologia Multi-Tier Caching, que otimiza a velocidade de leitura e gravação do HD de acordo com as características do usuário. Ele também traz o recurso Power Choice, que permite controlar o consumo de energia e prolongar a sua vida útil. Ele possui taxa de transferência de até 210 MB/s e 256 GB de memória cache. O produto pode ser encontrado por cifras a partir de R$ 400.

Também destinado ao usuário comum, o ST2000DM008 possui mais de 9 mil avaliações no site da Amazon e média 4,4 de 5 estrelas. Entre os pontos mais elogiados pelos compradores estão custo-benefício, velocidade e economia de energia. Alguns usuários relataram ruído excessivo e superaquecimento durante o uso do HD.

Prós: custo-benefício e boa velocidade de leitura e gravação

custo-benefício e boa velocidade de leitura e gravação Contras: relatos de que o ST2000DM008 pode esquentar durante o uso intenso

4. WD Purple Surveillance de 2 TB - a partir de R$ 446

O WD22PURZ faz parte da linha purple da Western Digital, destinada para o uso em sistemas de segurança. o Surveillance foi projetado para suportar gravações 24 horas por dia e sete dias por semana. Ele conta com a tecnologia AllFrame. que evita a perda de qualidade nas gravações e aumenta a confiabilidade nos dados guardados. O HD mede 3,5 polegadas, tem velocidade de 5.400 RPM, taxa de transferência máxima que atinge 182 MB/s, suporte para 64 câmeras de alta definição e 256 MB de memória cache. O produto é vendido por valores que partem de R$ 446.

O HD foi projetado para oferecer economia de energia e durabilidade para os usuários. Segundo dados da Western Digital, o Surveillance pode ser armazenado em locais com temperatura mínima de até - 40ºC e máxima de 70ºC.

Prós: maior confiabilidade para armazenar informações

maior confiabilidade para armazenar informações Contras: alguns usuários relatam problemas de compatibilidade com seus sistemas de vigilância.

5. Seagate Mobile de 2 TB - a partir de R$ 479

O Seagate Mobile de 2 TB é um HD compatível com notebooks e consoles da lista por ser um modelo de 2,5 polegadas. Ele possui velocidade de 5.400 RPM, memória cache de 128 MB e taxa de transferência que pode chegar em 140 MB/s. De acordo com informações da fabricante, seu design leve e compacto é compatível com os notebooks mais finos atualmente.

Com mais de 1,4 mil avaliações no site da Amazon, o ST2000LM007 é classificado como 4,8 de 5 estrelas, onde ganha elogios não só pela eficiência no notebook, mas também nos consoles. O produto é visto por valores que partem de R$ 479.

Prós: compatibilidade com notebooks, consoles e outros dispositivos portáteis

compatibilidade com notebooks, consoles e outros dispositivos portáteis Contras: valor mais caro que HDs com o mesmo objetivo para desktops

6. WD Red NAS Drive de 2 TB - a partir de R$ 521

A linha Red da Western Digital visa atender as necessidades de quem precisa utilizar o HD em sistemas de armazenamento em rede, como empresas. O WD20EFAX possui memória cache de 64 MB, velocidade 5.400 RPM e taxa de armazenamento que pode atingir até 180 MB/s com buffer de 256 MB que otimiza a leitura e gravação. Ele conta com as tecnologias NASware e AllFrame 3D que ajudam a reduzir o consumo de energia e evitar erros de gravação de dados. O modelo é encontrado por cifras a partir de R$ 521.

Com mais de 5,1 mil avaliações de compradores, o WD Red é classificado com 4,5 de 5 estrelas no site da Amazon. Os seus pontos mais elogiados são a sua fácil instalação, boa compatibilidade com sistemas de armazenamento NAS e custo-benefício.

Prós: boa compatibilidade com os sistemas de armazenamento NAS, desempenho rápido e confiável, custo-benefício

boa compatibilidade com os sistemas de armazenamento NAS, desempenho rápido e confiável, custo-benefício Contras: alguns usuários relataram ruído excessivo do disco rígido durante o seu funcionamento

7. Seagate IronWolf NAS de 2 TB - a partir de R$ 531

O ST2000VN004 é uma das opções Seagate para ambientes corporativos. Projetados para servidores NAS, o IronWolf pode ser conectado com até oito HDs simultaneamente. A tecnologia RV (Rotational Vibration) promete manter a estabilidade do disco em sistemas com múltiplos discos rígidos, reduzindo o risco de erros e falhas. Com 3,5 polegadas, o HD opera em velocidade de 5.900 RPM, possui 64 MB de memória cache e possui uma taxa de transferência de até 180 MB/s.

Projetado para operar 24 horas por dia e sete dias por semana, o desempenho silencioso e sem superaquecimento do Ironwolf é elogiado por seus usuários. O ST2000VN004 é classificado com 4,3 de 5 estrelas no site da Amazon. Os consumdiores interessados precisam desembolsar R$ 531 para comprar o produto.

Prós: velocidade, mais segurança no armazenamento de dados em relação a modelos convencionais

velocidade, mais segurança no armazenamento de dados em relação a modelos convencionais Contras: alguns usuários reclamam da falta de suporte do fabricante ou da dificuldade em obter ajuda em caso de problemas

