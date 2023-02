Instagram: 6 dicas que vão deixar as suas fotos perfeitas no app

O Instagram é uma rede social de fotos e vídeos e, por isso, ter alguns cuidados estéticos podem ajudar a impulsionar as suas publicações por lá. Disponível para Android e iPhone ( iOS ), o aplicativo conta com algumas ferramentas próprias de edição de imagem, mas você também pode usar e abusar de opções complementares - como apps editores, por exemplo, como é o caso do Lightroom - para deixar os seus posts ainda mais atraentes. O TechTudo reuniu uma lista com seis dicas que vão deixar as suas fotos perfeitas no Instagram. Confira quais são e saiba usá-las.

Ajustar o brilho, a exposição e o contraste

Brilho, exposição e contraste são ajustes básicos de iluminação que permitem deixar a imagem mais luminosa e nítida, realçando cores e elementos da fotografia da forma que preferir. O brilho é uma ferramenta que facilmente pode clarear ou escurecer a foto e que pode fazer toda a diferença na estética da imagem. É necessário, porém, evitar clarear demais e "estourar" a foto, ou ainda escurecer em excesso e prejudicar a sua visualização.

Já o contraste escurece um pouco a foto, mas pode torná-la mais nítida também. Enquanto isso, a exposição, quando ajustada corretamente, garante a harmonia da luz na foto como um todo. Isso porque, quando a foto está sub-exposta, são perdidos detalhes e informações, e, quando está super-exposta, também ocorre a perda da qualidade dos elementos da imagem, mas por conta do excesso de luz. Assim, saber esse tipo de edição já ajuda na aparência das fotos, e há alguns meios de fazer esses ajustes.

Muitos celulares têm essas opções de ajustes na própria ferramenta de fotos. No entanto, é possível usar apps para isso, e um bastante utilizado é o Lightroom, da Adobe. Disponível nas versões Android e iOS, o app possui uma aba para importar fotos da sua biblioteca, que pode ser acessada no ícone de câmera.

Depois da importação, escolha “Tudo” e toque novamente na imagem. No ícone “Luz”, será possível ter acesso aos três elementos citados anteriormente para ajustar a sua imagem. Basta deslizar para a esquerda se quiser diminuir o nível do ajuste da foto original, ou para a direita, caso queira aumentá-lo. É sempre bom ressaltar que, embora os apps ofereçam, em geral, grandes variações dos níveis de ajustes, o ideal é arrastar apenas um pouco a barra para edições básicas.

Utilizar regra de enquadramento

O enquadramento é um grande aliado na hora de escolher quais elementos você deseja que façam parte da sua imagem. É possível brincar com suas possibilidades para fazer diferentes composições, mas, para garantir o melhor enquadramento possível, você pode - e deveria - ativar as linhas de grade na câmera do seu celular.

A opção “Linhas de grade” ou “Linhas de enquadramento” divide a sua tela em quadrados, sendo possível saber se a foto está realmente reta e se o objeto está centralizado. Em fotos de horizontes, por exemplo, essa função é bastante útil, visto que permite alinhar os elementos contidos no plano da imagem.

Para ativar essa funcionalidade, abra a câmera do celular Android e vá em configurações. Siga até “Configurações de captura” e ative as “Linhas de Enquadramento”. No iOS, entre nos “Ajustes” e escolha “Câmera”. Em "Composição", ative a função “Grade”.

Faça dupla exposição

A dupla exposição é uma mesclagem de duas imagens que envolve regular a opacidade entre duas fotos ao sobrepor uma a outra, formando uma única montagem. Essa técnica é muito utilizada por fotógrafos profissionais, e é interessante para fazer composições diferentes das usuais.

Alguns aplicativos que permitem essa funcionalidade são o Pic Collage, o Live Photo Editor e o Snapseed. Em todos, basta procurar por “Dupla Exposição” em um dos ajustes, ou ainda clicar em "montagem", escolhendo as fotos e regulando sua opacidade para que as duas imagens se tornem uma só.

Desligue o HDR

O HDR adiciona mais brilho e contraste à imagem, dando um efeito mais realista. Contudo, em alguns casos, a ferramenta pode deixar as fotos com um aspecto artificial, já que é composta por diferentes exposições simultâneas. Assim, com o excesso de destaques em evidência causado por esse método, a sua foto pode acabar saindo pouco natural.

Nesse sentido, desativar o HDR para fazer a sua foto para o Instagram é uma boa dica. Na aba da câmera, no iOS ou Android, o ícone HDR fica disponível na parte superior. Basta ativar ou desativar a função tocando sobre ele.

Faça múltiplas fotos ao mesmo tempo (burst mode)

O modo de capturas em série, ou burst mode, permite fazer múltiplas fotos ao mesmo tempo. A função é útil para você testar o maior número de fotografias possível ou ainda para fotografar objetos ou pessoas em movimento. No iPhone (iOS), é possível ajustar o obturador para a esquerda para captar imagens em movimento ou, então, simplesmente manter o botão de tirar fotos pressionado.

Já no Android, também basta manter o botão pressionado para que o “Modo Contínuo” realize diversas capturas. Nos dois casos, o contador irá mostrar quantas fotos você tirou no modo, e aí basta escolher aquela que preferir no final.

Brinque com filtros e texturas de apps de foto vintage

Muitos editores de fotos permitem aplicar filtros e texturas que remetam a um estilo retrô, se assemelhando a fotos analógicas. Isso é interessante porque gera um efeito diferenciado e bonito às suas fotografias, e há vários apps que você pode utilizar para chegar a esse resultado.

A alternativa mais popular do momento é o Dazz Cam, mas, porque está disponível apenas para iPhone, esse app pode não ser uma opção para todos. Assim, quem usa Android pode recorrer ao Kuji Cami, Câmera de Filme, Lomo Camera, Analog Cam e Instant. O funcionamento de cada um deles varia (confira mais detalhes aqui).

