Ordem cronológica de X-Men: como assistir aos filmes pelos acontecimentos

A ordem cronológica dos filmes dos X-Men é interessante para quem quer acompanhar o desenrolar da trama dos mutantes da Marvel . Eles são um dos grupos de heróis mais adorados da empresa e tiveram sua estreia nos cinemas nos anos 2000, antes mesmo que o universo cinematográfico da empresa fosse consolidado. Com Hugh Jackman, Ian Mclaggen e Patrick Stewart no elenco, a produção era assinada pela Fox , antes de o estúdio ter sido adquirido pelo grupo Disney . Desde então, a antiga produtora lançou um total de sete filmes que mostram desde a origem dos mutantes até o confronto apocalíptico que ameaça colocar um fim na raça humana.

Com tantos longas, o espectador pode optar por assistir aos filmes por ordem de lançamento ou cronológica. As obras estão divididas entre a trilogia clássica (2000 - 2006) e a tetralogia moderna (2011 - 2019), que apresenta diferenças no elenco e mostra acontecimentos anteriores aos narrados nos filmes mais antigos. Pensando nisso, TechTudo reuniu os sete títulos listados conforme a cronologia. Vale lembrar que toda a saga está disponível no catálogo do Disney+. Confira!

1. X-Men: Primeira Classe (2011)

O quarto lançamento da franquia, Primeira Classe é, na verdade, o primeiro da linha cronológica. A produção que acumula 86% de aprovação no Rotten Tomatoes tem início no ano de 1944, em um campo de concentração. No entanto, a maior parte da trama é ambientada na década de 1960, quando o mutante Charles Xavier (James McAvoy), que cresceu em uma família abastada, conhece o judeu Erik Lehnsherr (Michael Fassbander), que fugiu do governo nazista graças a sua habilidade em manipular metais.

Em meio a ameaças de uma guerra nuclear, os amigos que viriam a se tornar Professor Xavier e Magneto unem forças para salvar a humanidade. Convocando um novo grupo de mutantes, Charles decide, então, usar de seus poderes psíquicos para ajudar jovens superdotados a controlarem seus dons.

2. X-Men: Dias de um Futuro Esquecido (2014)

O segundo filme da cronologia chegou aos cinemas em 2014 e é dividido por duas linhas temporais: a primeira se passa em 1973 e a segunda, em 2023. No filme, o cientista Dr. Bolivar Trask (Peter Dinklage), que acredita que os mutantes são uma ameaça para humanidade, cria robôs gigantes chamados Sentinelas, feitos unicamente para perseguir e aniquilar a raça.

Com a comunidade vivendo escondida e em desespero, Wolverine (Hugh Jackman) precisa viajar no tempo e procurar a versão jovem de Xavier e Magneto, e assim impedir que eles sejam destruídos no futuro. Com Jennifer Lawrence, James McAvoy, Evan Peters, além de Jackman no elenco, o filme acumula a maior aceitação da crítica sobre a franquia, com 90% de aprovação no Rotten Tomatoes.

3. X-Men: Apocalipse (2016)

Um dos filmes mais recentes do grupo acumula 47% de aprovação no Rotten Tomatoes e tem sua história ambientada no ano de 1983. Na narrativa, Apocalipse (Oscar Isaac), o primeiro e um dos mais temidos mutantes do mundo, volta à vida após milhares de anos de inatividade.

Disposto a cumprir a sua supremacia e colocar um fim definitivo na humanidade, ele usa de seus poderes psíquicos para entrar na mente de quatro Cavaleiros, apresentados nas figuras de Magneto, Psylocke (Olivia Munn) , Anjo (Ben Hardy) e Tempestade (Alexandra Shipp). Com o objetivo de colocar um fim na soberania, Charles Xavier convoca os novos alunos Jean Grey (Sophie Turner), Ciclope (Tye Sheridan) e Noturno (Kodi Smit-McPhee), e os antigos parceiros Mística (Jennifer Lawrence), Fera (Nicholas Hoult) e Mercúrio (Evan Peters) para a batalha.

4. X-Men: Fênix Negra (2019)

X-Men: Fênix Negra é o filme com a menor aceitação da crítica especializada no Rotten Tomatoes, com apenas 22% de aprovação. Protagonizado por Sophie Turner (Game Of Thrones) que vive Jean Grey na tetralogia moderna, o longa é introduzido inicialmente em 1975, mas logo é transportado para 1992, ano em que Professor Xavier mantém um contato direto com o governo estadunidense.

Quando uma missão espacial enfrenta alguns problemas, a ajuda dos mutantes é solicitada. Desta forma, os X-Men vão ao espaço em uma equipe com Mística, Fera, Ciclope, Tempestade, Mercúrio e mais. Em uma tentativa de salvar o comandante da missão, Jean Grey é atingida por uma misteriosa força cósmica. Ao ser resgatada, o time retorna ao planeta Terra e a jovem percebe algumas mudanças internas, com poderes que não pode controlar.

5. X-Men: O Filme (2000)

O primeiro filme da franquia foi lançado no ano 2000, na mesma época em que a história é ambientada. Com a narrativa composta pelo objetivo de introduzir o conceito dos mutantes ao público, o filme conta com 82% de aprovação no Rotten Tomatoes e mostra a comunidade sendo escrachada pela sociedade, vítima de um preconceito que os fazem serem perseguidos violentamente.

Enquanto os X-Men liderados pelo Professor Xavier (Patrick Stewart) tentam convencer, pacificamente, a sociedade de que os humanos e mutantes podem conviver de maneira normalizada, a Irmandade, liderada por Magneto (Ian McKellen), declara uma guerra contra a humanidade.

6. X-Men 2 (2003)

Ambientado em 2003 e com 85% de aprovação no Rotten Tomatoes, no segundo filme da saga, os mutantes continuam sendo segregados, situação que se agrava quando um deles ataca quase que fatalmente o Presidente dos Estados Unidos.

A falta de popularidade do grupo dá forças a um projeto liderado por William Stryker (Brian Cox) que visa o registro destes seres para, posteriormente, erradicá-los. Após o sinal verde do governo, Stryker dá início aos ataques contra os mutantes, invadindo a mansão de Professor Xavier. É então que Magneto convoca a Irmandade e une-se ao antigo companheiro para combater os ataques do governo.

7. X-Men: O Confronto Final (2006)

O último filme da trilogia original, que também dá fim à narrativa cinematográfica do grupo, tem Jean Grey como uma das abordagens principais, já que ela retorna após o sacrifício feito no filme anterior. Com Famke Janssen no papel da heroína ruiva, a história se passa no ano de 2006, período em que uma possível cura para os mutantes é divulgada e patrocinada pelo governo.

Agora, a comunidade pode optar por aniquilar o gene X do organismo, tornando-se seres humanos convencionais. A atitude, tolerada pelos membros liderados por Professor Xavier, é vista também como uma arma contra os mutantes aos olhos de Magneto.