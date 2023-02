Placa-mãe AM4: 6 modelos para processadores AMD Ryzen

As placas-mãe AM4 são modelos destinados a processadores da AMD . Empresas como Gigabyte e Asus oferecem modelos por preços a partir de R$ 565 , como é o caso da Gigabyte A320M-S2H, que traz velocidade de clock de memória de 3.200 MHz e seis portas USB 2.0. Os preços citados no texto foram verificados durante a apuração da matéria, no mês de fevereiro de 2023.

Já a Asus Prime A520M-E conta com soquetes de memória DDR4 com capacidade total de até 64 GB por cerca de R$ 609. Outra opção é a Asus TUF Gaming X570-Plus, que apresenta iluminação RGB e portas SATA por valores que partem de R$ 1.769.

A placa-mãe Gigabyte A320M-S2H pode ser uma boa opção para quem busca uma alternativa econômica. O modelo entrega chipset AMD A320, velocidade de clock de memória de 3.200 MHz, seis portas USB 2.0, quatro portas USB 3.2 e slots de memória DDR4. Porém, o modelo conta com capacidade máxima de memória de apenas 32 GB. O produto é vendido por valores que partem de R$ 565.

Avaliado com uma nota média de 4,6 de 5 estrelas pelos consumidores da Amazon, o modelo recebeu nota máxima em 78% de suas avaliações e se destaca por seu corte preciso e custo-benefício, sendo ideal para o público gamer.

Prós: valor acessível

valor acessível Contras: memória bastante limitada

2. Asus Prime A520M-E - a partir de R$ 609

A placa-mãe Asus Prime A520M-E é uma boa opção para quem busca custo-benefício. Com chipset AMD A520, o modelo entrega soquetes de memória DDR4 com capacidade total de até 64 GB, velocidade de clock de memória de 2.133 MHz, interface PCI-Express x16 e duas portas USB 2.0. O produto é visto por cerca de R$ 609.

Avaliado com uma nota média de 4,3 de 5 estrelas pelos consumidores da Amazon, o modelo recebeu nota máxima em 68% de suas avaliações e se destaca por sua precisão e custo-benefício, sendo indicada para o público gamer que procura uma alternativa econômica.

Prós: modelo de bom custo-benefício

modelo de bom custo-benefício Contras: memória inferior a outros modelos da lista

3. Gigabyte A520M S2H - a partir de R$ 625

A placa-mãe Gigabyte A520M S2H é mais uma escolha para quem busca uma alternativa de boa qualidade e econômica. O modelo mATX, de chipset AMD A520, conta com dois soquetes de memória DDR4, com capacidade total de até 64 GB, quatro conectores SATA 6 Gb/s, um slot PCI Express x16 e outros dois slots com suporte para PCIe 3.0, quatros entradas USB 3.2 e outras duas entradas USB 2.0. Além disso, o produto conta com velocidade de clock de memória de 4266 MHz, mas não possui Wi-Fi integrado.

Avaliado com uma nota média de 4,2 de 5 estrelas pelos consumidores da Amazon, o modelo recebeu nota máxima em 63% de suas avaliações e se destaca por seu custo-benefício. Ela é vendido por valores que partem de R$ 625.

Prós: custo-benefício

custo-benefício Contras: memória inferior a outros modelos da lista

4. Gigabyte B550M DS3H - a partir de R$ 1.200

A placa-mãe Gigabyte B550M DS3H é uma ATX robusta, ideal para computadores de grande porte. O produto entrega chipset AMD B550, slots PCIe 4.0, conexão Bluetooth e Wi-Fi, DDR4 para RAM e capacidade para até 128 GB de memória. O produto é vendido por cerca de R$ 1.200.

Avaliado com uma nota média de 4,5 de 5 estrelas pelos consumidores da Amazon, o modelo recebeu nota máxima em 74% de suas avaliações.

Prós: capacidade para memória robusta

capacidade para memória robusta Contras: placa ATX, que pode não agradar alguns usuários por seu tamanho elevado

5. Asus TUF Gaming B550M-Plus - a partir de R$ 1.215

A placa-mãe Asus TUF Gaming B550M-Plus é uma mATX, ideal para a montagem de computadores compactos. O modelo conta com chipset AMD B550, PCIe 4.0, portas USB 3.2 tipo A e tipo C de segunda geração, suporte para iluminação Aura Sync RGB e conexão DDR4 para RAM. Além disso, o produto se destaca por contar com o software Turbo LAN, que apresenta otimização de desempenho automática, capacitores de áudio premium e microfone com cancelamento de ruído por AI. O modelo aparece por cifras a partir de R$ 1.215.

Avaliado com uma nota média de 4,8 de 5 estrelas pelos consumidores da Amazon, o modelo recebeu nota máxima em 89% de suas avaliações e se destaca por seu estilo e qualidade de material. Porém, alguns compradores reclamam da falta de atualização da BIOS, que pode ser incômodo para alguns usuários.

Prós: turbo Lan e cancelamento de ruído

turbo Lan e cancelamento de ruído Contras: compradores reclamam da falta de atualização da BIOS

6. Asus TUF Gaming X570-Plus - a partir de R$ 1.769

A placa-mãe Asus TUF Gaming X570-Plus é mais uma alternativa com soquete AM4 com projeto de montagem descomplicado. O modelo entrega chipset AMD X570, PCI Express x16, portas USB 3.2 de segunda geração, com taxa de 10 Gb/s, portas SATA de 6Gb/s, sistema de refrigeração, iluminação Aura Sync RGB, conexão DDR4 para RAM e velocidade de clock de memória de 2.133 MHz. O produto aparece por valores a partir de R$ 1.769.

Avaliado com uma nota média de 4,7 de 5 estrelas pelos consumidores da Amazon, o modelo recebeu nota máxima em 87% de suas avaliações e se destaca pela qualidade do material e custo-benefício. Porém, os consumidores apontam para o fato de que o produto não conta com conectividade Wi-Fi ou Bluetooth.

Prós: placa-mãe de alto nível

placa-mãe de alto nível Contras: produto não conta com conectividade Wi-Fi ou Bluetooth

