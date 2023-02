Madeleine McCann: 4 séries e filmes que explicam o caso policial

O desaparecimento de Madeleine McCann, uma criança britânica de três anos, na Praia da Luz, Portugal, em 3 de maio de 2007, é um dos mistérios policiais mais midiáticos no mundo. Hoje em dia, quase 16 anos depois, o caso ainda não obteve desfecho, mas voltou a ser assunto recentemente, quando uma adolescente alemã, chamada Julia Faustyna e moradora da Polônia, afirmou ser Madeleine. A polícia polonesa, no entanto, já alegou possuir evidências que descartam a versão da jovem.

O caso Madeleine McCann também ficou muito famoso pelos desentendimentos internos durante a investigação, principalmente entre os pais da criança e a polícia portuguesa - o que criou diversas teorias sobre o crime. Para relembrar todos os eventos do caso e seus desdobramentos, o TechTudo listou quatro documentários disponíveis na Netflix, Discovery+ e YouTube que investigam a história. Confira quais são e onde vê-los nas próximas linhas.

O Desaparecimento de Madeleine McCann

A série documentário O Desaparecimento de Madeleine McCann, dividida em oito episódios, foi lançada na Netflix em março de 2019. A produção foi dirigida por Chris Smith, diretor que foi cinco vezes indicado ao Emmy, e que é conhecido por seu trabalho em Jim & Andy: The Great Beyond. O seriado é uma boa opção para quem não conhece todos os detalhes do caso. Apesar de ser consideravelmente recente, não apresenta novos desdobramentos ou linhas de investigação que auxiliem na resolução do mistério.

O objetivo desta série é fazer uma recapitulação sobre todos os acontecimentos que envolvem o desaparecimento de Madeleine, desde o pânico inicial com o sumiço da criança até eventos posteriores - ou seja, a crescente atenção da mídia, a quebra de confiança entre os pais da vítima e a polícia portuguesa, a identificação de um suspeito, os cães farejadores que lançaram suspeitas sobre os pais, o artigo de uma revista que sugeria um pacto de silêncio entre os McCann e mais.

Crimes Misteriosos: Madeleine McCann

Lançado em abril de 2019, o documentário Crimes Misteriosos: Madeleine McCann pode ser conferido no Discovery+. A produção foi dirigida por Bryan Gildner, que trabalhou posteriormente em 13 Reasons Why e Shang-Chi e a Lenda dos Dez Anéis. O título remonta os acontecimentos do dia 3 de maio de 2007, quando Madeleine desapareceu do quarto de hotel enquanto seus pais jantavam com amigos em um restaurante próximo.

O documentário examina o caso detalhadamente, refazendo a linha do tempo que levou ao desaparecimento da criança e as ações tomadas pelas autoridades e pelos pais para encontrá-la. São apresentadas novas entrevistas com os principais envolvidos na investigação, incluindo membros da polícia, a equipe jurídica dos McCann e uma série de especialistas criminais e jornalistas que acompanharam o caso desde o início.

Caso Madeleine McCann: O Principal Suspeito

A minissérie dinamarquesa Caso Madeleine McCann: O Principal Suspeito, dividida em três episódios, foi lançada em fevereiro de 2021 pela Discovery+. Dirigida por Peter Graae e Amalie Kaaris Lund, a produção tem como foco investigar o principal suspeito do caso, o alemão Christian Brueckner, apontado por muitos como um "bode-expiatório" que camuflaria a negligência das autoridades em desvendar o mistério.

Segundo a polícia alemã, o culpado pelo sequestro e assassinato de Madeleine McCann pode já estar preso e cumprindo pena por violação de uma mulher de 72 anos na Praia da Luz, mesmo lugar onde Madeleine foi sequestrada. Participam da série o advogado de defesa de Christian Brueckner, o promotor alemão, o ex-chefe de investigação português, testemunhas, amigos do suspeito, uma ex-namorada, especialistas e investigadores do caso.

Maddie: A verdade da Mentira

O documentário Maddie: A Verdade da Mentira é baseado em um livro lançado em 2008 e escrito por Gonçalo Amaral, ex-coordenador da Polícia Judiciária Portuguesa que liderou a investigação do caso e foi afastado antes do seu arquivamento. Dirigido por Gerardo Fernandes, a produção pode ser conferida no YouTube. Segundo Amaral, em entrevista para o jornal português Público, seu objetivo ao lançar o livro foi restaurar o próprio nome, que diz ter sido "enxovalhado na praça pública sem que a instituição a que pertencia há 26 anos" permitisse o direito de defesa.

Nesse documentário, o ex-inspetor narra os eventos daquele fatídico dia e expõe a sua teoria: Madeleine teria morrido em um caso de negligência parental e tanto os pais quanto os amigos teriam se desfeito do cadáver e simulado um rapto. Segundo ele, alguns elementos o fizeram acreditar nessa linha de raciocínio: falas aparentemente incoerentes dos McCann, a descontração do pai diante de um possível informante que saberia a localização da criança e seu contato com Gordon Brown, futuro primeiro-ministro inglês, e a súbita mudança nas investigações por parte da polícia inglesa.

