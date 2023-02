Mouse para notebook: 8 modelos para comprar por a partir de R$ 11

Mouses para notebook são ideais para quem não gosta de usar o touchpad. Empresas como HP , Multilaser , Logitech e Exbom oferecem modelos por preços a partir de R$ 11 , como é o caso do Exbom MS-9, que traz tamanho compacto e 1.000 DPI . Os preços citados no texto foram verificados durante a apuração da matéria, no mês de março de 2023.

Já o Logitech M187 é um mouse sem fio e autonomia de seis meses por valores que partem de R$ 54. Outra opção é o Logitech POP, que traz cores chamativas por cerca de R$ 109. Confira a seguir oito mouses para notebook para comprar no Brasil.

O mouse da EXBOM é um modelo de entrada, o que faz com que não seja o que ofereça mais recursos da lista. Portanto, é uma alternativa para quem quer gastar pouco e não exige muitas funcionalidades de seu novo mouse. O MS-9 é um mouse com fio de 120 cm e tem um tamanho mais compacto, o que além de facilitar na hora do transporte, deve agradar quem tem mãos pequenas. Ele é vendido por cerca de R$ 11.

Compatível com os principais sistemas operacionais, o MS-9 conta com 1.000 DPI de resolução, utiliza interface USB 2.0 e traz ainda iluminação em LED na cor vermelha, o que pode auxiliar no uso do periférico em ambientes com pouca iluminação. 74% dos usuários que adquiriram o mouse na Amazon deram cinco estrelas, destacando principalmente o custo baixo do modelo.

Prós: custo acessível, iluminado

custo acessível, iluminado Contras: desempenho limitado

O Multilaser MO298 apesar de também aparecer como uma opção de entrada, é um modelo com fio que oferece um pouco mais de recursos e tem um tamanho mais próximo ao padrão. Por isso, tende a fazer do modelo uma opção mais confortável para quem não tem uma mão tão pequena. Ele é visto por cifras a partir de R$ 39.

O modelo conta com LED que alterna entre sete cores e oferece resolução de 2.400 DPI que pode ser ajustada em quatro níveis. Com um índice de aprovação com cinco estrelas por parte de 82% dos usuários, o MO298 também se destaca pelo design emborrachado, que pode favorecer a pegada e oferecer mais precisão para os usuários.

Prós: emborrachado, tamanho, LED, DPI ajustável

emborrachado, tamanho, LED, DPI ajustável Contras: visual muito simples

3. Multilaser MO205 – a partir de R$ 48

O MO205 é mais um modelo com fio da Multilaser, mas a proposta do equipamento é ser ainda mais portátil que outras soluções, tendo um cabo retrátil, o que faz com que mouse ocupe menos espaço. O tamanho reduzido e forma de acomodar o cabo faz do MO205 uma opção interessante para quem prioriza a portabilidade. O modelo é visto por valores que partem de R$ 48.

Por ser compacto, a tendência é que o MO205 não seja a opção mais adequada para quem tem mãos grandes, de modo que, o equipamento que é bem simples, não conta com nenhum recurso adicional. Os 72% de consumidores que avaliaram com cinco estrelas destacam o custo baixo e portabilidade do equipamento.

Prós: cabo retrátil, custo baixo, portabilidade

cabo retrátil, custo baixo, portabilidade Contras: desempenho limitado, sem DPI ajustável

O mouse sem fio da Logitech é uma solução compacta, sendo ideal para quem tem mãos pequenas. Como outros periféricos da marca, o M187 promete durabilidade e mais conforto, aparecendo com um índice de aprovação alto, com mais de 84% de usuários satisfeitos. O produto é visto por preços que partem de R$ 54.

Como outros mouses wireless, o M187 utiliza um dongle USB que acompanha o produto para se conectar ao PC ou laptop por meio de uma porta USB. No entanto, o dongle é bem compacto, o que não deve atrapalhar ou comprometer a portabilidade do dispositivo. O mouse conta ainda com 1.000 DPI de resolução e requer 1 pilha AAA para funcionar, tendo segundo a Logitech, uma autonomia que pode chegar a seis meses de uso.

Prós: sem fios, bons recursos, promessa de maior durabilidade custo baixo

sem fios, bons recursos, promessa de maior durabilidade custo baixo Contras: não é a melhor opção para mãos grandes

5. Logitech M170 – a partir de R$ 59

O M170 é um mouse um pouco maior que o modelo da Logitech apresentado anteriormente, sendo assim uma solução que pode ser mais adequada para mãos maiores. Assim como outros produtos da fabricante, o M170 é um mouse sem fio muito bem avaliado, tendo recebido cinco estrelas por parte de 88% dos consumidores da Amazon. O produto pode ser adquirido por cifras a partir de R$ 59.

Um diferencial interessante para o M170, é que se trata de um mouse ambidestro, ou seja, pode ser adequado para quem utiliza a mão direita ou esquerda, prometendo a mesma experiência para destros e canhotos, assim como muito conforto e recursos para os usuários um pouco mais exigentes.

Prós: sem fios, bons recursos, promessa de maior durabilidade, custo baixo

sem fios, bons recursos, promessa de maior durabilidade, custo baixo Contras: nenhum relevante

O mouse sem fio da Intelbras é uma solução que conta com um visual mais sóbrio e promete oferecer conforto e grande autonomia. Ele utiliza pilha no mouse e um dongle USB conectado ao computador. O modelo pode ser encontrado por valores que partem de R$ 74.

O MSI 55, que segundo a fabricante oferece click silencioso e alcance de até 10 metros para conexão, é mais um equipamento muito bem avaliado, tendo recebido aprovação máxima por parte de 92% dos consumidores da Amazon. Segundo a Intelbras, o mouse pode oferecer uma autonomia de até 12 meses com uma pilha, o que é algo realmente impressionante.

Prós: sem fio, compacto, grande autonomia, click silencioso

sem fio, compacto, grande autonomia, click silencioso Contras: nenhum relevante

7. HP X200 – a partir de R$ 96

O mouse sem fio da HP é uma opção com tamanho intermediário que conta com um DPI de até 1.600, o que pode ser um diferencial dependendo do uso, sendo um requisito observado por quem busca mais precisão. Inclusive, o tamanho maior e DPI alto, ajudam na precisão, o que é um dos pontos destacados pelos 77% de usuários que deram cinco estrelas para o HP X200.

Apesar do visual mais simples na cor preta, o X200 conta com um acabamento diferente nas laterais, o que tende a favorecer o grip do mouse, oferecendo assim ainda mais precisão e conforto para seus usuários. Ele é vendido por cerca de R$ 96.

Prós: tamanho mais confortável, DPI alto

tamanho mais confortável, DPI alto Contras: custo alto em relação a concorrentes similares

8. Logitech POP – a partir de R$ 109

2 de 2 Logitech POP oferece cores chamativas — Foto: Divulgação/Logitech Logitech POP oferece cores chamativas — Foto: Divulgação/Logitech

O POP da Logitech é outro modelo wireless que assim como outros periféricos da marca, promete grande durabilidade e autonomia de bateria. O modelo se destaca principalmente por seu visual mais irreverente, sendo oferecido em algumas opções de cores bem chamativas. Os consumidores interessados precisam desembolsar R$ 109 para comprar o produto.

O POP conta com quatro botões, botão superior personalizável por meio de software e resolução ajustável entre 1.000 e 4.000 DPI. Como mencionado, assim como outros produtos da marca, o Logitech POP aparece com uma avaliação positiva bem alta, tendo recebido cinco estrelas por parte de 85% dos usuários.

Prós: design, mais opções de cores, muitos recursos

design, mais opções de cores, muitos recursos Contras: custo alto

