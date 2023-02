Memória RAM 8 GB DDR4: 6 modelos para o computador ou notebook

Memórias RAM 8 GB com padrão DDR4 são ideais para montar um computador. Além de ser um upgrade simples de realizar no PC ou notebook, é possível encontrar opções de módulos por valores a partir dos R$ 135 , como é o caso da Puskill CL17, que pode ser utilizada em notebooks. Os preços citados no texto foram verificados durante a apuração da matéria, no mês de fevereiro de 2023.

Já a Kingston KVR2417S8/8 oferece frequências que podem chegar aos 2.400 MHz por preços que partem de R$ 190. Outra opção é a Patriot Viper Elite 2, que tem um visual mais arrojado com um dissipador de calor por cerca de R$ 289. Veja a seguir seis memórias RAM 8 GB DDR4 para comprar no Brasil.

Memória RAM 8 GB DDR4: 8 modelos para o computador ou notebook

1. Puskill CL17 – a partir de R$ 135

O módulo de RAM da Puskill é uma solução para notebooks que com 8 GB, garante um volume interessante para quem precisa expandir o volume de memória de seu equipamento. A memória da Pulskill é bem avaliada pelos seus usuários, recebendo cinco estrelas por parte de 79% dos usuários que destacam principalmente o custo-benefício do componente. O modelo é visto por valores a partir de R$ 135.

Por não ser de uma marca tão conhecida, é possível que se tenha alguma dificuldade em encontrar um suporte local caso o módulo apresente algum problema, no entanto, com um custo baixo, a memória da Puskill pode ser uma opção interessante para quem não quer investir muito no upgrade do notebook.

Prós: boa frequência de operação, custo baixo

boa frequência de operação, custo baixo Contras: marca pouco conhecida, suporte pode ser limitado

2. Kingston Impact KF432S20IB/8 – a partir de R$ 190

A linha Impact da Kingston traz modelos que prometem oferecer mais desempenho, o que também é o caso do módulo KF432S20IB/8, que além dos 8GB, oferece frequências que podem chegar aos 3.200 MHz. Ela pode ser uma opção que pode ser adequada para notebooks usados para jogos ou produtividade avançada. O produto pode ser adquirido por valores que partem de R$ 190.

O custo baixo e marca conhecida, faz com que o modelo apareça com um índice de aprovação de 87%, com usuários que destacam o desempenho e confiabilidade do componente. A Kingston Impact é não só uma opção essencial para notebooks gamer, mas por ter um preço mais em conta, acaba sendo interessante até mesmo para outros modelos que ofereçam suporte a frequências mais altas.

Prós: bom desempenho, marca conhecida, custo baixo

bom desempenho, marca conhecida, custo baixo Contras: nenhum relevante

O Kingston KVR2417S8/8 é mais uma opção da Kingston para notebooks que oferece frequências que podem chegar aos 2.400 MHz, sendo mais adequada para quem não prioriza performance. Com 84% de avaliações positivas, o modelo promete grande compatibilidade, durabilidade e desempenho equilibrado. Ela é vista por cifras a partir de R$ 190.

Assim como outras soluções da Kingston, a tendência é que usuários que optem por um dos módulos da marca acabem tendo um suporte maior, visto que é uma marca estabelecida no Brasil e até aparece em diversos modelos de notebooks como a opção que vem de fábrica.

Prós: custo baixo, compatibilidade, suporte e garantia

custo baixo, compatibilidade, suporte e garantia Contras: frequências apenas intermediárias

A linha Fury por sua vez, representa o segmento avançado de componentes da Kingston. No entanto, o módulo de RAM Fury KF426C16BB/8 com frequências de até 2.666 MHz promete oferecer frequências apenas intermediárias. Ele é vendido por cerca de R$ 207.

Sendo uma opção para desktops, o componente conta com um belo dissipador sendo ainda um dos modelos mais procurados, o que pode justificar também sua aprovação por parte dos 89% dos consumidores. Com um custo mais acessível, o modelo pode ser uma opção para quem além de um pouco mais de performance também não abre mão de um visual mais arrojado.

Prós: preço acessível, dissipador, visual

preço acessível, dissipador, visual Contras: frequências não são tão elevadas

5. Adata XPG Premier – a partir de R$ 229

O módulo da Adata, que por sua vez é uma marca mais conceituada no segmento, é uma opção para notebooks, sendo até mesmo uma alternativa para modelos gamer, uma vez que oferece frequências que podem chegar aos 3.200 MHz. O produto pode ser encontrado por valores que partem de R$ 229.

Com um custo também muito razoável, o modelo aparece com avaliação de cinco estrelas por parte de 84% dos consumidores na Amazon, ganhando diversos comentários que destacam a qualidade e desempenho do componente. A memória da Adata promete oferecer bom desempenho e um suporte mais adequado no mercado brasileiro, sendo ainda uma opção mais versátil.

Prós: frequência alta, qualidade do produto, marca conhecida

frequência alta, qualidade do produto, marca conhecida Contras: não conta com dissipador

6. Patriot Viper Elite 2 – a partir de R$ 289

O Patriot Viper Elite 2 é um módulo de RAM para desktops que apresenta frequências de até 2.666 MHz, que também tem um visual mais arrojado com um dissipador de calor que promete oferecer temperaturas de operação mais adequadas para o componente. O modelo é vendido por cifras a partir de R$ 289.

O dissipador da memória tem um visual moderno, o que deve agradar usuários que utilizam gabinetes que permitem a visualização da placa-mãe e componentes internos. O módulo que também é de uma marca muito conceituada, aparece com índice de aprovação com cinco estrelas por parte de 78% dos usuários, que destacam o bom desempenho e belo visual do item.

Prós: marca conhecida, visual arrojado, confiabilidade

marca conhecida, visual arrojado, confiabilidade Contras: frequências apenas intermediárias considerando custo

