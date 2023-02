Onde assistir a Homem-Formiga? Veja todos os filmes lançados até agora

Além dos longas autorais sobre o herói, o personagem também participa de outros filmes da Marvel. Todos os títulos do personagem (exceto Quantumania, que ainda não possui data de estreia para o streaming) estão disponíveis para os assinantes do Disney+. O TechTudo reuniu, a seguir, tudo o que você precisa saber sobre história, diretores, elenco e repercussão dos filmes em que o Homem-Formiga aparece.

1 de 4 Homem-Formiga e a Vespa é o segundo filme sobre o herói, lançado em 2018 — Foto: Reprodução/IMDb Homem-Formiga e a Vespa é o segundo filme sobre o herói, lançado em 2018 — Foto: Reprodução/IMDb

Homem-Formiga (2015)

Neste longa, o Dr. Hank Pym (Michael Douglas), responsável pelo desenvolvimento do traje do Homem-Formiga, escolhe o ladrão recrém-saído da prisão Scott Lang (Paul Rudd) para se tornar o herói, realizando um plano que salvará o mundo dos grandes inimigos da HYDRA. Nesta introdução do personagem ao Universo Cinematográfico Marvel, os fãs acompanham enquanto o protagonista aprende a usar seus novos poderes de encolher de tamanho, possuir força sobre-humana e, até mesmo, conseguir controlar um exército de formigas.

O filme é dirigido por Peyton Reed (Sim Senhor) e, nos sites especializados, atingiu notas relativamente boas: no IMDb, o score foi de 7.3 (do total de 10), dentre as mais de 674 avaliações. Já no Rotten Tomatoes, o longa recebeu nota 83% de aprovação da crítica. O elenco conta com nomes como Paul Rudd (As Patricinhas de Beverly Hills), Michael Douglas (Um Crime Perfeito), Corey Stoll (House of Cards), Evangeline Lilly (Lost), Anthony Mackie (Capitão América 2 - O Soldado Invernal) e Bobby Cannavale (O Irlandês). O longa está disponível no Disney+.

Homem-Formiga e a Vespa (2018)

2 de 4 Para o segundo filme, a Vespa (Evangeline Lilly) se une ao Homem-Formiga — Foto: Divulgação/Disney Para o segundo filme, a Vespa (Evangeline Lilly) se une ao Homem-Formiga — Foto: Divulgação/Disney

No segundo filme sobre o Homem-Formiga, o enredo se volta para o fato de que Scott Lang precisa conciliar sua vida de super-herói e pai. Um novo e poderoso inimigo é apresentado no longa e, desta vez, os personagens Dr. Hank Pym (Michael Douglas) e Hope van Dyne (Evangeline Lilly) convocam o Homem Formiga para uma missão. Neste longa, a personagem Hope van Dyne é oficialmente apresentada como a super-heroína Vespa, que atua ao lado do protagonista. A dinâmica entre a dupla de protagonista é repleta de ação, aventura e uma característica que cativa os fãs: humor.

Além dos personagens que se mantiveram na saga, nomes como Michael Peña (Narcos: México), Walton Goggins (Tomb Raider: A Origem) e Judy Greer (Dois Homens e Meio) se juntam ao elenco. O diretor Peytoon Reed (Sim Senhor) retorna para esta sequência do herói ao lado de nomes como Kevin Feige (Pantera Negra) e Stephen Broussard (Doutor Estranho) – que comandaram o time de produção. O filme recebeu nota superior ao seu antecessor no site especializado Rotten Tomatoes: 87% de aprovação – com base em 445 críticas. Já no IMDb, comparando ao antecessor, o título recebeu nota menor: 7 do total de 10, entre mais de 409 mil avaliações. O longa também está disponível no Disney+.

Vingadores: Ultimato (2019)

3 de 4 Vingadores: Ultimato é o segundo maior sucesso de bilheteria da história do cinema — Foto: Reprodução/IMDb Vingadores: Ultimato é o segundo maior sucesso de bilheteria da história do cinema — Foto: Reprodução/IMDb

Vingadores: Ultimato, lançado em 2019, é a segunda maior bilheteria do cinema, tendo arrecadado mais de US$ 2,79 bilhões. Os heróis restantes – Thor, Viúva Negra, Capitão América e Bruce Banner –bolam um plano para trazer seus aliados de volta após os eventos devastadores de Vingadores: Guerra Infinita (2018). O intuito é enfrentar, de uma vez por todas, o perigoso vilão Thanos (Josh Brolin), que foi responsável por destruir o universo. A direção do longa é comandado pelos irmãos Anthony Russo (Vingadores: Guerra Infinita) e Joe Russo (Dois é Bom, Três é Demais).

Sucesso entre críticas e fãs, o filme é bem ranqueado nos sites especializados. No IMDb, dentre mais de um milhão de avaliações, o longa conquistou nota 8.4/10. No Rotten Tomatoes, a aprovação foi de 94%. O elenco conta com os nomes mais famosos que compõe as produções da Marvel desde o primeiro lançamento do MCU: Robert Downey Jr. (Homem de Ferro), Chris Evans (Capitão América), Scarlett Johansson (Viúva Negra), Chris Hemsworth (Thor), Mark Ruffalo (Hulk), Paul Rudd (Homem-Formiga), Benedict Cumberbatch (Doutor Estranho), Tom Holland (Homem-Aranha), Brie Larson (Capitã Marvel) e muito mais. É possível assistir no Disney+.

Homem-Formiga e a Vespa: Quantumania (2023)

4 de 4 Com estreia nesta quinta-feira (16), o longa marca o início da fase 5 do MCU — Foto: Reprodução/IMDb Com estreia nesta quinta-feira (16), o longa marca o início da fase 5 do MCU — Foto: Reprodução/IMDb

A mais recente produção sobre o Homem-Formiga e a Vespa chega aos cinemas nesta quinta-feira (16). Agora, a dupla de super-heróis desbravará o Reino Quântico – um local onde tempo e espaço são considerados irrelevantes. Na trama, além de Scott Lang e Hope Van Dyne, os pais dela, Hank Pym (Michael Douglas) e Janet Van Dyne (Michelle Pfeiffer), e a filha de Scott, Cassie Lang (Kathryn Newton), se juntam à aventura. A direção do filme é de Peyton Reed (Sim Senhor) a partir do roteiro de Jeff Loveness (já confirmado em Vingadores: A Dinastia Kang, que será lançado em 2025).

Alguns críticos já tiveram acesso ao longa e, o site Collider, por exemplo, elogia o filme por ter dado início à Fase 5 do MCU de maneira “forte”, já que a trama apresenta o mega-vilão Kang (Jonathan Majors), um dos mais perigosos do Universo Mavel. O veículo destacou, ainda, que vale a pena esperar as duas cenas pós-crédito. O título ainda não possui data para estrear no Disney+.