Novo Bing: tudo que você precisa saber sobre a integração com ChatGPT

O novo Bing é uma versão aprimorada do buscador da Microsoft e integrada a um modelo de linguagem semelhante ao do ChatGPT , inteligência artificial da OpenAI . O anúncio da novidade foi feito pela Microsoft na última terça-feira (7), apenas um dia após o Google revelar o "Bard" , seu chatbot integrado à pesquisa. Com a melhoria, o Bing promete otimizar o mecanismo de busca, fornecendo respostas mais interativas, completas e contextualizadas, além de uma nova experiência de bate-papo. Os usuários também podem conferir as fontes consultadas pela tecnologia na seção “Saiba mais”, ao final de cada resposta.

Para experimentar o Bing com ChatGPT, é preciso se inscrever em uma lista de espera. A fila já acumula mais de um milhão de usuários, segundo o vice-presidente corporativo da Microsoft, Yusuf Mehdi. Além do Bing, o navegador Microsoft Edge, sucessor do Internet Explorer, também terá a tecnologia atualizada do chatbot. Nas linhas a seguir, saiba tudo sobre o novo Bing e entenda como funciona a integração do buscador com o ChatGPT.

1 de 6 Satya Nadella, CEO da Microsoft, apresenta o novo Bing — Foto: Divulgação/Microsoft Satya Nadella, CEO da Microsoft, apresenta o novo Bing — Foto: Divulgação/Microsoft

O que é o novo Bing?

O "novo Bing" é uma atualização do buscador Bing, uma das mais conhecidas alternativas ao Google para pesquisas na Internet. A nova versão do programa conta com tecnologia semelhante ao GPT 3.5, o modelo de linguagem por trás do ChatGPT. No entanto, a inteligência artificial que alimenta o novo Bing é, segundo a Microsoft, "customizada especificamente para pesquisas" e, portanto, "mais poderosa que a do ChatGPT". Com a atualização, o internauta pode fazer perguntas ao buscador para obter respostas mais humanizadas e interativas.

A forma com a qual o Bing utiliza a tecnologia da OpenAI foi batizada de "Modelo Prometheus" pela Microsoft. Segundo a empresa, ela permite buscar resultados mais relevantes e oportunos com mais segurança. "O novo Bing com uso da inteligência artificial promete contornar a limitação dos buscadores atuais e fornecer respostas mais relevantes e completas, enquanto oferece uma nova experiência ao usuário", complementa a Microsoft.

2 de 6 Interface da versão atualizada do Bing com inteligência artificial — Foto: Reprodução/Caroline Silvestre Interface da versão atualizada do Bing com inteligência artificial — Foto: Reprodução/Caroline Silvestre

A empresa acredita que, "humanizando" o buscador, os resultados serão mais assertivos e, consequentemente, mais internautas encontrarão respostas. De acordo com os desenvolvedores, o Bing com inteligência artificial funcionará como um "assistente de busca", atendendo a um novo comportamento de pesquisa dos usuários. “Existem 10 bilhões de consultas de pesquisa por dia, mas estimamos que metade delas fica sem resposta. Isso ocorre porque as pessoas estão usando a pesquisa para fazer coisas para as quais ela não foi projetada originalmente”, observa a Microsoft em comunicado.

De fato, desde que o ChatGPT surgiu, em novembro de 2022, o mundo da tecnologia abriu os olhos para os modelos de linguagem e seu potencial uso como mecanismo de busca. Não por acaso, o Google lançou, poucos meses depois, o seu próprio chatbot, o Bard. Como resposta, a Microsoft anunciou a integração do Bing com o ChatGPT, tecnologia na qual a empresa investe bilhões de dólares e na qual Bill Gates, fundador da Microsoft e atual conselheiro da empresa, "enxerga potencial e se impressiona com o seu nível de inovação".

Como vai funcionar o novo Bing?

O novo Bing analisa a pergunta do usuário, busca conteúdos relevantes na web que sejam capazes de respondê-la e, por fim, resume o que encontra em uma única resposta. Segundo a Microsoft, isso permite que o internauta não seja "sobrecarregado de opções” e ache respostas mais facilmente.

3 de 6 Bing mantém o convencional campo de busca, que suporta até mil caracteres — Foto: Divulgação/Microsoft Bing mantém o convencional campo de busca, que suporta até mil caracteres — Foto: Divulgação/Microsoft

O buscador ainda possui o campo de busca convencional, mas o resultado agora é dividido em dois: a tradicional lista de links à esquerda e, do lado direito, a resposta resumida pela inteligência artificial. Ao clicar no botão do chatbot, o usuário pode conversar com o robô, fazer perguntas para sua pesquisa inicial e obter respostas personalizadas.

4 de 6 Interface do bate papo interativo do Bing — Foto: Divulgação/Microsoft Interface do bate papo interativo do Bing — Foto: Divulgação/Microsoft

É importante lembrar que o Bing cita as fontes da resposta com os respectivos links em uma seção “Saiba mais”, ao final da caixa de diálogo. Assim, o usuário pode clicar e conferir de onde vêm aquelas informações — o que não é possível no ChatGPT. Além disso, cada resultado também inclui uma opção de feedback, para aprimorar a ferramenta.

Posso confiar nas respostas fornecidas pelo novo Bing?

Segundo os desenvolvedores, a ferramenta é programada para buscar apenas fontes confiáveis, mas a inteligência artificial pode falhar. "O conteúdo de terceiros na Internet nem sempre é preciso. Às vezes, o Bing apresenta indevidamente as informações que encontra e você pode ver respostas que soam inadequadas, incompletas, imprecisas ou inadequadas”, esclarece a Microsoft.

Vale ressaltar que, diferente do ChatGPT, o Bing usa uma tecnologia mais adaptada para mecanismos de pesquisa. Ela o permite ter acesso, em tempo real, a informações mais recentes na Internet, como notícias e preços de produtos. O ChatGPT, por outro lado, só tem acesso a conteúdos publicados na web até 2021.

A Microsoft informa que, se você não gostar dos resultados, a interface do Bing oferece um botão de feedback, que permite avaliar a resposta recebida. Para utilizá-lo, selecione o "polegar para baixo" para classificar o resultado negativamente e o "polegar para cima" para elogiá-lo.

Ainda é possível compartilhar comentários ou relatar uma preocupação. Para isso, basta abrir o menu no canto superior direito de uma resposta e clicar no ícone de sinalizador. Outra opção é usar o botão de comentários na parte inferior direita de cada página do Bing. Vale destacar também a possibilidade de verificar as fontes originais perguntando “Onde você obtém essa informação?”.

Como usar o novo Bing?

O Bing pode ser usado para obter as mesmas respostas que um buscador comum proporcionaria, mas de maneira mais objetiva e contextualizada. Além disso, ele também pode ser uma ferramenta de apoio à criatividade, ajudando a escrever poemas, e-mails ou mensagens de aniversário. Ainda é possível utilizar o Bing para treinar para entrevistas de emprego ou até para criar roteiros de viagem. Para utilizar o buscador, o usuário pode incluir detalhes em suas perguntas como se estivesse falando com uma pessoa e, caso seja preciso, solicitar mais informações por meio do bate-papo.

5 de 6 Microsoft disponibiliza uma série de exemplos de pesquisa no Bing — Foto: Reprodução/Caroline Silvestre Microsoft disponibiliza uma série de exemplos de pesquisa no Bing — Foto: Reprodução/Caroline Silvestre

A Microsoft listou uma série de exemplos de pesquisas no site oficial do Bing: consultar receitas, dicas de viagem e comprar um carro são apenas algumas das possibilidades. É possível ainda solicitar respostas a instruções mais complexas, como “Estou planejando uma viagem para o meu aniversário de casamento em setembro. Liste possíveis destinos que ficam a menos de 3 horas de voo de Campinas, SP”.

Como fazer para acessar o novo Bing?

Por enquanto, a nova versão do Bing ainda não está disponível para todos os usuários. Contudo, é possível ter uma ideia do funcionamento da ferramenta com alguns exemplos pré-definidos de pergunta no site "bing.com/new". No mesmo endereço, você pode entrar na lista de espera para conseguir utilizar a ferramenta livremente. Basta clicar em "Join the waitlist" ou "Ingressar na lista de espera".

6 de 6 Usuário pode ingressar na lista de espera do Bing — Foto: Reprodução/Caroline Silvestre Usuário pode ingressar na lista de espera do Bing — Foto: Reprodução/Caroline Silvestre

