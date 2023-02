A Asus oferece amplo portfólio de placas-mãe no Brasil. Elas são ideais para montar um computador com processadores Intel ou AMD e aparecem por preços a partir de R$ 549 , como é o caso da Asus Prime A520M-E, que traz suporte ao vídeo integrado AMD Radeon. Os preços citados no texto foram verificados durante a apuração da matéria, no mês de fevereiro de 2023.

Já a Asus TUF Gaming B550M-Plus conta com um acabamento aprimorado e ferramentas de segurança por valores que partem de R$ 1.215. Outra opção é a Asus TUF Gaming Z690-Plus, que traz iluminação RGB e acabamento premium por cerca de R$ 1.890. Confira a seguir seis placas-mãe para comprar no Brasil.

1 de 1 Placa-mãe Asus: 6 modelos para montar seu computador em 2023 — Foto: Nathalia Duarte/TechTudo Placa-mãe Asus: 6 modelos para montar seu computador em 2023 — Foto: Nathalia Duarte/TechTudo

Qual placa mãe comprar? Tire suas dúvidas no Fórum TechTudo

Por que confiar nas listas do Qual Comprar? Por que confiar nas listas do Qual Comprar? Critérios de avaliação Selecionamos os produtos das nossas listas a partir de critérios como reviews do TechTudo, notas nas lojas e comentários dos usuários. Ficha técnica Sempre trazemos uma breve ficha técnica dos produtos com suas especificações. Tudo para ajudar você a decidir qual produto comprar. Públicos indicados É importante saber para qual tipo de usuário cada produto é indicado e, sempre que possível, vamos incluir esta informação no texto. Variedade de itens Nossas listas trazem produtos diversos para que você consiga compará-los e descobrir qual é a opção mais adequada às suas necessidades.

1. Asus Prime A520M-E – a partir de R$ 549

A Prime A520M-E é compatível com os processadores da AMD com soquete AM4, mais especificamente os chips AMD Ryzen de terceira geração. Ela ainda é uma solução compatível com as APUs (componentes que combinam CPU e GPU em um mesmo chip) da AMD, oferecendo assim suporte ao vídeo integrado AMD Radeon. O modelo é encontrado por valores a partir de R$ 549.

A Asus Prime A520M-E conta ainda com dissipadores de calor no PCH, conectividade M.2, rede Ethernet Gigabit e conectores USB 3.2 Gen2. Na Amazon, 68% dos consumidores avaliaram o produto com cinco estrelas, destacando a qualidade de construção e acabamento da placa.

Prós: custo baixo, porta Gigabit

custo baixo, porta Gigabit Contras: suporte limitado a processadores Ryzen mais antigos

Produto desta matéria | TechTudo CUSTO-BENEFÍCIO Asus Prime - A520M-E R$ 549 IR À LOJA

Todas as ofertas de Asus Prime - A520M-E × Veja todas as opções com as melhores ofertas nas lojas parceiras. CUSTO-BENEFÍCIO Asus Prime - A520M-E R$ 549 IR À LOJA

2. Asus Prime H510M-E – a partir de R$ 685

A Prime H510M-E é uma placa-mãe de entrada para quem pretende utilizar uma plataforma Intel de 10ª ou 11ª geração, tendo assim o soquete LGA 1200, que é muito popular atendendo desde processadores de entrada como Intel Celeron e Pentium, até soluções intermediárias Intel Core. O modelo também conta com um bom índice de aprovação na Amazon e recebeu cinco estrelas por parte de 77% de seus usuários, que destacam principalmente o custo-benefício da placa.

A Prime - H510M-E oferece dois slots para RAM com suporte a até 64 GB e frequências de até 3.200 MHz. Nas conexões, a placa conta com uma saída DisplayPort, uma D-Sub e uma HDMI 2.0, sendo ainda compatível com unidades M.2, assim como também traz uma porta Ethernet Gigabit. O produto é vendido por cifras que partem de R$ 685.

Prós: custo baixo, bons recursos

custo baixo, bons recursos Contras: limitação na quantidade e velocidade da RAM

Produto desta matéria | TechTudo ATÉ 3.200 MHZ Asus Prime H510M-E R$ 685 IR À LOJA

Todas as ofertas de Asus Prime H510M-E × Veja todas as opções com as melhores ofertas nas lojas parceiras. ATÉ 3.200 MHZ Asus Prime H510M-E R$ 685 IR À LOJA

3. Asus TUF Gaming B460M-Plus – a partir de R$ 776

A linha TUF da Asus apresenta produtos mais avançados, sendo assim indicada para jogadores e entusiastas que desejam um pouco mais de recursos, mas que não querem investir tanto a ponto de partir para linha ROG (linha mais avançada da Asus). A TUF Gaming B460M-Plus com chipset B460 conta com um soquete LGA 1200 para processadores Intel, tendo além de mais recursos, um acabamento mais refinado e mais ferramentas de segurança. Ela é vista por cerca de R$ 776.

Com um índice de aprovação máxima por parte de 88% dos consumidores da Amazon, o modelo é uma opção para usuários mais exigentes, e claro, para quem pretende explorar funcionalidades como overclock ou mesmo utilizar os recursos de personalização como o Aura Sync RGB. A placa-mãe oferece ainda suporte para até 128 GB de memória RAM e traz as saídas de vídeo DisplayPort, HDMI e DVI, mesmo considerando que provavelmente os usuários que adquirirem a TUF Gaming B460M-Plus vão utilizar uma solução de vídeo dedicada.

Prós: qualidade de construção, mais recursos, versatilidade, personalizável

qualidade de construção, mais recursos, versatilidade, personalizável Contras: limite na frequência de RAM suportada

Produto desta matéria | TechTudo 128 GB DE RAM Asus TUF Gaming B460M-Plus R$ 776 IR À LOJA

Todas as ofertas de Asus TUF Gaming B460M-Plus × Veja todas as opções com as melhores ofertas nas lojas parceiras. 128 GB DE RAM Asus TUF Gaming B460M-Plus R$ 776 IR À LOJA

4. Asus TUF Gaming B550M-Plus – a partir de R$ 1.215

O modelo a seguir é parecido com o apresentado anteriormente, mas no caso da Asus TUF Gaming B550M-Plus, temos um chipset B550M compatível com os processadores AMD Ryzen de terceira geração (soquete AM4). Como é comum a placas da linha TUF, o modelo conta com um acabamento aprimorado, recursos de personalização, além de ferramentas de segurança que visam tornar a vida útil do componente maior. O produto pode ser encontrado por valores que partem de R$ 1.215.

A TUF Gaming B550M-Plus traz suporte para até quatro módulos de RAM tendo capacidade máxima para até 128 GB com frequências de até 4.600 MHz. Para as saídas de vídeo, a placa-mãe traz uma saída DisplayPort e uma HDMI, enquanto em conectividade, a Gaming B550M-Plus é mais um modelo com suporte a Ethernet Gigabit. A placa-mãe também aparece com um alto índice de aprovação na Amazon, com 89% de clientes satisfeitos com o desempenho e recursos da mesma.

Prós: bons recursos, suporte a overclock, quantidade de RAM suportada

bons recursos, suporte a overclock, quantidade de RAM suportada Contras: suporte limitado a outras gerações de processadores Ryzen

Produto desta matéria | TechTudo MAIS DESEMPENHO Asus TUF GAMING B550M-Plus R$ 1.215 IR À LOJA

Todas as ofertas de Asus TUF GAMING B550M-Plus × Veja todas as opções com as melhores ofertas nas lojas parceiras. MAIS DESEMPENHO Asus TUF GAMING B550M-Plus R$ 1.215 IR À LOJA

5. Asus TUF Gaming X570-Plus – a partir de R$ 1.769

A placa da linha Gaming da Asus sem dúvida é um modelo de um segmento muito superior, o que fica claro não só pelo número maior de recursos e visual, mas também pelo seu preço consideravelmente mais alto. O componente oferece suporte aos processadores AMD Ryzen de segunda e terceira geração, tendo ainda diversas funcionalidades que visam tornar a placa mais eficiente e aumentar sua durabilidade, o que é um ponto destacado pelos usuários que avaliaram o produto na Amazon, sendo que 87% deles deram cinco estrelas. O modelo é visto por cifras a partir de R$ 1.769.

A TUF Gaming X570-Plus suporta até quatro módulos de RAM, com frequências que podem chegar aos 5.100 MHz em overclock tendo ainda capacidade para até 128 GB. A TUF Gaming X570-Plus também é compatível com recurso de multi-GPU (AMD CrossFireX), tendo ainda compatibilidade com áudio em alta definição, suporte a mais de uma unidade de armazenamento rápido, LAN Gigabit, compatibilidade com o recurso Aura Sync RGB e saídas de vídeo em alta definição.

Prós: muitos recursos, qualidade de construção, promessa de durabilidade, personalizável

muitos recursos, qualidade de construção, promessa de durabilidade, personalizável Contras: custo alto

Produto desta matéria | TechTudo MAIS EFICIÊNCIA Asus TUF Gaming X570-Plus R$ 1.769 IR À LOJA

Todas as ofertas de Asus TUF Gaming X570-Plus × Veja todas as opções com as melhores ofertas nas lojas parceiras. MAIS EFICIÊNCIA Asus TUF Gaming X570-Plus R$ 1.769 IR À LOJA

6. Asus TUF Gaming Z690-Plus – a partir de R$ 1.890

Para usuários que pretendem utilizar uma plataforma Intel, a TUF Gaming Z690-Plus é uma placa-mãe que oferece praticamente tudo o que se espera de uma solução de ponta. O modelo conta com um acabamento premium, sistemas de segurança elétrica, PCI 5.0, quatro slots M.2, Ethernet Gigabit, suporte a Thunderbolt 4 e compatibilidade com o Aura Sync RGB. Os consumidores interessados precisam desembolsar R$ 1.890 para comprar o produto.

Com soquete LGA 1700, a placa-mãe promete ser uma das opções mais avançadas para os processadores Intel Core de 12ª geração, oferecendo ainda compatibilidade com até quatro módulos de RAM com frequências de até 5.333 MHz em overclock e capacidade total de 128 GB. Entregando praticamente tudo o que se espera de um modelo premium, a placa da Asus conta com 81% de aprovação com cinco estrelas na Amazon, com usuários destacando a qualidade do produto, seus recursos e promessa de durabilidade.

Prós: muitos recursos, acabamento premium, promessa de mais durabilidade

muitos recursos, acabamento premium, promessa de mais durabilidade Contras: custo alto

Produto desta matéria | TechTudo PREMIUM Asus TUF Gaming Z690-Plus R$ 1.890 IR À LOJA

Todas as ofertas de Asus TUF Gaming Z690-Plus × Veja todas as opções com as melhores ofertas nas lojas parceiras. PREMIUM Asus TUF Gaming Z690-Plus R$ 1.890 IR À LOJA

Echo Buds: o fone de ouvido da Amazon vale a pena?