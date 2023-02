Não gosta de Carnaval? 10 filmes e séries para maratonar no feriado

Um dos últimos lançamentos da Marvel Studios chegou ao Disney+ em 1º de fevereiro, pouco menos de três meses depois de seu lançamento nos cinemas brasileiros, em 10 de novembro de 2022. Pantera Negra: Wakanda Para Sempre, produção dirigida pelo cineasta indicado ao Oscar Ryan Coogler (Judas e o Messias Negro), também foi indicada ao prêmio em cinco categorias, entre elas Melhor Atriz Coadjuvante para Angela Bassett (American Horror Story). Nesta sequência, após a morte do rei T'Challa, interpretado pelo ator falecido Chadwick Boseman, o foco são os personagens em volta do super-herói. O manto do Pantera Negra foi passado para a princesa Shuri, irmã de T'Challa, e agora o reino de Wakanda precisa aprender a conviver com a nação debaixo d'água, Talokan, e seu rei Namor.

A atriz guianesa-britânica Letitia Wright (Black Mirror) dá vida a princesa Shuri e, junto com ela, atrizes como Lupita Nyong'o (12 Anos de Escravidão), Danai Gurira (O Visitante) e a já citada Angela Bassett fazem parte do elenco. Em sites especializados, Pantera Negra: Wakanda Para Sempre tem avaliações polarizadas. No Rotten Tomatoes, o filme conquistou a aprovação de 84% da crítica e 94% do público. Já no Metacritic, essa pontuação diminui consideravelmente: média 67 dos críticos e nota 5,3 dos usuários do site. No IMDb, a produção alcançou 6,9/10.

A segunda indicação desta lista é um título voltado para os amantes do gênero terror. Lançado em dezembro de 2022 e dirigido por Mark Mylod (Succession), o filme O Menu conta a história da jovem Margot e como ela foi convidada por Tyler para viver uma experiência culinária em um dos restaurantes mais exclusivos do mundo, localizado em uma ilha e liderado pelo chef Slowik. O que deveria ser uma viagem dos sonhos para os convidados, no entanto, se transforma em um pesadelo quando surpresas chocantes passam a ser reveladas. O longa-metragem pode ser conferido no Star+ .

Estrelado pelos atores indicados ao Emmy Nicholas Hoult (The Great) e Anya Taylor-Joy (O Gambito da Rainha) nos papéis de Tyler e Margot, o filme também conta com o indicado ao Oscar Ralph Fiennes (franquia Harry Potter) como o chef Slowik. Em sites especializados, a produção tem avaliações positivas, que pouco variam entre si. No Metacritic, o longa recebeu média 71 dos especialistas e nota 6,6 dos usuários. Já no Rotten Tomatoes, o filme conquistou a aprovação de 88% dos críticos e 76% da audiência. No IMDb, O Menu tem nota 7,2.

The Last of Us

Uma das séries de maior sucesso de 2023 é, sem dúvida, The Last of Us , que já conta com cinco episódios lançados e pode ser conferida na HBO Max. Baseada no jogo de mesmo nome feito para o PS3 , a produção foi escrita pelo indicado ao Emmy Craig Mazin (Chernobyl) e Neil Druckmann, também desenvolvedor do game. Na trama, um fungo chamado Cordyceps dizimou os Estados Unidos.

A série é estrelada por Pedro Pascal e Bella Ramsay, ambos rostos conhecidos através de outra produção de Game of Thrones. Até o momento, a produção segue sendo um sucesso de crítica e de público. No Rotten Tomatoes, a adaptação conquistou 97% dos especialistas e 91% do público, enquanto no IMDb, sua nota é 9,2, sendo a 16ª série melhor avaliada do site. Já no Metacritic, no entanto, essa pontuação diminui em relação aos usuários: a média 84 dada pelos críticos contrasta com a nota 6,5 recebida pela audiência.

A série The Last of Us já tem cinco episódios lançados e pode ser conferida na HBO Max — Foto: Reprodução/HBO Max

Os atores Murray Bartlett (Looking) e Jennifer Coolidge (Deu a Louca em Hollywood) conquistaram o Emmy de Melhor Ator e Atriz Coadjuvante de Minissérie com os papéis de Armond e Tanya. No Rotten Tomatoes, a série é mais aclamada pela crítica do que pelo público, tendo conquistado a aprovação de 91% dos especialistas e 73% da audiência. Já no Metacritic, essa pontuação se equilibra: média 82 entre os críticos e nota 8,2 entre os usuários do site. No IMDb, sua nota é 7,9.

Somebody I Used To Know

Um dos títulos mais recentes desta lista é a comédia romântica Somebody I Used To Know, lançada na última sexta-feira (10), dirigida por Dave Franco (Pam & Tommy) e disponível no Amazon Prime Video. Na trama, Ally é uma mulher viciada em trabalho que, em uma viagem para sua cidade natal, lembra de seu ex-namorado Sean e começa a se questionar sobre a pessoa que ela se tornou. Tudo fica ainda mais confuso e nostálgico quando ela conhece Cassidy, que a lembra da pessoa que ela costumava ser.

A atriz Alison Brie (GLOW) interpreta Ally, protagonista do filme, além de também ser uma das roteiristas da produção, junto com o diretor Dave Franco. Os atores Jay Ellis (Top Gun: Maverick) e Kiersey Clemons (Dope: Um Deslize Perigoso) dão vida a Sean e Cassidy, respectivamente. Em sites especializados, até o momento, o filme vem tendo uma avaliação mediana que pouco varia entre si. O Rotten Tomatoes é a plataforma com seu melhor desempenho, com aprovação de 70% da crítica e 62% do público. Já no Metacritic, o longa recebeu média 57 dos especialistas e 5,1 dos usuários. No IMDb, Somebody I Used To Know tem nota 5,7.