Máquina de lavar smart: 5 modelos para montar sua casa inteligente

Já a LG VC4 promete escolher o tipo de lavagem ideal para as roupas com base na quantidade e tipos de tecidos colocados na máquina e pode ser adquirida por aproximadamente R$ 3.870. Outra opção é a Samsung WD17T, que por meio do aplicativo permite programar o horário da lavagem e é vista por cerca de R$ 8.479. Veja a seguir cinco máquinas de lavar inteligente para comprar no Brasil em 2023.

Máquina de lavar smart: veja cinco modelos que podem oferecer praticidade

A HealthGuard, da Midea, é o modelo mais em conta desta lista. De acordo com as especificações da fabricante, a máquina pode ser gerenciada pelo aplicativo de celular, MSmartHome, disponível na Google Store e na App Store. Por lá, é possível escolher a temperatura, intensidade dos ciclos e receber notificações quando a roupa estiver limpa. O produto está disponível a partir de R$ 2.999.

O equipamento pode ser conectado via Wi-Fi e possui compatibilidade com os sistemas Google Assistente ou Alexa. A marca também destaca que o eletrodoméstico possui capacidade de 12,5 kg, painel de controle sensível ao toque (touch screen), oito funções e 14 opções de programação.

Prós: custo-benefício

custo-benefício Contras: pode não ser indicada para quem busca algo mais robusto

A HealthGuard, da Midea, vem com painel de controle sensível ao toque

A VC4, da LG, pode ser mais uma opção para quem procura por uma máquina de lavar smart. Segundo as especificações da marca, o modelo possui capacidade de 11 kg e vem equipado com um sistema que visa reconhecer as quantidades e os tipos de tecidos colocados no aparelho, o que permite escolher automaticamente o melhor método de lavagem. O item é vendido por preços que partem de R$ 3.870.

O modelo também conta com a função Steam, indicada para os que preferem usar lavagem a vapor. As funcionalidades da máquina podem ser gerenciadas por meio do aplicativo LG ThinQ, disponível na Google Play Store e na App Store. No site da Americanas, o produto é avaliado com 4,2 de 5 estrelas e os compradores elogiam a praticidade oferecida pelo equipamento e destacam que ele trabalha de maneira silenciosa. Porém, alguns criticam a função de secagem.

Prós: função que escolhe automaticamente o melhor método de lavagem de acordo com o tipo da roupa

função que escolhe automaticamente o melhor método de lavagem de acordo com o tipo da roupa Contras: apenas 11 kg de capacidade

Além de todas as funções smart, a LG VC4 ainda pode ser conectada com a Google Assistente

A WD13T, da Samsung, pode ser mais uma escolha para quem busca montar uma casa inteligente. De acordo com a fabricante, este modelo é capaz de lavar, secar e esterilizar a seco. Além disso, o equipamento permite conectividade por Wi-Fi e pode ser gerenciado pelo aplicativo SmartThings, disponível tanto na Google Play Store, como na App Store. O produto pode ser adquirido a partir de R$ 6.199.

A marca destaca que o equipamento possui capacidade de 13 kg para lavagem e 7 kg para secagem. Outra característica é a função QuickDrive, que promete concluir o processo de higienização em aproximadamente 39 minutos. Já a função para manchas difíceis, coloca as peças de molho em água com bolhas e visa remover as marcas mais profundas de sujeira de uma roupa.

Prós: funcionalidades que prometem reduzir o tempo de lavagem e também remover manchas difíceis

funcionalidades que prometem reduzir o tempo de lavagem e também remover manchas difíceis Contras: preço elevado

Samsung WD13T pode ser gerenciada pelo aplicativo SmartThings

A WD11T é mais um modelo de máquina de lavar smart da Samsung. Segundo as especificações da fabricante, o modelo possui 11 kg de capacidade e promete oferecer uma maior economia de água, durante o processo de lavagem. Assim como o item anterior, este também conta com conexão Wi-Fi e pode ser gerenciado pelo aplicativo SmartThings. O equipamento é vendido por aproximadamente R$ 6.319.

O produto também dispõe das funcionalidades lavar, secar e esterilizar a seco. A marca aponta que pequenas quantidades de roupas, com sujeiras leves, podem ser higienizadas em até 15 minutos em rotações mais rápidas. A máquina é avaliada com 4,7 de 5 estrelas na Americanas e os compradores destacam positivamente o design do eletrodoméstico, a praticidade e a qualidade da lavagem. No entanto, alguns reclamam que a mangueira de saída é pequena.

Prós: pode lavar pequenas quantidades de roupa em até 15 minutos

pode lavar pequenas quantidades de roupa em até 15 minutos Contras: capacidade de 11 kg

Samsung WD11T pode lavar, secar e esterilizar a seco

A WD17T, da Samsung, é o item mais caro desta lista. Diferente das opções anteriores, este conta com 17 kg de capacidade para a lavagem e 10 kg para a secagem. De acordo com as especificações da marca, o aparelho possui a função Speed Shot, que promete realizar a higienização de roupas de algodão em até 30 minutos. Interessados precisarão desembolsar cerca de R$ 8.479.

Assim como os modelos anteriores da Samsung, este também possui conexão por Wi-Fi e pode ser gerenciado pelo aplicativo SmartThings ou AI Control. A máquina também possui as funções três em um, que permite lavar, secar e esterilizar a seco.

Prós: 17 kg de capacidade para lavagem e 10 kg para secagem

17 kg de capacidade para lavagem e 10 kg para secagem Contras: preço elevado

Samsung WD17T possui 17 kg de capacidade para a lavagem e 10 kg para a secagem

