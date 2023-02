A Multilaser possui mouses destinados para trabalho, estudo e também para jogos com preços acessíveis. O modelo mais barato da lista é o Multilaser MO130, que promete um scroll macio e versatilidade para ser utilizado em praticamente qualquer superfície por preços a partir de R$ 8 . Os preços citados no texto foram verificados durante a apuração da matéria, no mês de fevereiro de 2023.

Já o Multilaser MO241 apresenta seis botões para funções multimídia e ajustes de sensibilidade por valores que partem de R$ 29. Outra opção é o Multilaser MO238, que conta com até 2.400 DPI por cerca de R$ 55. Veja a seguir sete mouses da Multilaser para comprar no Brasil.

1 de 1 Mouse Multilaser: 7 modelos para usar no trabalho, estudo ou jogos — Foto: Anna Kellen Bull/TechTudo Mouse Multilaser: 7 modelos para usar no trabalho, estudo ou jogos — Foto: Anna Kellen Bull/TechTudo

Onde comprar mouse gamer? Tire suas dúvidas no Fórum TechTudo

Por que confiar nas listas do Qual Comprar? Por que confiar nas listas do Qual Comprar? Critérios de avaliação Selecionamos os produtos das nossas listas a partir de critérios como reviews do TechTudo, notas nas lojas e comentários dos usuários. Ficha técnica Sempre trazemos uma breve ficha técnica dos produtos com suas especificações. Tudo para ajudar você a decidir qual produto comprar. Públicos indicados É importante saber para qual tipo de usuário cada produto é indicado e, sempre que possível, vamos incluir esta informação no texto. Variedade de itens Nossas listas trazem produtos diversos para que você consiga compará-los e descobrir qual é a opção mais adequada às suas necessidades.

1. Multilaser MO130 - a partir de R$ 8

O Multilaser MO130 é a alternativa mais barata da marca para quem procura um periférico simples para as atividades do dia a dia. O produto promete um scroll macio e versatilidade para ser utilizado em praticamente qualquer superfície com o seu sensor óptico com 800 DPI de resolução. Compacto, ele possui três botões e pesa cerca de 70 g e cabo com 1 m de comprimento. O mouse é compatível com Windows 7 ou superior. O produto pode ser encontrado por valores a partir de R$ 8.

No site da Amazon, o produto é classificado com 4,6 de 5 estrelas a partir da avaliação de mais de 1,1 mil compradores. Os pontos mais elogiados por quem adquiriu o MO130 são o custo-benefício, leveza e boa ergonomia. Alguns clientes reclamaram do clique rígido e barulhento apresentado pelo MO130.

Prós: custo-benefício, ergonômico, design leve e compacto

custo-benefício, ergonômico, design leve e compacto Contras: DPI baixo, clique rígido e barulhento

Produto desta matéria | TechTudo SCROLL MACIO Multilaser MO130 R$ 8 IR À LOJA

Todas as ofertas de Multilaser MO130 × Veja todas as opções com as melhores ofertas nas lojas parceiras. SCROLL MACIO Multilaser MO130 R$ 8 IR À LOJA

2. Multilaser MO308 - a partir de R$ 18

O Multilaser MO308 apresenta sensibilidade de 1200 DPI e pegada ambidestra. Ele é uma opção mais sofisticada de mouse básico para estudo ou trabalho. Compatível com Windows e Linux, o MO308 pesa 90 g e possui fio com 1,20 m de comprimento. Ele é vendido por cerca de R$ 18.

O mouse é classificado com 4,5 de 5 estrelas no site da Amazon com base em sete avaliações. Os recursos mais destacados do MO308 foram a precisão e ergonomia, já a rigidez do clique e alguns travamentos foram pontos negativos citados pelos compradores.

Prós: custo-benefício

custo-benefício Contras: clique rígido

Produto desta matéria | TechTudo AMBIDESTRO Multilaser MO308 R$ 19 IR À LOJA

Todas as ofertas de Multilaser MO308 × Veja todas as opções com as melhores ofertas nas lojas parceiras. AMBIDESTRO Multilaser MO308 R$ 19 IR À LOJA

3. Multilaser MO251 - a partir de R$ 29

A primeira opção sem fio da lista é o MO251. O mouse possui alcance de até 10 m e é alimentado por duas pilhas AAA, que não vêm junto com o produto. O MO251 é compatível com Windows, Mac e Chromebook. De acordo com a Multilaser, o design anatômico e peso de aproximadamente 60 g do produto prometem conforto e qualidade. O produto é visto por valores que partem de R$ 29.

O MO251 recebeu mais de 27,4 mil avaliações no site da Amazon e é classificado com 4,3 de 5 estrelas. Além do custo-benefício, autonomia e conforto foram os pontos mais bem avaliados pelos clientes. A principal queixa de quem comprou o mouse foram os duplos cliques involuntários que atrapalham a sua utilização, especialmente quando as pilhas estão fracas.

Prós: custo-benefício, autonomia, desliga sozinho se não for utilizado para economizar energia

custo-benefício, autonomia, desliga sozinho se não for utilizado para economizar energia Contras: pode apresentar duplo clique involuntário

Produto desta matéria | TechTudo SEM FIO Multilaser MO251 R$ 29 IR À LOJA

Todas as ofertas de Multilaser MO251 × Veja todas as opções com as melhores ofertas nas lojas parceiras. SEM FIO Multilaser MO251 R$ 29 IR À LOJA

4. Multilaser MO241 - a partir de R$ 29

O Multilaser MO241 pode ser uma alternativa interessante para aqueles que realizam várias tarefas ao mesmo tempo. Ele apresenta seis botões para funções multimídia e ajuste de sensibilidade com opções de 400, 800, 1200 e 1600 DPI. O corpo emborrachado do mouse foi desenhado para oferecer maior ergonomia durante o uso. O MO251 pesa 100g e seu cabo possui 1,3 m de comprimento. O produto é vendido por valores a partir de R$ 29.

A ergonomia e o conforto foram os fatores de maior destaque nas mais de 260 avaliações recebidas no site da Amazon, onde é classificado com 4,5 estrelas. Apesar das funções multimídias, o mouse não possui um desempenho tão bom para jogos, de acordo com alguns compradores.

Prós: ajuste de sensibilidade, botões multimídia e construção emborrachada que proporciona pegada mais confortável

ajuste de sensibilidade, botões multimídia e construção emborrachada que proporciona pegada mais confortável Contras: alguns compradores reclamaram da fragilidade dos botões e do botão de rolagem do mouse

Produto desta matéria | TechTudo EMBORRACHADO Multilaser MO241 R$ 29 IR À LOJA

Todas as ofertas de Multilaser MO241 × Veja todas as opções com as melhores ofertas nas lojas parceiras. EMBORRACHADO Multilaser MO241 R$ 29 IR À LOJA

5. Multilaser MO298 - a partir de R$ 29

O Multilaser MO298 é destinado para o público gamer e possui iluminação LED com sete cores que acrescenta personalidade ao seu design. A sensibilidade do mouse também pode ser ajustada nas opções de 800, 1200, 1600 e 2400 DPI. A pegada emborrachada do mouse promete aderência mesmo após horas de uso. O MO298 possui cabo com 1,5 m de comprimento e pesa 145 g. O aparelho é compatível com os sistemas operacionais ‎Windows, Mac e Linux.

O MO298 é classificado com 4,7 de 5 estrelas no site da Amazon. Os pontos mais elogiados foram o seu design, custo-benefício e eficiência. Alguns compradores comentaram sobre a rigidez dos botões e barulho alto dos cliques. O modelo pode ser adquirido por cerca de R$ 29.

Prós: custo-benefício, design e DPI ajustável

custo-benefício, design e DPI ajustável Contras: há algumas reclamações sobre rigidez e ruídos altos dos botões

Produto desta matéria | TechTudo COM LUZES Multilaser MO298 R$ 29 IR À LOJA

Todas as ofertas de Multilaser MO298 × Veja todas as opções com as melhores ofertas nas lojas parceiras. COM LUZES Multilaser MO298 R$ 29 IR À LOJA

6. Multilaser MO269 - a partir de R$ 34

O Multilaser MO269 é destinado para os gamers que preferem um design mais futurista. Com iluminação LED na cor verde, o mouse possui seis botões que permitem controle multimídia e ajuste de sensibilidade que pode alcançar até 2.400 DPI. Seu cabo possui 1,5 m de comprimento. Uma das características destacadas pela fabricante é o descanso de dedo ergonômico que promete maior conforto durante as partidas. Os consumidores interessados precisam desembolsar R$ 34 para comprar o produto.

A precisão, o conforto e o design são os pontos mais elogiados pelos compradores que deram nota média de 4,6 estrelas para o mouse em mais de duas mil avaliações. Uma das principais reclamações foi sobre não haver informações dos níveis de ajuste de DPI do mouse.

Prós: custo-benefício, design e precisão, ajuste de DPI e botões multimídia

custo-benefício, design e precisão, ajuste de DPI e botões multimídia Contras: sem informações sobre os níveis de ajuste do DPI

Produto desta matéria | TechTudo COM LUZ LED Multilaser MO269 R$ 34 IR À LOJA

Todas as ofertas de Multilaser MO269 × Veja todas as opções com as melhores ofertas nas lojas parceiras. COM LUZ LED Multilaser MO269 R$ 34 IR À LOJA

7. Multilaser MO238 - a partir de R$ 55

O MO238 é uma opção para quem deseja um mouse sem fio e multitarefas. Além da tecnologia Wireless com alcance de até 10 m, ele possui seis botões que permitem controle multimídia e ajuste de sensibilidade em quatro níveis — 400, 800, 1200 e 1600 DPI. Sua pegada ambidestra e o acabamento emborrachado prometem conforto, alta qualidade e facilidade para as funções do dia a dia. O mouse pesa 85g e é alimentado por duas pilhas AAA não inclusas. Ele é compatível com MacOS, Windows, Linux.

Com mais de 1,3 mil avaliações de compradores no site da Amazon, o mouse é classificado com 4,3 de 5 estrelas. Já o que deixou a desejar foram os travamentos durante seu uso, relatados por alguns clientes. Ele é visto por valores a partir de R$ 55.

Prós: custo-benefício e ajuste de DPI

custo-benefício e ajuste de DPI Contras: relatos de falhas no sensor óptico e duplo clique em nível baixo de bateria

Produto desta matéria | TechTudo BOTÕES LATERAIS Multilaser MO238 R$ 55 IR À LOJA

Todas as ofertas de Multilaser MO238 × Veja todas as opções com as melhores ofertas nas lojas parceiras. BOTÕES LATERAIS Multilaser MO238 R$ 55 IR À LOJA

Amazon Echo Dot 4: unboxing e tudo sobre a caixinha smart