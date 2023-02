Microfone para karaokê: 6 modelos para soltar a voz por a partir de R$ 44

Microfones para karaokê podem ser uma boa opção para animar festas, eventos ou reuniões com amigos e família. Empresas como Harmonics, MXT, Kadosh, Fifine, AKG e JBL oferecem opções variadas para quem gosta de soltar a voz por preços a partir de R$ 44 , como é o caso do Harmonics MDC-201, que traz padrão supercardióide e conexão XLR. Os preços citados no texto foram verificados durante a apuração da matéria, no mês de fevereiro de 2023.

Já o Fifine K6 conta com cabo de 4,5 metros e resposta de frequência para sons entre 50 Hz-18 kHz por valores que partem de R$ 245. Outra opção é o JBL Pro Sound, que é um par de microfones que apresenta receptor com bateria que dura até seis horas por cerca de R$ 934. Veja a seguir seis microfones para karaokê para comprar no Brasil.

1 de 1 Microfone para karaokê: 6 modelos para soltar a voz — Foto: Pexels/Gezer Amorim Microfone para karaokê: 6 modelos para soltar a voz — Foto: Pexels/Gezer Amorim

Microfone parou de funcionar. Como resolver? Veja no Fórum TechTudo

Por que confiar nas listas do Qual Comprar? Por que confiar nas listas do Qual Comprar? Critérios de avaliação Selecionamos os produtos das nossas listas a partir de critérios como reviews do TechTudo, notas nas lojas e comentários dos usuários. Ficha técnica Sempre trazemos uma breve ficha técnica dos produtos com suas especificações. Tudo para ajudar você a decidir qual produto comprar. Públicos indicados É importante saber para qual tipo de usuário cada produto é indicado e, sempre que possível, vamos incluir esta informação no texto. Variedade de itens Nossas listas trazem produtos diversos para que você consiga compará-los e descobrir qual é a opção mais adequada às suas necessidades.

O Harmonics MDC-201 é unidirecional, mas com padrão supercardióide, que oferece maior redução dos ruídos de fundo. Seu corpo é construído com estrutura metálica promete maior durabilidade. Sua chave on/off e cabo de 4,5 m oferecem praticidade e mobilidade para o manuseio. O produto pode ser encontrado por valores a partir de R$ 44.

De acordo com informações do fabricante, ele possui sensibilidade de -72 dB ± 3 dB, impedância de 600 Ohms e conexão XLR por meio do cabo P10 . Sua resposta de frequência é de 92 Hz ~ 15 KHz, o que permite captar maior variação de sons graves e agudos e pode ser utilizado para captação de instrumentos. Sua alimentação é do tipo phantom power, ou seja é realizada diretamente pelo dispositivo no qual está conectado, sem precisar de baterias ou fontes externas.

Prós: custo-benefício, não precisa de bateria ou fonte de alimentação externa

custo-benefício, não precisa de bateria ou fonte de alimentação externa Contras: não acompanha adaptador para cabo P2

Produto desta matéria | TechTudo SEM RUÍDOS Harmonics MDC-201 R$ 44 IR À LOJA

Todas as ofertas de Harmonics MDC-201 × Veja todas as opções com as melhores ofertas nas lojas parceiras. SEM RUÍDOS Harmonics MDC-201 R$ 44 IR À LOJA

2. MXT Musical M-58 - a partir de R$ 97

O MXT Musical M-58 se apresenta como uma solução de baixo custo para quem busca um microfone com desempenho profissional. De padrão cardioide, ele possui sensibilidade de 55 dB, impedância de 600 ohms e responde a frequências entre 80 Hz -15 kHz. Seu cabo possui 3 metros de comprimento. Ele é visto por cerca de R$ 97.

O M-58 é o 11º item mais vendido na categoria Microfones e Acessórios e 39º em Instrumentos Musicais no site da Amazon, com classificação de 4,5 estrelas. Um dos principais pontos destacados pelos compradores é o seu custo-benefício.

Prós: custo-benefício

custo-benefício Contras: sensibilidade baixa para um microfone profissional

Produto desta matéria | TechTudo QUALIDADE DE SOM MXT Musical M-58 R$ 97 IR À LOJA

Todas as ofertas de MXT Musical M-58 × Veja todas as opções com as melhores ofertas nas lojas parceiras. QUALIDADE DE SOM MXT Musical M-58 R$ 97 IR À LOJA

O Kadosh K-2 é de padrão cardióide, resposta de frequência de 50Hz a 15kHz, que possibilita que ele seja usado em instrumentos. O microfone acompanha case de couro e suporte para pedestal. No entanto, ele não acompanha o fio para a conexão em dispositivos de som. Seu padrão de conectividade é XLR. O modelo é vendido por cifras que partem de R$ 187.

De acordo com informações da fabricante, ele possui um reforço nos sons médios e agudos, o que oferece som compreensível mesmo em ambientes com alto ruído externo. Esse recurso também permite que ele seja utilizado em eventos.

Prós: reforço nos médios e agudos que proporcionam som compreensível mesmo em ambientes com alto ruído

reforço nos médios e agudos que proporcionam som compreensível mesmo em ambientes com alto ruído Contras: não acompanha fio

Produto desta matéria | TechTudo DINÂMICO Kadosh K-2 R$ 187 IR À LOJA

Todas as ofertas de Kadosh K-2 × Veja todas as opções com as melhores ofertas nas lojas parceiras. DINÂMICO Kadosh K-2 R$ 187 IR À LOJA

4. Fifine K6 - a partir de R$ 245

O Fifine K6 é indicado para quem não consegue ficar parado enquanto canta. O cabo de 4,5 metros oferece maior liberdade e seu plug 1/4 permite que ele seja conectado diretamente em alto-falantes e amplificadores e em instrumentos como violão. De padrão cardioide, o K6 possui resposta de frequência para sons entre 50 Hz-18 kHz. Ele é visto por cifras a partir de R$ 245.

Com mais de 5,5 mil avaliações no site da Amazon, o Fifine K6 tem média de 4,4 estrelas. Os compradores elogiaram a facilidade de uso por ser compatível com diversos equipamentos e pela sua qualidade sonora. Alguns comentários relatam que a qualidade do som cai em volumes altos.

Prós: versatilidade e qualidade sonora

versatilidade e qualidade sonora Contras: alguns compradores relataram que a qualidade do som cai de forma significativa em volumes altos

Produto desta matéria | TechTudo RESISTENTE Fifine K6 R$ 245 IR À LOJA

Todas as ofertas de Fifine K6 × Veja todas as opções com as melhores ofertas nas lojas parceiras. RESISTENTE Fifine K6 R$ 245 IR À LOJA

5. AKG Perception Live P5 S - a partir de R$ 399

O AKG Perception Live P5 S pode ser ideal para quem deseja investir em um microfone profissional de uma marca mais conhecida. Segundo informações no site da AKG, seu padrão é supercardioide, com resposta de frequência de 40 Hz-20 kHz e impedância de 580 Ohms. O modelo possui windscreen integrado, o que ajuda a eliminar ruídos indesejados com mais eficiência. Ele é encontrado por valores que partem de R$ 399.

Com quase 600 avaliações no site da Amazon, o P5 S é classificado com 4,6 estrelas, bastante elogiado pela sua qualidade sonora. Um ponto negativo é o fato do microfone não acompanhar fio para conexão. No entanto, ele acompanha suporte para pedestal e bag para facilitar o seu transporte.

Prós: qualidade sonora, acompanha bag e pedestal

qualidade sonora, acompanha bag e pedestal Contras: não acompanha fio

Produto desta matéria | TechTudo CUSTO-BENEFÍCIO AKG Perception Live P5 R$ 399 IR À LOJA

Todas as ofertas de AKG Perception Live P5 × Veja todas as opções com as melhores ofertas nas lojas parceiras. CUSTO-BENEFÍCIO AKG Perception Live P5 R$ 399 IR À LOJA

6. JBL Pro Sound - a partir de R$ 934

O par de microfones da JBL Pro Sound é a opção para quem não quer se preocupar com fios. Cardioide, o Pro Sound foi projetado para gravações de estúdio. O produto tem classificação de 5 estrelas com base em 23 avaliações no site da Amazon. Seu ponto mais elogiado pelos compradores é a sua qualidade sonora. Os consumidores interessados precisam desembolsar R$ 934 para comprar o produto.

De acordo com informações da JBL, ele acompanha um receptor com bateria que dura até seis horas e alcance de até 10 m, além de quatro pilhas AA para os microfones. Sua resposta de frequência é de 50Hz a 16kHz, com sensibilidade de 54dB. O JBL Pro Sound é ideal para vocais em palcos e gravações em estúdio.

Prós: sem fio, qualidade sonora

sem fio, qualidade sonora Contras: sensibilidade igual a microfones com preço inferior

Produto desta matéria | TechTudo SEM FIO! JBL Pro Sound R$ 939 IR À LOJA

Todas as ofertas de JBL Pro Sound × Veja todas as opções com as melhores ofertas nas lojas parceiras. SEM FIO! JBL Pro Sound R$ 939 IR À LOJA

Echo Buds: o fone de ouvido da Amazon vale a pena?