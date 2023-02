Microfone de mesa: 7 modelos para videochamadas a partir de R$ 49

m microfone de mesa para PC ou notebook pode melhorar o áudio em chamadas de vídeo no home office, ou até ajudar a fazer streams de jogos em sites como a Twitch , por exemplo. Se você procura um microfone gamer barato, o Lehmox GT-GK1 custa a partir de R$ 49 e tem visual simples com LED RGB. Já os interessados em custo-benefício e design diferenciado podem investir cerca de R$ 299 no Blue Snowball iCE, que imita a estética retrô e tem conexão USB. Os preços citados no texto foram verificados durante a apuração da matéria, no mês de fevereiro de 2023.

Entre os produtos mais profissionais estão marcas conhecidas do mercado, como a HyperX e a Redragon. O Blazar GM300, à venda por volta dos R$ 356, acompanha tripé, aranha e protetor de filtro para um som de qualidade. Já o Solocast vem num pedestal ajustável e traz um indicador de LED para saber quando o microfone está silenciado por valores que começam em R$ 381. Confira a seguir mais opções de microfones de mesa para você comprar na Amazon.

1 de 1 Microfone de mesa pode ser conectado via USB — Foto: Divulgação/Unsplash (Vadim Artyukhin) Microfone de mesa pode ser conectado via USB — Foto: Divulgação/Unsplash (Vadim Artyukhin)

O microfone da Lehmox chama atenção pelo preço baixo. Com iluminação LED e botão físico para silenciar o áudio com um toque, o GT-GK1 vem com um cabo de 2 metros e funciona por conexão USB. A haste do acessório é flexível, para melhor angulação, e ele pode ser comprado por cerca de R$ 49.

O GT-GK1 soma 4,6 de 5 estrelas em avaliações da Amazon. Compradores dizem que as vantagens do microfone são o visual com LED e a flexibilidade da haste para direcionamento do captador. Contudo, há reclamações de chiados, enquanto alguns usuários recomendam comprar uma espuma protetora para abafar os ruídos.

Prós: haste flexível e iluminação RGB

haste flexível e iluminação RGB Contras: presença de chiados e ruídos

O Knup KP-917 é um microfone condensador que tem como promessa uma captação melhor do áudio e com mais detalhes. Ele vem com tripé ajustável e pode ser conectado ao PC, notebook ou qualquer aparelho com entrada P2 de 3,5 mm. Tem sensibilidade entre -30dB e 3dB e está à venda na Amazon por preços que começam em R$ 50.

Com um total de 4,2 de 5 estrelas, o microfone da Knup é elogiado pela captação de som e pela resistência do cabo conector de 1,8 metro. Porém, uma resenha reclama que o tripé não sustenta o microfone, e outra avisa que o áudio pode ficar um pouco baixo.

Prós: cabo resistente

cabo resistente Contras: áudio captado sai baixo

3. Trust Starzz - a partir de R$ 79

O Trust Starzz é recomendado para chamadas de vídeo e vem com tripé incluso, mas também pode funcionar como microfone de mão. O fio de 2,5 metros tem entrada P2 para funcionar em desktop ou notebook, e o acessório não requer instalação de software para ser usado. Ele está disponível por cerca de R$ 79.

O microfone acumula 4 de 5 estrelas em avaliações na Amazon. Compradores valorizam a fácil instalação do produto e a firmeza do tripé. Entre as críticas, resenhas apontam que o microfone capta muitos ruídos do ambiente e o botão de mutar tem aspecto frágil e pode quebrar.

Prós: tripé firme

tripé firme Contras: botão para silenciar é frágil

4. Lorben BM800 - a partir de R$ 129

O Lorben BM800 é um microfone condensador vendido em conjunto com uma espuma para isolamento acústico, um protetor de filtro, um braço articulado para mesa e uma montagem de choque. Com frequência de resposta de 20 Hz a 20 KHz, promete som claro e sem ruídos por preços a partir de R$ 129.

Com 4,4 estrelas na Amazon, o Lorben BM800 é recomendado por seu custo-benefício, resistência e acessórios que o acompanha. As resenhas reconhecem que a qualidade de som não impressiona, mas é coerente com o preço cobrado. No lado negativo, há alguns relatos de interferências e chiados com o microfone, além de reclamações de que a aranha é de plástico e não metal.

Prós: pode deixar a desejar para os mais exigentes

pode deixar a desejar para os mais exigentes Contras: acompanha aranha de plástico

5. Blue Snowball iCE - a partir de R$ 299

O Snowball iCE promete alta qualidade de áudio com sua cápsula condensadora, além de apresentar aspecto resistente. O design é inspirado na estética retrô, o acessório inclui tripé ajustável e basta conectá-lo ao aparelho com um cabo USB para usar. Interessados podem comprar o microfone por cifras que começam em R$ 299.

O microfone da Blue tem avaliação de 4,6 estrelas na Amazon. As resenhas positivas aprovam o isolamento de ruídos e áudios limpos, e também elogiam o comprimento do cabo USB e o material de construção do produto. Por outro lado, reclamam do preço elevado e do tamanho grande até demais do microfone, com as dimensões ‎26,92 x 13,97 x 23,11 cm.

Prós: cabo USB longo

cabo USB longo Contras: preço acima da média

6. Redragon Blazar GM300 - a partir de R$ 355

Este microfone da Redragon acompanha tripé, aranha e protetor de filtro. Por ter captação no padrão cardioide, o acessório deve detectar menos ruídos do ambiente e captar apenas o som vindo da parte da frente. Recomendado para fazer streams, o Blazar GM300 tem botão para ajustar o volume e silenciar o microfone de forma prática. Ele está disponível para compra por valores a partir de R$ 355.

O Blazar GM300 soma 4,9 estrelas de 5 na Amazon, com avaliações mencionando principalmente a boa captação de sons e a instalação simples, além do design bonito. Contudo, mais de um comprador avisa que o microfone não indica o volume atual na hora de ajustá-lo pelo botão, o que é uma desvantagem.

Prós: instalação simples

instalação simples Contras: problemas com botão de volume

7. HyperX Solocast - a partir de R$ 381

O HyperX Solocast vem num pedestal ajustável e pode ser inclinado para melhor captação de som, além de contar com um botão de silenciar que é acompanhado de um indicador de LED. Pode ser conectado em computadores e notebooks pela entrada USB e também é compatível com conectores 3/8" e 5/8' para usá-lo com um braço articulado, por exemplo. Ele está à venda por volta de R$ 381.

Com 4,8 estrelas na Amazon, o microfone da HyperX é elogiado pela tecnologia de supressão de ruídos e qualidade do áudio. Porém, uma resenha critica a conexão do cabo na lateral do produto, o que pode atrapalhar quem usa o microfone com um braço articulado, enquanto outra reclama que o produto capta muitos sons em ambientes barulhentos.

Prós: indicador de LED

indicador de LED Contras: ruídos no áudio

