Placa-mãe 1155: 4 modelos para montar seu PC em 2023

As placas-mãe 1155 são modelos que contam com o soquete LGA 1155, compatível com processadores Intel Core i3, Intel Core i5 e Intel Core i7 de 2ª e 3ª geração. Atualmente na 11ª geração, a compatibilidade com modelos mais antigos do processador faz com que o componente também seja mais antigo, o que leva as placas-mãe 1155 a entregarem um desempenho mais baixo em tarefas pesadas. Porém, elas apresentam valores bastante atrativos, podendo ser adquiridas com investimentos a partir de R$ 323, como é o caso da Afox H61-MA5, que traz dois slots de memória DDR3 e quatro portas SATA. Os preços citados no texto foram verificados durante a apuração da matéria, no mês de fevereiro de 2023.