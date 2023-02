Hi-Fi Rush: 9 dicas para mandar bem no jogo de ação e ritmo

Hi-Fi Rush foi a grande surpresa de janeiro no Xbox Game Pass . Disponível para PC ( Steam , Epic Games Store ) e Xbox Series X / S , o jogo foi desenvolvido pela Tango Gameworks ( The Evil Within ) e aposta no gênero de ação e ritmo mesclado a outros elementos de combate. A musicalidade é uma mecânica constante no gameplay, mas não chega a ser punitiva como em jogos de ritmo tradicionais. A ideia é que o jogador seja recompensado com bônus de dano e pontuação caso acerte os golpes no momento exato, visto que o cenário, cenas e até mesmo inimigos reagem conforme o compasso da música das fases.

Pensando nisso, é natural que alguns jogadores tenham dificuldade em acompanhar o ritmo ou otimizar o dano causado nos inimigos do jogo, ao longo das suas aproximadas 12 horas de campanha. Por isso, o TechTudo traz, nas linhas a seguir, nove dicas para mandar bem em Hi-Fi Rush. Confira:

1. Utilize o indicador de compasso

Nos primeiros minutos de jogo, Hi-Fi Rush introduz o jogador a um indicador de compasso que pode ser ativado a qualquer instante com o botão Back no controle do Xbox — que corresponde ao Options no controle do PlayStation.

Caso haja dificuldades em compreender o ritmo pela música ou pelo ambiente, esse auxílio visual é muito útil para que o usuário comece a reconhecer as batidas. Uma vez que ele não for mais necessário, basta desligar e seguir se divertindo. A própria gatinha 808, que acompanha o jogador, também indica o ritmo correto e é uma ótima forma de se guiar nos combates.

2. Esquive-se e bloqueie no ritmo

Uma vez que o jogador entende como os ataques funcionam, é importante ter em mente que as esquivas e bloqueios seguem a mesma lógica. Todas as ações do jogo, incluindo os golpes dos inimigos, têm um tempo específico para serem executadas e que pode ser usado a favor nos combates.

Com isso em mente, basta prestar atenção nas dicas visuais e sonoras e seguir o compasso para evitar ataques no momento certo. Isso é importante porque, além de evitar dano, aumenta o rank dos combates e garante ainda mais bônus ao jogador. Caso ele mergulhe no conteúdo pós-game, como a Torre Rítmica ou o modo de dificuldade Mestre do Ritmo, esses fundamentos serão ainda mais importantes.

3. Invista em combos aéreos

Os combates de Hi-Fi Rush costumam ser bastante frenéticos, pois sempre introduzem novos inimigos e deixam o jogador cercado por robôs. Em momentos críticos, investir em combos aéreos é uma excelente estratégia para sair da linha de fogo e aliviar o campo de batalha.

Por padrão, o jogador já começa com um combo aéreo disponível, mas é possível destravar ainda mais opções na loja da Peppermint. Outra alternativa muito útil é realizar uma esquiva e apertar o Golpe Pesado em seguida, pois faz com que o protagonista Chai realize um golpe ascendente de primeira.

4. Não tenha medo de gastar os especiais

É natural que alguns jogadores sejam mais reservados e evitem gastar seus recursos em especiais, feitos com L3 + R3. Ainda assim, é importante notar que a barra de Reverb esvazia após cada combate em Hi-Fi Rush. Por isso, se surgir a oportunidade de usar um especial, gaste sem medo para não desperdiçar recursos. Conforme o jogador avança no jogo, é possível comprar especiais mais poderosos e até mesmo alguns de suporte, que atordoam inimigos ou recuperam a vida.

5. Interaja com tudo

Os NPCs de Hi-Fi Rush são uma atração à parte com suas diferentes linhas de diálogo e interações. Embora alguns estejam ali apenas pelo humor, há também aqueles que carregam missões secundárias. Entre as recompensas, estão peças que aumentam a Barra de Vida e de Reverb.

Além disso, as fases têm vários caminhos escondidos que incluem caixas com engrenagens, úteis para comprar técnicas e itens, e coletáveis. Por isso também é importante explorar os cenários com bastante atenção. O jogo sempre traz recompensas aos jogadores mais atentos, então não perca as oportunidades.

6. Estenda combos com suas assistências

As assistências de Hi-Fi Rush rapidamente se provam úteis após serem introduzidas no gameplay. Ainda assim, os jogadores têm mais opções de ativação, além de chamá-las à distância. Um exemplo é utilizar os tiros da Peppermint durante um combo aéreo, permitindo que um inimigo seja mantido no ar por mais tempo.

Além disso, é possível comprar novas técnicas com as assistências. Uma delas é um combo cinematográfico feito no momento de um Batidão, mas apertando o gatilho direito com o personagem correspondente. Em vários casos, como da Peppermint e do Macaron, essas técnicas arremessam os inimigos para o alto e permitem estender combos com facilidade. Em resumo, vale explorar essas técnicas e criar combinações durante as partidas para garantir pontuações cada vez mais altas.

7. Não esqueça de comprar novas técnicas

No começo de Hi-Fi Rush, pode ser que o jogador sinta os combates monótonos por utilizar sempre as mesmas sequências. No entanto, o jogo rapidamente abre o leque de possibilidades com novos combos e especiais para compra. As engrenagens que coletamos durante as fases são especialmente úteis para isso, então vale sempre se equipar com novos golpes.

Caso o jogador tenha dificuldades para lembrar de todas as combinações, a Peppermint consegue liberar acesso a uma sala de treino no Esconderijo. Com isso, o jogador pode configurar o tipo de inimigo que quer enfrentar e treinar todos os combos que desejar.

8. Aumente os medidores de Vida e Reverb

Durante as fases, é possível encontrar fragmentos de peças que aumentam os medidores de Vida e de Reverb. É essencial explorar os cenários para encontrar o máximo possível, pois garantem sobrevida e aumentam o leque de especiais que podem ser utilizados nas batalhas. Caso o jogador tenha dificuldade em encontrar as peças, também é possível comprá-las com engrenagens na loja da Peppermint ou do Macaron.

9. Faça uma checagem de latência

Caso o jogador esteja com muita dificuldade para encontrar o ritmo, vale fazer uma checagem de latência. O jogo traz essa opção nas configurações de som e, dependendo do resultado, ele indica se o equipamento do jogador está sofrendo com input delay — ou seja, o atraso entre o apertar de botão e o que acontece na tela.

Caso o jogo aponte que existe algum atraso, o motivo pode ser o monitor ou até mesmo as configurações gráficas do jogo, que fazem com que ele tenha um desempenho aquém do esperado. Vale mexer nas opções para encontrar a que fique mais confortável e responsiva.

