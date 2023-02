Mouse Redragon: 5 modelos para comprar no Brasil em 2023

A Redragon conta com diversos periféricos para compor o setup, incluindo uma ampla linha de mouses. Entre eles, é possível destacar o Nothosaur M606, vendido a partir de R$ 94 no comércio eletrônico – um valor relativamente acessível em comparação com outros modelos. Também vale mencionar o Cobra Lunar White, que custa cerca de R$ 111 e oferece design na cor branca. Os preços citados no texto foram verificados durante a apuração da matéria, no mês de fevereiro de 2023.

As especificações variam em termos de quantidade de botões disponíveis, tipo de pegada e acabamento, além de serem indicados para diferentes estilos de jogos. A faixa de preço, por sua vez, acompanha as configurações e eleva as cifras à medida que elabora o conjunto de ferramentas oferecidas. Os valores começam na casa dos R$ 90 e podem passar dos R$ 200. Conheça mais detalhes nas linhas a seguir.

Modelos podem ser encontrados por preços a partir de R$ 94

1. Redragon Nothosaur M606 - a partir de R$ 94

O modelo Nothosaur, da Redragon, é o mouse mais barato da lista. Com design ergonômico e acabamento em preto, ele é recomendado para amantes de jogos do tipo MOBA ou RPGs. Além dos detalhes em vermelho, o item também destina uma iluminação de LED que pode ser alterada com até quatro cores diferentes. Interessados devem investir cerca de R$ 94.

Entre os destaques, é possível mencionar os seis botões com configuração personalizável. Por meio de um software próprio, a fabricante permite o ajuste para que cada botão atenda a uma demanda específica do usuário. A ficha técnica ainda menciona o sensor Pixart 3168 e a tecnologia de variação de velocidade de DPIs: que pode chegar aos 3.200.

O mouse tem acabamento em plástico ABS, conexão USB e pegadas nos estilos Claw ou Palm. O produto alcança 4,8 de 5 estrelas na Amazon. Entre as avaliações, consumidores elogiam o produto na parte da ergonomia e do custo-benefício. No entanto, há ressalvas sobre a limitação na definição da cor, que muda conforme a velocidade de DPI.

Prós: custo-benefício e design ergonômico

custo-benefício e design ergonômico Contas: sensibilidade máxima de 3.200 DPI

2. Redragon Cobra M711 - a partir de R$ 100

O mouse Cobra M711 pode ser uma boa pedida para quem procura um periférico equipado com luzes RGB. Disponível por cerca de R$ 100, ele vem com sete botões para acesso rápido a ações, combos específicos de jogos e atalhos multimídia personalizáveis. Ainda em termos de estrutura, o acessório investe em base com pés de teflon, para movimentos suaves, e um cabo trançado, para maior resistência na conexão.

A ficha técnica do mouse inclui sensibilidade de 10.000 DPI, característica que pode otimizar o tempo de resposta ao clique, e também memória interna integrada. Avaliado em 4,8 estrelas na Amazon, o produto reúne comentários positivos sobre a precisão e o acabamento. Há, no entanto, alertas para o botão scroll e para a mobilidade do item.

Prós : sete botões com funções programáveis

: sete botões com funções programáveis Contras: possível limitação do cabo

3. Redragon Cobra Lunar White - a partir de R$ 111

O mouse da linha Lunar White é o único produto com acabamento branco da lista, o que deve destacá-lo entre o público que deseja artigos diferenciados para compor o setup. Além disso, o item acompanha luzes RGB na retroiluminação, bem como pés de teflon e estrutura ergonômica. A conexão com outros dispositivos, por sua vez, é feita via cabo USB. O modelo dispõe de sete botões, que permitem configurar um ajuste prévio, de modo a otimizar o acionamento de funções durante a jogatina.

Já as especificações, mencionam o sensor Pixart PMW3325 e velocidade de até 10.000 DPI. Com todo esse arranjo, o produto conquista 4,8 estrelas na Amazon. Os compradores elogiam o tempo de resposta do mouse. No entanto, há alertas sobre os botões, que podem ser um pouco rígidos no manuseio. É possível comprá-lo por cifras a partir de R$ 111.

Prós: custo-benefício e precisão

custo-benefício e precisão Contras: botões podem ser rígidos

4. Redragon Griffin M607 - a partir de R$ 116

O Griffin M607 é indicado para quem gosta de jogos do tipo MOBA (Multiplayer Online Battle Arena), ou RPG, e pode investir valores próximos dos R$ 116. No quesito estrutura, ele disponibiliza um acabamento preto com detalhes em RGB, que podem contemplar consumidores que buscam por uma pegada Claw ou Palm. A conexão, por sua vez, é feita via cabo USB.

A sensibilidade pode ser ajustada entre 800, 1.200, 1.600, 2.400 e 7.200 DPI, a depender da velocidade desejada no tempo de resposta. As configurações dos botões e das luzes podem ser ajustadas no software Redragon destinado a essas funções. O mouse pontua 4,8 estrelas na Amazon e reúne comentários sobre o desempenho nos chamados drag clicks.

Prós: velocidade de resposta ajustável com taxa de até 7.200 DPI

velocidade de resposta ajustável com taxa de até 7.200 DPI Contras: não há

5. Redragon Perdition 3 - a partir de R$ 205

O modelo Perdition 3 é um dos mais elaborados em termos de estrutura – aspecto que reflete nas cifras elevadas. Com estrutura ergonômica na cor preta e detalhes em vermelho, o mouse dispõe de 18 botões em sua composição. Pensando nisso, ele pode ser indicado para quem procura um periférico apto a múltiplas personalizações para melhorar as partidas.

No que diz respeito à sensibilidade, o mouse entrega 12.400 DPIs, o que pode ser um diferencial para gamers adeptos aos MMOs. Assim como a maioria dos modelos listados, ele também dispõe de conexão via cabo, que, por sua vez, é trançado para garantir maior resistência. O acabamento é em plástico ABS e a composição conta com retroiluminação RGB. As avaliações conferem nota 4,7 de 5 na Amazon. Nos comentários, os consumidores evidenciam o bom desempenho e a variedade de opções personalizáveis. O Perdition 3 pode ser encontrado por cerca de R$ 205 no comércio eletrônico.

Prós: até 18 botões e sensor de 12.400 DPI

até 18 botões e sensor de 12.400 DPI Contras: cifras elevadas

