Mouse HyperX: 5 modelos para aprimorar a jogatina

O HyperX Pulsefire Raid oferece robustez e praticidade por menos de R$ 200. O modelo, com conexão via cabo flexível reforçado, conta com 11 botões programáveis, design ergonômico, iluminação RGB personalizável e estrutura leve, para maior conforto no uso. Além disso, o sensor óptico Pixart 3389 Premium e a configuração nativa de até 16.000 DPI proporcionam fluidez, com alta responsividade e desempenho elevado. O modelo é compatível com PC, PS5, PS4, Xbox Series S, Xbox Series X e Xbox One.