iPhone: 5 funções do app Câmera que vão deixar as suas fotos perfeitas

O aplicativo Câmera, nativo do iPhone (iOS), possui diversas funções que podem tornar o seu clique o melhor possível. A qualidade das fotos e os recursos para capturar o momento são um dos pontos em que a Apple se destaca entre seus concorrentes. Além disso, a definição da câmera costuma ser a principal diferença entre os modelos de iPhone lançados. Entre as funcionalidades do aplicativo, boa parte está presentes na maior parte dos modelos do sistema operacional iOS. Nas próximas linhas, veja recursos do app Câmera e saiba usá-los no iPhone.