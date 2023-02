Outer Banks: conheça personagens e elenco da série da Netflix

A série Outer Banks, lançada pela primeira vez em abril de 2020, ganhou uma terceira temporada na última quinta-feira (23) na Netflix . Na história de ação e drama adolescente, um grupo de jovens chamados de "Pogues" lidam com problemas amorosos, sociais e econômicos enquanto estão em busca de um tesouro enterrado. A produção, que já teve a 4ª season confirmada pela plataforma de streaming, é uma criação dos showrunners Josh Pate (The Grave), Jonas Pate (O Psicólogo) e Shannon Burke (Candy Store).

O núcleo principal de atores de Outer Banks é formado por Chase Stokes (Meu Psicólogo Imaginário), como John B. Routledge; Madelyn Cline (Stranger Things), como Sarah Cameron; Madison Bailey (Raio Negro), como Kiara Carrera; Jonathan Daviss (Justiceiras), como Pope Heyward e Rudy Pankow (Uncharted: Fora do Mapa), como JJ Maybank. Confira, a seguir, mais informações sobre o elenco da produção — mas fique alerta a possíveis spoilers.

2 de 10 Em Outer Banks, um grupo de jovens parte em busca de um tesouro perdido, mas a jornada reserva muitos perigos e revelações aos protagonistas — Foto: Reprodução/JustWatch Em Outer Banks, um grupo de jovens parte em busca de um tesouro perdido, mas a jornada reserva muitos perigos e revelações aos protagonistas — Foto: Reprodução/JustWatch

📝 Como rodar serviços de streaming em um PC antigo? Saiba no Fórum do TechTudo

Chase Stokes como John B. Routledge

O ator americano Chase Stokes interpreta o líder do grupo dos Pogues, John B. Routledge. Relaxado e carismático, John tem um interesse amoroso de longa data por Sarah Cameron, que se torna sua namorada no decorrer dos episódios. Seu pai, Big John B., desapareceu enquanto tentava salvar um navio naufragado, e seu filho segue em busca de respostas sobre os segredos por trás de seu sumiço. Guiado majoritariamente pelo laço que tem com seus companheiros, John tem atitudes nem sempre racionais, que prendem a audiência para saber o que vai acontecer a seguir.

3 de 10 Em Outer Banks, John B. e Sarah são par romântico um do outro — Foto: Reprodução/IMDb Em Outer Banks, John B. e Sarah são par romântico um do outro — Foto: Reprodução/IMDb

Madelyn Cline como Sarah Cameron

Em Outer Banks, os ricos são intitulados "Kooks" e Sarah Cameron, interpretada por Madelyn Cline, é filha de um deles. Independente e gentil, ela luta contra as convenções sociais de onde vive, mesmo que isso signifique ir contra sua família. Sarah era uma amiga distante de Kiara antes da última rejeitar o estilo de vida Kook. Apesar de ter sido desprezada anteriormente pelos Pogues, ela se junta ao grupo com seu novo namorado, John B., e amigos, que se apoiarão durante a caçada ao tesouro.

4 de 10 A atriz Madelyn Cline interpreta Sarah Cameron em Outer Banks — Foto: Reprodução/IMDb A atriz Madelyn Cline interpreta Sarah Cameron em Outer Banks — Foto: Reprodução/IMDb

Madison Bailey como Kiara Carrera

Kiara Carrera, encenada pela atriz Madison Bailey, é a filha de um restaurador de sucesso que escolheu rejeitar o estilo de vida Kook e sair em busca de aventuras com seus amigos Pogues. Diferente dos demais Kooks que conhecemos durante a série, "Kie" é empática, uma ótima ouvinte e tem um senso de justiça apurado. Ela também se envolveu em um rápido relacionamento com Pope Heyward.

5 de 10 A atriz Madison Bailey interpreta Kiara Carrera em Outer Banks — Foto: Reprodução/IMDb A atriz Madison Bailey interpreta Kiara Carrera em Outer Banks — Foto: Reprodução/IMDb

Jonathan Daviss como Pope Heyward

O ator e músico Jonathan Daviss dá vida ao cérebro dos Pogues, Pope Heyward. Diferente de suas amigas ex-Kooks, Jonathan teve que lidar com a pobreza desde sempre e concentrou seus esforços em conseguir uma bolsa de estudos para melhorar de vida. Seu envolvimento com a caça ao tesouro, no entanto, tem se mostrado um obstáculo para o seu objetivo. Ele teve uma curta relação com Kiara, mas a adição da jovem Cleo pode significar uma nova aventura amorosa.

6 de 10 O ator Jonathan Daviss encena o personagem Pope Heyward em Outer Banks — Foto: Reprodução/IMDb O ator Jonathan Daviss encena o personagem Pope Heyward em Outer Banks — Foto: Reprodução/IMDb

Rudy Pankow como JJ Maybank

JJ Maybank, encenado pelo ator Rudy Pankow, é o melhor amigo de infância do líder dos Pogues, John B. Nascido em uma longa linhagem de pescadores, JJ cresceu em um ambiente familiar nocivo, em que teve que lidar com a instabilidade financeira e o abuso de seu pai. Em momentos como esse, sua amizade com John B. foi seu único refúgio e não está claro na série se ele nutre ou não sentimentos amorosos por seu melhor amigo.

7 de 10 Rudy Pankow encena JJ Maybank, melhor amigo de John B. em Outer Banks — Foto: Reprodução/IMDb Rudy Pankow encena JJ Maybank, melhor amigo de John B. em Outer Banks — Foto: Reprodução/IMDb

Carlacia Grant como Cleo

O final da segunda temporada de Outer Banks trouxe a adição de um novo membro aos Pogues, a jovem Cleo, interpretada pela atriz Carlacia Grant (The Resident). Ela foi apresentada durante a season 2, quando ainda era tripulante do navio do capitão Terrance. Sua habilidade com facas e o aparente interesse por Pope prometem grandes aventuras nos novos episódios.

8 de 10 Cleo, interpretada pela atriz Carlacia Grant, é a mais nova adição aos Pogues — Foto: Reprodução/IMDb Cleo, interpretada pela atriz Carlacia Grant, é a mais nova adição aos Pogues — Foto: Reprodução/IMDb

Drew Starkey como Rafe Cameron

Rafe Cameron, encenado pelo ator Drew Starkey (Com Amor, Simon), é o irmão mais velho de Sarah. Alerta de spoiler! Instável e viciado em drogas, Rafe foi o responsável por assassinar a xerife Peterkin (Adina Porter) na season 1, crime que seu pai, Ward Cameron, atribuiu a John B. O primogênito dos Cameron é um vilão impulsivo, perigoso e facilmente manipulado pelo pai. Ele fará de tudo para proteger o legado da família, mesmo que para isso tenha que passar por cima da própria irmã.

9 de 10 O ator Drew Starkey interpreta Rafe Cameron, irmão mais velho de Sarah, em Outer Banks — Foto: Reprodução/IMDb O ator Drew Starkey interpreta Rafe Cameron, irmão mais velho de Sarah, em Outer Banks — Foto: Reprodução/IMDb

Charles Esten como Ward Cameron

Alerta de spoiler! O vilão completamente sem escrúpulos Ward Cameron, interpretado por Charles Esten (Nashville: No Ritmo da Fama), é capaz de muitas coisas, inclusive de tentar matar a própria filha, Sarah, para pôr as mãos em um tesouro. Membro dos Kooks e, consequentemente, com recursos infindáveis a sua disposição, Ward também foi o responsável por incriminar John B. pelo assassinato da xerife Peterkin e deixar o pai de John, Big John B., à deriva no mar enquanto tentava encontrar o tesouro.

10 de 10 Charles Esten dá vida ao vilão Ward Cameron, pai de Sarah em Outer Banks — Foto: Reprodução/IMDb Charles Esten dá vida ao vilão Ward Cameron, pai de Sarah em Outer Banks — Foto: Reprodução/IMDb