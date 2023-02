HD 500 GB: 6 modelos internos para seu computador ou notebook

O HD é o componente responsável por armazenar todos os dados de um computador, como documentos, músicas, vídeos, jogos e o próprio sistema operacional. Marcas como Seagate , Western Digital (WD) e Toshiba oferecem modelos com 500 GB de armazenamento, por valores que se iniciam em R$ 110 , como é o caso do WD Blue WD5000AAKX. A peça possui tecnologia de conexão do tipo SATA e velocidade de gravação que pode chegar a até 6 GB por segundo. Os preços citados no texto foram verificados durante a apuração da matéria, no mês de fevereiro de 2023.

Outra opção é o Toshiba MQ01ABD050, que possui 8 MB de memória cache (uma área onde o sistema acessa informações de maneira mais ágil), tamanho de 2,5 polegadas e pode ser encontrado por aproximadamente R$ 235. Já o Seagate ST3500312CS conta com uma velocidade de rotação (RPM) de 5.900 e está acessível por cerca de R$ 313. Acompanhe a lista com seis modelos de HDs de 500 GB disponíveis no Brasil em 2023.

HDs de 500 GB: veja cinco opções para comprar no Brasil em 2023

1. WD Blue WD5000AAKX – a partir de R$ 110

O WD Blue WD5000AAKX é a opção mais barata da lista. De acordo com as especificações da fabricante, o modelo conta com 16 MB de cache e possui formato de conexão do tipo SATA. Além disso, o dispositivo trabalha em uma velocidade de 7.200 RPM, ideal para lidar com arquivos grandes. O item está disponível a partir de R$ 110.

A marca também ressalta que o HD pode alcançar uma velocidade de gravação de até 6 GB por segundo. O modelo pode ser utilizado em computadores pessoais ou servidores, além de ser compatível com os sistemas operacionais Windows e macOS. No site da Amazon, o produto é avaliado com 4,4 de 5 estrelas e os compradores elogiam o funcionamento do dispositivo. No entanto, alguns relatam que o item apresentou problemas de performance com um mês de uso.

Prós: custo-benefício

custo-benefício Contras: alguns consumidores reclamam de defeitos com um mês de uso

2. Seagate ST500VT00 – a partir de R$ 120

O ST500VT00, da Seagate, é mais uma opção para quem busca um HD de 500 GB. Segundo a fabricante, o modelo dispõe de 16 MB de cache, velocidade de 5.400 RPM e taxa de transferência de até 6 GB por segundo. Além disso, o equipamento possui conexão SATA e é compatível tanto com PCs, quanto com notebooks. O produto é vendido a partir de R$ 120.

Este modelo possui 2,5 polegadas, um tamanho que o torna adequado para equipamentos menores, como laptops. O HD é avaliado com 4,4 de 5 estrelas na Amazon, e os compradores afirmam que o produto condiz com o anúncio e ressaltam ter recebido o item dentro do prazo prometido. No entanto, alguns reclamam da dificuldade na hora de instalar o dispositivo.

Prós: compatível com PCs e notebooks

compatível com PCs e notebooks Contras: velocidade de 5.400 RPM, inferior à do item anterior

3. Seagate BarraCuda ST500LM030 – a partir de R$ 195

O Seagate BarraCuda ST500LM030 é outra alternativa para notebooks. De acordo com as especificações do fabricante, este HD possui 500 GB de armazenamento, velocidade de 5.400 RPM, tecnologia de conexão do tipo SATA, 128 MB de cache e uma taxa de transferência de dados que pode chegar a até 140 MB por segundo. O dispositivo é visto por valores que se iniciam em R$ 195.

Embora este modelo seja voltado para laptops, também é compatível com computadores desktop. Porém, neste caso ele opera em uma velocidade menor que a de um HD convencional. Na Amazon, o produto é avaliado com 5 de 5 estrelas, e os compradores se mostram satisfeitos com o dispositivo. Até a data de publicação desta matéria, nenhuma crítica negativa foi realizada.

Prós: 128 MB de cache

128 MB de cache Contras: por ser um modelo indicado para notebooks, possui uma velocidade inferior se comparado aos que são utilizados em desktops

4. WD Black WD5000LPSX – a partir de R$ 200

O WD Black WD5000LPSX é mais uma escolha para HDs de 500 GB. Segundo as especificações da marca, o modelo conta com uma taxa de transferência de 6 GB por segundo e 32 MB de cache. Assim como o WD Blue WD5000AAKX, este também possui velocidade de 7.200 RPM. O equipamento pode ser encontrado por aproximadamente R$ 200.

A marca indica o HD para uso tanto em desktops, quanto em notebooks, pois afirma que ele possui resistência para aguentar deslocamentos constantes de um lugar para o outro. Avaliado com 4,7 de 5 estrelas na Amazon, os compradores elogiam o funcionamento do dispositivo e destacam ter recebido um produto zerado. Até então, nenhum consumidor criticou negativamente o item.

Prós: velocidade de 7.200 RPM

velocidade de 7.200 RPM Contras: sem diferenciais para justificar o preço cobrado

5. Toshiba MQ01ABD050 – a partir de R$ 235

O MQ01ABD050, da Toshiba, pode ser mais uma opção para os donos de notebooks. De acordo com a fabricante, o modelo conta com 500 GB de armazenamento, 8 MB para cache e velocidade de 5.400 RPM. Assim como outros itens da lista, está também possui uma taxa de transferência de 6 GB por segundo. O HD está acessível por cerca de R$ 235.

O modelo também utiliza tecnologia de conexão no formato SATA e possui um formato compacto, que visa facilitar o encaixe em laptops. Na Amazon, o produto é avaliado com 4 de 5 estrelas, e os compradores apontam que o HD é resistente e funciona de maneira satisfatória. Contudo, alguns afirmam ter recebido um item diferente do que está anunciado.

Prós: formato compacto, ideal para notebooks

formato compacto, ideal para notebooks Contras: apenas 8 MB de cache, quantidade inferior à de outros itens desta lista

6. Seagate ST3500312CS – a partir de R$ 313

O ST3500312CS, da Seagate, é o item mais caro da lista. Segundo as especificações da marca, o modelo possui 500 GB de armazenamento, 8 MB de cache, tecnologia de conexão do tipo SATA, taxa de transferência de 6 GB por segundo e velocidade de 5.900 RPM. Este item é indicado apenas para desktops. Interessados precisarão desembolsar aproximadamente R$ 313 para comprá-lo.

A marca destaca que o HD pode trabalhar em uma potência que varia entre 3,45 W e 5,026 W. No site da Amazon, o dispositivo é avaliado com 4,1 de 5 estrelas. De acordo com os compradores, o produto apresenta um bom funcionamento e trabalha de maneira silenciosa. Por outro lado, alguns listam que a peça não acompanha o cabo de conexão.

Prós: modelo indicado para computadores mais robustos

modelo indicado para computadores mais robustos Contras: preço elevado

