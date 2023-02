PIS/Pasep 2023: veja calendário online e tudo sobre o abono salarial

É possível consultar o calendário e quem tem direito ao abono salarial do PIS/Pasep 2023 pela Internet. O benefício, que pode chegar ao valor de um salário mínimo, é válido para cidadãos cadastrados na plataforma que trabalharam pelo menos um mês em 2021 e receberam, em média, até dois salários mínimos mensais. Embora nem todos os beneficiados saibam, o dinheiro pode ser recebido online, por meio de crédito na conta poupança social digital Caixa Tem , cujo aplicativo está disponível para celulares Android e iPhone ( iOS ). A seguir, o TechTudo esclarece as principais dúvidas sobre o abono salarial do PIS/Pasep 2023.

O que são o PIS e o Pasep?

O PIS e o Pasep são benefícios semelhantes, mas destinados a pessoas diferentes. O Programa de Integração Social (PIS) é operado pela Caixa Econômica Federal e é válido para funcionários da iniciativa privada. Já o Programa de Formação do Patrimônio do Servidor Público (Pasep) é agenciado pelo Banco do Brasil e se destina a trabalhadores do funcionalismo público. O cadastro do seu PIS/Pasep é feito ao assinar a carteira pela primeira vez, seja no setor público ou privado. O valor do abono salarial é referente à quantidade de meses trabalhados no ano base, que agora é 2021. Quem trabalhou os 12 meses do ano referido recebe um salário mínimo, a quantia máxima do benefício.

Quem tem direito ao abono salarial do PIS/Pasep 2023?

Existem alguns requisitos para que o trabalhador tenha direito ao abono salarial de ano-base 2021. Primeiro, ele precisa estar cadastrado no PIS/Pasep há pelo menos cinco anos. Também é necessário ter trabalhado por pelo menos 30 dias em 2021, além de ter recebido remuneração média mensal de até dois salários mínimos por mês de acordo com o valor vigente daquele ano.

Como descobrir o número do PIS/Pasep?

É possível descobrir o número do do NIS (Número de Identificação Social) ou NIT (Número de Identificação do Trabalhador) pelo aplicativo Caixa Trabalhador, disponível para Android e iPhone (iOS). Para isso, faça o download do aplicativo, insira o seu CPF, o código de validação e a senha para fazer o login. Em seguida, toque em “Meu NIS”, na parte inferior da tela inicial. Então, os seus dados cadastrais irão aparecer, inclusive o seu número PIS/Pasep.

Também é possível descobrir o número do Pis via site do CadÚnico. Basta fazer o cadastro na plataforma (aplicacoes.mds.gov.br/sagi/consulta_cidadao/index.php) para visualizar a informação. Lembrando que o empregador é responsável por cadastrar a numeração PIS/Pasep do empregado em seu primeiro emprego.

Como consultar e saber o valor que vou receber do PIS/Pasep?

É possível fazer a consulta online para saber se o trabalhador tem direito ao benefício e, em caso afirmativo, quanto ele receberá. Uma das formas é pelo celular, via aplicativo Caixa Trabalhador. Para isso, abra o app e insira seu CPF e sua senha para fazer o login. Em seguida, na página inicial, toque em “Abono Salarial”. Feito isso, será aberta uma nova aba informando se você está apto ou não para o benefício.

Também é possível fazer a consulta pelo computador, acessando o Portal Emprega Brasil. O processo é semelhante: acesse o site “gov.br/pt-br/servicos/sacar-o-abono-salarial" e clique em “Iniciar”. Depois, selecione “Entrar com gov.br” e faça login com CPF e senha. Na página seguinte, escolhao quadrado “Abono Salarial” para visualizar as informações.

Qual é o calendário de pagamento do PIS/Pasep 2023?

O calendário de pagamento do PIS e do Pasep 2023 tem início em 15 de fevereiro e vai até 17 de julho de 2023. Os beneficiários do PIS recebem o valor conforme o mês de aniversário; os do Pasep, segundo o final da inscrição no NIS. Confira os calendários nas tabelas a seguir.

Calendário de pagamentos PIS 2023 Nascidos em: Recebem a partir de: Janeiro 15/02/2023 Fevereiro 15/02/2023 Março 15/03/2023 Abril 15/03/2023 Maio 17/04/2023 Junho 17/04/2023 Julho 15/05/2023 Agosto 15/05/2023 Setembro 15/06/2023 Outubro 15/06/2023 Novembro 17/07/2023 Dezembro 17/07/2023

Calendário de pagamentos Pasep 2023 Final da inscrição: Recebem a partir de: 0 15/02/2023 1 15/03/2023 2 17/04/2023 3 17/04/2023 4 15/05/2023 5 15/05/2023 6 15/06/2023 7 15/06/2023 8 17/07/2023 9 17/07/2023

Como sacar o abono salarial do Pis e do Pasep?

É possível receber o pagamento do PIS de diferentes formas. Caso o trabalhador tenha o Cartão Cidadão, ele pode ir a uma casa lotérica com sua senha para fazer o saque. O pagamento pode ser recebido também por meio de conta corrente ou poupança da Caixa (caso o trabalhador possua uma delas) ou por crédito pelo Caixa Tem, disponível para celulares Android e iPhone (iOS). Ainda é possível ir a uma agência da Caixa apresentando documento oficial com foto para realizar o saque.

Já o pagamento do Pasep é feito pelo Banco do Brasil. Os clientes da instituição recebem o valor na conta corrente ou poupança. Se o empregado possuir conta em outro banco, é possível realizar uma transferência TED para o seu banco pelo site “bb.com.br/pasep” ou utilizando o caixa eletrônico do BB. Vale destacar que o prazo máximo para o saque vai até dia 28 de dezembro de 2023.

Esqueci de sacar o abono salarial. E agora?

Caso você se esqueça de sacar o abono salarial, ainda é possível solicitar o dinheiro junto ao Ministério da Economia pelo telefone 158. Os valores ficam disponíveis por até cinco anos.

