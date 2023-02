Onde assistir a Velozes e Furiosos? Relembre filmes, ordem e história

A franquia Velozes e Furiosos estabeleceu seu nome no cinema como uma das mais longevas das sagas de ação. Com 10 filmes lançados até um momento (e um novo título previsto para maio desse ano), Velozes e Furiosos foi responsável por alavancar a carreira dos astros Vin Diesel ( Guardiões da Galáxia ) e Paul Walker (Resgate Abaixo de Zero), morto em 2013 vítima de um acidente de trânsito. Tyrese Gibson (Morbius), Michelle Rodriguez ( Avatar ), Ludacris (Crash - No Limite) e The Rock ( Adão Negro ) també são alguns do nomes recorrentes no elenco.

Inicialmente voltados aos rachas ilegais, os filmes posteriormente mudaram o enredo ao abordarem a crimes de máfia, espionagem, terrorismo e muitas viagens internacionais – incluindo o Brasil. Mas isso tudo sem deixar de lado as corridas frenéticas com carros possantes. Para acompanhar a cronologia e temática de cada um dos títulos da franquia Velozes e Furiosos, confira a lista do TechTudo a seguir.

1. Velozes e Furiosos (2001)

O primeiro filme da franquia foi lançado em junho de 2001, com direção de Rob Cohen (Triplo X). Em seu enredo foram exploradas as corridas ilegais nos Estados Unidos e a emergente cultura tunning, voltada à modificação de carros (algo também presente no jogo Need for Speed: Underground). O longa está disponível no Star+. No elenco, estão presentes Vin Diesel, Paul Walker, Jordana Brewster (O Massacre da Serra Elétrica: O Início), Michelle Rodriguez, o rapper Ja Rule, entre outros.

Na história, o policial novato Brian O'Conner (Walker) é chamado para investigar corridas ilegais que ocorrem em Los Angeles. Entre os competidores, está Dominic Toretto (Diesel), o principal corredor da região. Ao invés de investigar Toretto, Brian fica mais íntimo da sua gangue. Na época, Velozes e Furiosos obteve criticas medianas na imprensa, mas conseguiu ótimos números de bilheteria, com arrecadação mundial de US$ 207 milhões. Em votação pública, o filme tem nota 6,8 no IMDb. Já no Metacritic, o metascore é de 58 entre a crítica e 7.7 na visão dos usuários. A aprovação no Rotten Tomatoes é de 53% na crítica (com selo "Podre") e 74% entre a audiência.

2. + Velozes + Furiosos (2003)

Dois anos após o primeiro filme, foi lançada a sequência + Velozes + Furiosos, em junho de 2003, com direção de John Singleton (Os Donos da Rua). O título está disponível no Globoplay e Star+. Sem a presença de Vin Diesel, que optou por gravar o filme sci fi A Batalha de Riddick (2004), a continuação conta com Paul Walker e o estreante Tyrese Gibson nos papéis principais. Outros novos nomes no elenco são Eva Mendes (Motoqueiro Fantasma), Cole Hauser (Yellowstone), James Remar (Dexter) e Thom Barry (Arquivo Morto).

Com um pé na polícia e o outro nos rachas, Brian O'Conner é chamado para uma missão especial de combate ao crime organizado com envolvimento nas corridas ilegais. O problema é que Brian terá como parceiro Roman Pearce (Gibson), um ex-detento que foi seu amigo de infância. Comparado ao filme anterior, + Velozes + Furiosos teve repercussão negativa na crítica, mas ainda manteve a bilheteria alta. No IMDb, o longa tem nota 5,9. O metascore no site Metacritic é de 38 entre a crítica e 7.4 entre o público. A aprovação no Rotten Tomatoes é de 36% entre a imprensa (selo "Podre") e 50% entre os usuários.

3. Velozes e Furiosos: Desafio em Tóquio (2006)

O terceiro filme de Velozes e Furiosos é quase um spin-off, por não manter o núcleo original dos personagens – com exceção de uma participação não-creditada de Vin Diesel. Ainda tratando de corridas ilegais, o foco do terceiro filme é a modalidade drifting, técnica de direção onde o carro "desliza" horizontalmente nas curvas. Lucas Black (Legião) e Sung Kang (Ninja Assassino) protagonizam o longa disponível no Globoplay e Star+. Justin Lin (Better Luck Tomorrow) é o diretor do longa.

Após se meter numa confusão causada por corridas ilegais nos EUA, o adolescente Sean Boswell (Black) se muda para Tóquio, no Japão, onde convive com o pai militar, Major Boswell (Brian Goodman). No entanto, novamente ele se envolve com corridas com drift, gerenciadas por integrantes da Yakuza. O terceiro filme tem nota 6 no IMDb, 45 no Metacritic (sendo 6.5 do público) e 38% de aprovação da crítica no Rotten Tomatoes – ao lado da média 69% em votação dos usuários.

4. Velozes e Furiosos 4 (2009)

No quarto filme da franquia, há o retorno de todo o elenco principal do primeiro longa, além da adição de Gal Gadot (Mulher Maravilha), John Ortiz (A Vida Depois), Laz Alonso (The Boys) e novamente Sung Kang (apresentado em Desafio em Tóquio). O quarto capítulo está disponível no Globoplay e Star+. Este é um título de transição para a franquia, pois gradativamente vai deixando de lado a temática das corridas ilegais para entrar de vez em uma trama policial e de ação.

Novamente dirigido por Justin Lin e com Vin Diesel entre os produtores, o filme retorna a parceria entre o policial Brian e o piloto criminoso Toretto. O corredor quer encontrar o assassino de sua namorada Letty Ortiz (Michelle Rodriguez), enquanto Brian está na busca de um traficante de heroína. Os dois se juntam quando desconfiam que estão atrás da mesma pessoa.

Na mesma tendência dos filmes anteriores, Velozes e Furiosos 4 obteve notas baixas da crítica, mas boa bilheteria mundial (US$ 360 milhões). Em pontuação do público e crítica, o longa tem média 6,5 no IMDb, 46 dos críticos e 6.5 dos usuários no Metacritic, além de aprovações de 28% (imprensa) e 67% (audiência) no Rotten Tomatoes.

5. Velozes e Furiosos 5: Operação Rio (2011)

Após dez anos de corridas e viagens, a próxima parada da franquia da saga foi o Brasil. O elenco original retorna em mais uma trama de ação onde a "família" de Dominic Toretto oscila entre o crime e a lei. Novamente dirigido por Justin Lin, o quinto capítulo da saga conta com o português Joaquim de Almeida (A Rainha do Sul), Matt Schulze (Blade 2), Elsa Pataky (Thor: Amor e Trovão) e Dwayne "The Rock" Johnson, em sua primeira aparição na franquia. O longa está disponível no Globoplay e Star+.

Depois dos eventos do quarto filme, o agora ex-policial Brian e seu amigo criminoso Toretto fogem da polícia em viagens internacionais. Ao pararem no Brasil, são procurados pelo agente federal Luke Hobbs (The Rock) para o ajudarem em uma missão para prender o político corrupto Hernan Reyes (Almeida).

Lembrado no país pela frase "Aqui é o Brasil", dita por Vin Diesel, o filme arrecadou US$ 626 milhões mundialmente. É também o ponto de amadurecimento da franquia perante os críticos. Tem nota 7,3 no IMDb, 66 no Metacritic (7.5 entre o público) e 78% de aprovação (selo "Fresco") no Rotten Tomatoes, sendo 83% entre o público.

6. Velozes e Furiosos 6 (2013)

No embalo da aceitação comercial e crítica do quinto filme, dois anos depois foi lançado o sexto capítulo da franquia. Além de Justin Lin na direção e a equipe original no elenco principal, outros nomes presentes no longa são Luke Evans (O Alienista), Gina Carano (O Mandaloriano), Clara Paget (Black Sails), David Ajala (Stra Trek: Discovery) e Jason Statham (Carga Explosiva). O sexto filme está disponível no Globoplay e Star+.

A equipe de criminosos liderada por Dom e Brian está espalhada pelo mundo após os eventos no Brasil. Mas o policial Hobbs ainda precisa das habilidades de Dom e sua "família" para dar fim a uma organização criminosa em Londres. Em mais um sucesso comercial, o sexto capítulo arrecadou US$ 788 milhões nas bilheterias mundiais. O longa ainda manteve um aceitação favorável entre os críticos e público, com nota 7 no IMDb, 61 no Metacritic (e 7 pelos usuários) e 70% de aprovação da imprensa no Rotten Tomatoes (com média de 84% entre a audiência).

7. Velozes e Furiosos 7 (2015)

O sétimo filme da franquia é também o último com o ator Paul Walker, morto em 2013. Marca também a entrada do cineasta James Wan (Invocação do Mal) na direção – em substituição a Justin Lin. Jason Statham, anunciado em uma cena pós-crédito no longa anterior, está no elenco principal, junto com Djimon Hounsou (Guardiões da Galáxia 3), Tony Jaa (Ong Bak), Ronda Rousey (Os Mercenários 3), Nathalie Emmanuel (Game of Thrones) e Kurt Russell (Os Oito Odiados). O longa está disponível no Star+ e Globoplay.

Toretto e sua família retornam aos Estados Unidos graças a um indulto que perdoa todos os crimes do grupo. Mas o assassino profissional Deckard Shaw (Statham) está na caçada contra Toretto para se vingar contra a morte de seu irmão Owen (Luke Evans). Com altas expectativas do público por conta da morte de Paul Walker, Velozes e Furiosos 7 foi o primeiro filme da saga que obteve mais de um bilhão em bilheteria mundial (US$ 1,5 bilhões). É também a produção com as notas mais altas da crítica, sendo 7,1 no IMDb, 67 no Metacritic e 81% de aprovação (selo "Fresco") no Rotten Tomatoes.

8. Velozes e Furiosos 8 (2017)

Mesmo com a perda de Paul Walker, a saga de Dominic Toretto e sua família continuou nos cinemas. O oitavo filme tem na direção F. Gary Gray (Straight Outta Compton: A História do N.W.A.). Ao lado da equipe principal de atores, estão no elenco Scott Eastwood (No Limite), Charlize Theron (Mad Max: Estrada da Fúria), Kristofer Hivju (Game of Thrones), Patrick St. Esprit (Jogos Vorazes: Em Chamas) e os rappers porto-riquenhos Tego Calderón e Don Omar.

Em lua de mel com a esposa Letty Ortiz (tida como morta no quarto filme, mas que reaparece posteriomente), Toretto vive sem problemas e distante dos amigos em Havana. A tranquilidade dele é perturbada quando uma hacker criminosa chamada Cipher (Charlize Theron) o convida para uma ação criminosa que pode colocar o piloto em desacordo com sua família. Com arrecadação de US$ 1,2 bilhão mundialmente, Velozes e Furiosos 8 tem nota 6,6 no IMDb, 56 no Metacritic (6.9 entre o público) e 67% de aprovação da crítica no Rotten Tomatoes – sendo 72% na média da audiência.

9. Velozes e Furiosos: Hobbs & Shaw (2019)

Após uma jornada de oito filmes, surge em março de 2019 o primeiro spin-off de Velozes e Furiosos. Hobbs & Shaw traz como protagonistas o policial federal Luke Hobbs (Dwayne Johnson) e o mercenário Deckard Shaw (Jason Statham) – os dois atores estão também na produção. O longa tem direção de David Leitch e elenco de Idris Elba (O Esquadrão Suicida), Helen Mirren (1923) e Vanessa Kirby (The Crown). O filme está para aluguel na Amazon Prime Video, Claro Vídeo e Google Play Filmes por R$ 6,90 e no iTunes por R$ 9,90.

Mostrados como rivais em títulos anteriores, o policial Hobbs e o mercenário Shaw devem estar unidos para combater os planos de Brixton (Elba), um ciberterrorista que tem em mãos uma arma biológica perigosa para o mundo. Ao contrário dos dois últimos filmes da franquia, Hobbs & Shaw não conseguiu ultrapassar a meta de US$ 1 bilhão, arrecadando apenas US$ 760 milhões. Nos reviews do público e crítica, o derivado obteve nota 6,5 no IMDb, 56 de metascore e 6.9 entre os usuários no Metacritic, além das aprovações de 67% (imprensa) e 72% (audiência) no Rotten Tomatoes.

10. Velozes e Furiosos 9 (2021)

Vinte anos após o lançamento do primeiro filme de Velozes e Furiosos, chega aos cinemas o nono capítulo da franquia. O novo longa marca o retorno de Justin Lin na direção, em seu quinto trabalho na saga. Retornam também os atores Lucas Black, Shad Moss e Jason Tobin, que estiveram em Desafio em Tóquio. Completam o time John Cena (Pacificador) e Michael Rooker (The Walking Dead). O filme está disponível no Globoplay.

Dominic e sua esposa Letty vivem uma rotina feliz com o filho do casal, Brian. Entretanto, a realidade do grupo muda quando descobrem que Jakob (Cena), irmão perdido de Toretto, está de volta e desta vez acompanhado da vilã Cypher. Com arrecadação mundial de US$ 726 milhões, Velozes e Furiosos obteve nota 5,2 no IMDb, 58 no Metacritic (com 4.8 entre o público) e 60% de aprovação no Rotten Tomatoes (na audiência, a média é de 82%).

11. Velozes e Furiosos 10 (2023)

O novo filme da franquia tem lançamento marcado para o dia 19 de maio. A saga oficial está prevista para ser encerrada em abril de 2024; portanto, o enredo do décimo filme será dividido em duas partes, sendo a primeira com estreia ainda em 2023. Vale lembrar que, além dos dois últimos filmes, um spin-off protagonizado apenas por mulheres está em desenvolvimento.

Além do elenco original e de outros nomes secundários, o décimo filme tem as presenças confirmadas da rapper Cardi B, Jason Momoa (Aquaman), Brie Larson (Capitã Marvel), Alan Ritchson (Reacher), Daniela Melchior (O Esquadrão Suicida), Rita Moreno (Amor, Sublime Amor) e Leo Abelo Perry (remake de Doze é Demais).

