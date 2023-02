A Logitech apresenta amplo portfólio de mouses no Brasil. A lista a seguir reúne modelos por preços a partir de R$ 27 , como é o caso do Logitech M90, que traz sistema plug-and-play e rastreamento óptico. Os preços citados no texto foram verificados durante a apuração da matéria, no mês de fevereiro de 2023.

Já o Logitech M585 apresenta design curvo e 1.000 DPI por valores que partem de R$ 119. Outra opção é o Logitech MX Vertical, que promete reduzir o esforço dos músculos, diminuir a pressão no pulso e aprimorar a postura por cerca de R$ 499. Veja a seguir oito mouses Logitech para comprar.

1 de 1 Mouse Logitech: 8 modelos para comprar em 2023 — Foto: Divulgação/Logitech Mouse Logitech: 8 modelos para comprar em 2023 — Foto: Divulgação/Logitech

Como escolher um mouse? Tire suas dúvidas no Fórum TechTudo

Por que confiar nas listas do Qual Comprar? Por que confiar nas listas do Qual Comprar? Critérios de avaliação Selecionamos os produtos das nossas listas a partir de critérios como reviews do TechTudo, notas nas lojas e comentários dos usuários. Ficha técnica Sempre trazemos uma breve ficha técnica dos produtos com suas especificações. Tudo para ajudar você a decidir qual produto comprar. Públicos indicados É importante saber para qual tipo de usuário cada produto é indicado e, sempre que possível, vamos incluir esta informação no texto. Variedade de itens Nossas listas trazem produtos diversos para que você consiga compará-los e descobrir qual é a opção mais adequada às suas necessidades.

1. Logitech M90 - a partir de R$ 27

O Logitech M90 é um mouse ambidestro de conectividade via fio no sistema USB plug-and-play, ou seja, basta inserir o conectar na máquina para usar. A rolagem é do tipo linha a linha, o que torna as tarefas diárias mais fáceis e uniformes. Já o rastreamento óptico conta com tecnologia de LED vermelho. O produto pode ser encontrado por valores a partir de R$ 27.

Apesar de ser um modelo mais simples, o fabricante destaca que o M90 é construído com os mesmos padrões de confiabilidade dos outros modelos da marca. Em sua composição, o item ainda conta com plástico reciclado. Na Amazon, foi avaliado com nota 4,8 de 5, com elogios à praticidade e durabilidade.

Prós: custo-benefício

custo-benefício Contras: não tem opções de configuração

Produto desta matéria | TechTudo TAMANHO COMPACTO Logitech M90 R$ 27 IR À LOJA

Todas as ofertas de Logitech M90 × Veja todas as opções com as melhores ofertas nas lojas parceiras. TAMANHO COMPACTO Logitech M90 R$ 27 IR À LOJA

2. Logitech M190 - a partir de R$ 47

O Logitech M190 é um mouse que promete proporcionar maior conforto para mãos médias e grandes. O modelo tem um desgin que segue a curva natural da mão e ainda promete movimentos mais livres já que a conexão é sem fio via USB plug-and-play. A distância de alcance é de até 10 metros, sem atrasos e interferências. Conta com sensor óptico de resolução 1000 DPI, que oferece controle preciso do cursor em praticamente qualquer superfície. Já a rolagem é linha a linha controlada.

Tem um peso de 89,9g e é fabricado com plástico reciclado. Pode ser adquirido nas cores, preto e cinza, preto e vermelho, preto e azul. Foi avaliado com nota 4,7 de 5 com muitos elogios ao custo-benefício. O produto é visto por cifras a partir de R$ 47.

Prós: conectividade USB plug-and-play

conectividade USB plug-and-play Contras: não conta com botões extras

Produto desta matéria | TechTudo PILHA DURADOURA Logitech M190 R$ 49 IR À LOJA

Todas as ofertas de Logitech M190 × Veja todas as opções com as melhores ofertas nas lojas parceiras. PILHA DURADOURA Logitech M190 R$ 49 IR À LOJA

3. Logitech M220 Silent - a partir de R$ 94

O Logitech M220 Silent é um modelo compacto que promete ser mais silencioso, com uma redução de até 90% dos ruídos graças a tecnologia Silent Touch. O modelo ainda pode ser facilmente transportado em bolsas e mochilas, com um tamanho reduzido de 3,9 cm x 6 cm x 9,9 cm e um peso de 18g. O modelo é visto por cifras a partir de R$ 94.

A conectividade é via receptor USB que tem um alcance de até 10 metros e criptografia de 128 bits. É compatível com sistemas operacionais Windows, Mac, Chrome OS e Linux. Pode ser adquirido nas cores rosa, preto e branco. A avaliação dos clientes conta com elogios a qualidade da peça e a baixa emissão de ruídos e uma nota 4,9 de 5.

Prós: compacto

compacto Contras: apenas uma possibilidade de conexão

Produto desta matéria | TechTudo RECEPTOR USB Logitech M220 Silent R$ 94 IR À LOJA

Todas as ofertas de Logitech M220 Silent × Veja todas as opções com as melhores ofertas nas lojas parceiras. RECEPTOR USB Logitech M220 Silent R$ 94 IR À LOJA

4. Logitech M585 - a partir de R$ 119

O mouse Logitech M585 é um modelo sem fio com conectividade dupla (Bluetooth ou Logitech Unifying de 2,4 GHz). Ele tem as dimensões de 4 cm de altura x 6,4 cm de largura x 10,3 cm de profundidade com um peso de 100g. Já o design é curvo e promete dar maior conforto para as mãos durante longas horas de uso. O sensor tem tecnologia de rastreamento óptico de precisão a laser e resolução 1.000 DPI, enquanto a roda de rolagem é de precisão, facilitando a rolagem em sites mais longos. O produto é visto por cifras que partem de R$ 119.

Conta ainda com dois botões de polegar que permitem um controle maior, simplificando as atividades na rede. Possuem o recurso de ir para frente e para trás na web e podem ser personalizados com o Logitech Option para Mac X e Windows. Outro destaque é a tecnologia Flow que facilita o envio de arquivos para até três computadores. Acompanha pilhas que prometem durar até dois anos e tem botão liga/desliga. O mouse é compatível com sistemas operacionais Windows, Mac, Chrome OS e Linux. A nota de avaliação é de 4,7 de 5, que elogiam a ergonomia.

Prós: duas possibilidades de conexão

duas possibilidades de conexão Contras: disponível apenas na cor preto

Produto desta matéria | TechTudo SCROLL PRECISO Logitech M585 R$ 119 IR À LOJA

Todas as ofertas de Logitech M585 × Veja todas as opções com as melhores ofertas nas lojas parceiras. SCROLL PRECISO Logitech M585 R$ 119 IR À LOJA

5. Logitech G203 LIGHTSYNC RGB - a partir de R$ 149

O Logitech G203 LIGHTSYNC RGB é indicado para quem está em busca de um mouse gamer que ainda pode iluminar e decorar a mesa de jogos. Disponível nas cores preto, branco, lilás e azul, o item conta com iluminação RGB que permite configuração na escolha de cores e a possibilidade de sincronizar com outros equipamentos da marca. O G203 ainda pode ser sincronizado com a tela, com reações dos jogos e até mesmo com as batidas de músicas. Ele é visto por valores a partir de R$ 149.

O cursor preciso tem desempenho sensível graças ao sensor de nível avançado para jogos e tem uma sensibilidade ajustável de 200 a 8.000 DPI. Ainda é possível escolher o nível que melhor se adequa à preferência de jogo por meio do software Logitech G HUB. Ele se destaca também porque os botões esquerdo e direito primários contam com um sistema de tensionamento de botão com mola de metal que fornece uma atuação de botões precisa e uma experiência consistente, clique após clique. A conectividade é via cabo USB com fio de 2,1 metros de comprimento. Na avaliação recebeu nota 4,9 de 5, com elogios ao custo-benefício e leveza do modelo.

Prós: possibilidade de configuração da iluminação RGB

possibilidade de configuração da iluminação RGB Contras: conectividade via cabo

Produto desta matéria | TechTudo 8.000 DPI Logitech G203 R$ 142 IR À LOJA

Todas as ofertas de Logitech G203 × Veja todas as opções com as melhores ofertas nas lojas parceiras. 8.000 DPI Logitech G203 R$ 142 IR À LOJA

6. Logitech G Hyperion Fury - a partir de R$ 149

O Logitech G Hyperion Fury apresenta design robusto e é indicado para os gamers. As medidas são de 13,6 cm de comprimento x 7,2 cm de altura x 4,1 de largura e um peso de 144g. A conectividade é via cabo USB com fio de dois metros de comprimento. O sensor híbrido conta com tecnologia de fusão e resolução de 240 a 4000 DPI. O processador é o ARM de 32 bits e a transmissão de dados é de um milissegundo. Ele é vendido por preços a partir de R$ 149.

O Logitech G Hyperion Fury tem ainda quatro botões na lateral e o botão liga/desliga. Compatível com sistema operacional Windows. As avaliações dão conta da boa qualidade do produto e formato e relatam problemas com botões que podem ser um pouco duros. A nota do produto é de 4,7 de 5.

Prós: design robusto e diferente

design robusto e diferente Contras: relatos de problemas com os botões

Produto desta matéria | TechTudo PARA GAMERS Logitech G Hyperion Fury R$ 148 IR À LOJA

Todas as ofertas de Logitech G Hyperion Fury × Veja todas as opções com as melhores ofertas nas lojas parceiras. PARA GAMERS Logitech G Hyperion Fury R$ 148 IR À LOJA

7. Logitech MX Anywhere 3 - a partir de R$ 329

O Logitech MX Anywhere 3 é um modelo compacto desenvolvido para ser facilmente transportado e usado em qualquer superfície, inclusive vidro. A roda de rolagem eletromagnética MagSpeed é elaborada em aço, precisa o suficiente para parar em um pixel específico e rápida o suficiente para rolar 1.000 linhas em um segundo, isso com baixa emissão de ruídos. O modelo é visto por valores que partem de R$ 329.

O design segue o contorno da mão, o que promete proporcionar horas de conforto ao uso. Conta ainda com botões laterais e a possibilidade de personalização de acordo com cada aplicativo em uso. A conexão é via Bluetooth e a bateria pode durar até 70 dias com uma carga completa e três horas de uso com uma carga de dois minutos. Foi avaliado por compradores com nota 4,9 de 5, com elogios à precisão e silêncio e alguns relatos de problemas com os botões.

Prós: pode ser usado em qualquer superfície

pode ser usado em qualquer superfície Contras: relatos de problemas com os botões

Produto desta matéria | TechTudo MOUSE SEM FIO Logitech MX Anywhere 3 R$ 330 IR À LOJA

Todas as ofertas de Logitech MX Anywhere 3 × Veja todas as opções com as melhores ofertas nas lojas parceiras. MOUSE SEM FIO Logitech MX Anywhere 3 R$ 330 IR À LOJA

8. Logitech MX Vertical - a partir de R$ 499

O Logitech MX Vertical é uma boa pedida para minimizar os impactos do uso prolongado. O item tem uma ergonomia avançada, pensado para reduzir o esforço dos músculos, diminuir a pressão no pulso e aprimorar a postura. A mão fica em uma posição mais natural, com um lugar para posicionar o polegar, isso garante até quatro vezes menos movimento. A aderência também é melhor já que conta com uma superfície de borracha texturizada. O produto é visto por cerca de R$ 499.

O MX Vertical também é projetado para garantir alto desempenho, permitindo o controle de vários computadores ao mesmo tempo. A rolagem é de precisão, com roda premium. Outro destaque é o curso, em que a velocidade pode ser controlada via botão. Para a conectividade são três opções, via Bluetooth, Logitech Unifying Receiver ou cabo de carregamento. A bateria também é um destaque, com uma carga completa pode durar até quatro meses e uma carga rápida de um minuto tem até três horas de duração. Compradores avaliaram com nota 4,8 de 5, com elogios à ergonomia.

Prós: ergonomia avançada

ergonomia avançada Contras: preço elevado

Produto desta matéria | TechTudo ERGONÔMICO Logitech MX Vertical R$ 500 IR À LOJA

Todas as ofertas de Logitech MX Vertical × Veja todas as opções com as melhores ofertas nas lojas parceiras. ERGONÔMICO Logitech MX Vertical R$ 500 IR À LOJA

Echo Buds: o fone de ouvido da Amazon vale a pena?