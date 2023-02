Mouse Razer: 7 modelos para comprar por até R$ 800

Os mouses da Razer são bastante conhecidos no meio gamer, seja pelas versões com cabo ou por opções com conexão Bluetooth. O DeathAdder V2 Mini, por exemplo, é recomendado para os fãs de mouses pequenos e pode ser comprado a partir de R$ 198 . Quem joga MMO pode recorrer ao Naga Chroma, que tem 12 botões programáveis e custa cerca de R$ 598 .

O Mamba Wireless pode agradar por sua conexão sem fio e bateria longa de até 50 horas, à venda por volta de R$ 580 na Amazon. Confira a seguir mais opções de mouses da Razer disponíveis para compra e conheça os detalhes da ficha técnica.

1 de 1 Razer tem modelos de mouse com e sem fio — Foto: Divulgação/Razer Razer tem modelos de mouse com e sem fio — Foto: Divulgação/Razer

Quais as melhores dicas para comprar um mouse? Tire suas dúvidas no Fórum do TechTudo

Por que confiar nas listas do Qual Comprar? Por que confiar nas listas do Qual Comprar? Critérios de avaliação Selecionamos os produtos das nossas listas a partir de critérios como reviews do TechTudo, notas nas lojas e comentários dos usuários. Ficha técnica Sempre trazemos uma breve ficha técnica dos produtos com suas especificações. Tudo para ajudar você a decidir qual produto comprar. Públicos indicados É importante saber para qual tipo de usuário cada produto é indicado e, sempre que possível, vamos incluir esta informação no texto. Variedade de itens Nossas listas trazem produtos diversos para que você consiga compará-los e descobrir qual é a opção mais adequada às suas necessidades.

1. Razer DeathAdder V2 Mini - a partir de R$ 198

Como indica o nome “mini”, esta versão do DeathAdder é voltada para mãos pequenas, tem tamanho compacto e pesa apenas 62 g. Com pés de PTFE e conexão com cabo Razer Speedflex, ele promete mais flexibilidade para movimentos rápidos e fluidos. É possível configurar comandos para os seis botões do mouse, que traz sensor ótico de 8.500 DPI. A primeira opção da lista sai por volta de R$ 198.

O DeathAdder V2 Mini acumula 4,7 estrelas nas avaliações da Amazon. As resenhas mencionam bastante o custo-benefício, o conforto e a qualidade do mouse, com destaque para o uso do app para programar as cores das luzes. Porém, alguns avisam que o tamanho compacto pode ser desconfortável para mãos maiores.

Prós: opções de personalização de RGB

opções de personalização de RGB Contras: não recomendado para mãos grandes

Produto desta matéria | TechTudo COM PÉS PTFE Razer DeathAdder V2 Mini R$ 190 IR À LOJA

Todas as ofertas de Razer DeathAdder V2 Mini × Veja todas as opções com as melhores ofertas nas lojas parceiras. COM PÉS PTFE Razer DeathAdder V2 Mini R$ 190 IR À LOJA

2. Razer DeathAdder Elite - a partir de R$ 274

O DeathAdder Elite chama a atenção pela ergonomia para longas sessões de jogo, com laterais emborrachadas para melhor pegada e pelos switches diferenciados, que prometem diminuir o tempo de resposta dos cliques. O mouse permite programar sete botões, além do clique do scroll, e traz iluminação RGB personalizável. O sensor ótico pode chegar a até 16.000 DPI, e o mouse está à venda por preços a partir de R$ 274.

O DeathAdder Elite acumula 4,7 estrelas nas avaliações da Amazon. Resenhas valorizam as opções de personalização de DPI e RGB, além da precisão para jogos. Um comprador não recomenda o mouse para pessoas que suam nas mãos, e outro avisa que precisou comprar um mousepad novo para que o mouse funcionasse corretamente.

Prós: precisão dos switches mecânicos

precisão dos switches mecânicos Contras: pegada do mouse pode desagradar

Produto desta matéria | TechTudo ERGONÔMICO Razer DeathAdder Elite R$ 274 IR À LOJA

Todas as ofertas de Razer DeathAdder Elite × Veja todas as opções com as melhores ofertas nas lojas parceiras. ERGONÔMICO Razer DeathAdder Elite R$ 274 IR À LOJA

3. Razer Abyssus Essential - a partir de R$ 382

O destaque do Abyssus Essential é o seu design. Além da pegada ambidestra, que agrada tanto canhotos quanto destros, o mouse traz três botões programáveis do tipo hyperesponse, com clique tátil rápido, e a chamada iluminação “underglow” na região inferior do mouse. O produto tem sensor óptico de 7.200 DPI, funciona com um cabo de 2,1 metros e pode ser comprado por valores perto dos R$ 382.

As 4 estrelas de 5 presentes na Amazon indicam que o Abyssus Essential é bom por suas configurações personalizáveis, além do design ambidestro, que contempla canhotos, e da iluminação na área inferior do mouse. Uma resenha negativa menciona que a borracha do scroll passou a se mover sozinha depois de seis meses de uso.

Prós: iluminação underglow

iluminação underglow Contras: mouse pode apresentar defeito em pouco tempo

Produto desta matéria | TechTudo COM UNDERGLOW Razer Abyssus Essential R$ 382 IR À LOJA

Todas as ofertas de Razer Abyssus Essential × Veja todas as opções com as melhores ofertas nas lojas parceiras. COM UNDERGLOW Razer Abyssus Essential R$ 382 IR À LOJA

4. Razer Lancehead Tournament Edition - a partir de R$ 490

O Razer Lancehead Tournament Edition foi pensado para os atletas de esports e, por isso, oferece uma série de recursos interessantes para os gamers. Entre eles está o sensor de 16.000 DPI, switches mecânicos que duram até 50 milhões de cliques e nove botões Hyperesponse programáveis. O formato ambidestro busca aliviar o incômodo de jogar por muito tempo, e ele está disponível por cifras a partir de R$ 490.

O Lancehead Tournament Edition ainda permite salvar os perfis de usuário no dispositivo e na nuvem, para não correr o risco de perder os dados. Com 4,7 estrelas na Amazon, o mouse da Razer é elogiado pelo sensor preciso e pelo RGB bonito. Contudo, alguns compradores reconhecem que o preço é um pouco salgado, enquanto outros o acham pesado e grande demais.

Prós: precisão do sensor ótico

precisão do sensor ótico Contras: design pesado e grande

Produto desta matéria | TechTudo SWITCH MECÂNICO Razer Lancehead Tournament Edition R$ 490 IR À LOJA

Todas as ofertas de Razer Lancehead Tournament Edition × Veja todas as opções com as melhores ofertas nas lojas parceiras. SWITCH MECÂNICO Razer Lancehead Tournament Edition R$ 490 IR À LOJA

5. Razer Mamba Wireless - a partir de R$ 580

O Mamba Wireless tem como vantagem a conexão sem fio para quem não gosta de cabos. Sua bateria pode durar até 50 horas, e é possível programar sete botões e salvar cinco perfis de uso na memória interna do dispositivo. O sensor ótico é de 16.000 DPI e o mouse sai por volta de R$ 580.

Ele tem 4,5 estrelas na Amazon, com avaliações favoráveis à velocidade de carregamento da bateria e ao design do produto. Porém, há reclamações de pane com os botões e scroll do mouse. Uma pessoa não recomenda a compra porque o acessório teria parado de funcionar em pouco tempo, e a conexão sem fio apresentava falhas frequentemente.

Prós: bateria longa

bateria longa Contras: conexão sem fio pode ser instável

Produto desta matéria | TechTudo SEM FIO Razer Mamba Wireless R$ 580 IR À LOJA

Todas as ofertas de Razer Mamba Wireless × Veja todas as opções com as melhores ofertas nas lojas parceiras. SEM FIO Razer Mamba Wireless R$ 580 IR À LOJA

6. Razer Naga Chroma - a partir de R$ 598

O Naga Chroma é recomendado para os jogadores de MMO, que precisam de muitas teclas programáveis para os jogos, e conta com um sensor preciso de 16.000 DPI. O modelo traz 19 botões, sendo 12 na lateral do mouse para ativar com o polegar, e a iluminação Chroma pode ser personalizada com o programa Razer Synapse, próprio da fabricante. O mouse pode ser comprado por cerca de R$ 598.

O Naga Chroma apresenta 4,5 das 5 estrelas da Amazon. Compradores aprovam o acabamento e a pegada do mouse, além do conforto em usá-lo em longas sessões de jogatina. Por outro lado, mais de um cliente reclama que os botões laterais pararam de funcionar em pouco mais de um ano.

Prós: design ergonômico

design ergonômico Contras: botões laterais podem falhar

Produto desta matéria | TechTudo PARA JOGAR MMO Razer Naga Chroma R$ 598 IR À LOJA

Todas as ofertas de Razer Naga Chroma × Veja todas as opções com as melhores ofertas nas lojas parceiras. PARA JOGAR MMO Razer Naga Chroma R$ 598 IR À LOJA

7. Razer Viper Ultimate - a partir de R$ 800

O Viper Ultimate promete ser 25% mais rápido do que outros mouses sem fio, graças à tecnologia hiperspeed para diminuir a latência de clique. Aliado ao sensor Razor Focus+, de 20.000 DPI, e ao peso leve de 74 g, este modelo deve ajudar em movimentos mais ágeis durante partidas. Ele traz bateria de 70 horas de duração e oito botões programáveis, por volta de R$ 800.

As resenhas do Viper Ultimate na Amazon são positivas, na sua maioria. Com avaliação 4,5 de 5 estrelas, os pontos fortes são a sensação dos cliques, a duração da bateria e a suavidade dos pés PTFE ao deslizar o mouse. Do lado negativo, consumidores apontam que a pegada em volta do acessório não proporciona muita firmeza, sendo escorregadia às vezes com jogos FPS.

Prós: resposta rápida dos cliques

resposta rápida dos cliques Contras: pegada pode ser escorregadia

Produto desta matéria | TechTudo HIPERSPEED Razer Viper Ultimate R$ 800 IR À LOJA

Todas as ofertas de Razer Viper Ultimate × Veja todas as opções com as melhores ofertas nas lojas parceiras. HIPERSPEED Razer Viper Ultimate R$ 800 IR À LOJA

5 jogos para jogar via Xbox Cloud Gaming