Placa-mãe B450M: 5 opções de marcas variadas para montar um PC

A placa-mãe é uma das principais peças do computador, já que ela é responsável por conectar todos os componentes do PC. Empresas como Asus , Gigabyte e ASRock , oferecem modelos equipados com o chipset B450M, compatíveis com a linha de processados da AMD , entre eles o Ryzen 3000, 2000 e 1000, por preços que se iniciam em R$ 699 , como é o caso da Gigabyte, B450M Gaming, que possui dois slots para memória RAM DDR4 e quatro portas USB 3.1. Os preços citados no texto foram verificados durante a apuração da matéria, no mês de fevereiro de 2023.

Já a Gigabyte B450M DS3H pode suportar até 128 GB de memória RAM DDR4, vem com soquete AM4 e é vista por aproximadamente R$ 998. Outra opção é a TUF B450M-Pro Gaming, da Asus, que possui 3600 MHz de velocidade de clock de memória, é compatível com os principais processadores da linha AMD e é vendida por cerca de R$ 1.607. Acompanhe a lista com cinco modelos B450M, para comprar no Brasil

1. Gigabyte B450M Gaming – a partir de R$ 699

A B450M Gaming, da Gigabyte, é a opção mais em conta desta lista. De acordo com as especificações da fabricante, este modelo é compatível com os processadores Ryzen da AMD, da série 5000, e também da primeira, segunda e terceira geração. Além disso, a placa-mãe também conta com dois slots para memória RAM DDR4, que permite expansão para até 64 GB, com uma frequência máxima de 3.600 MHz. O item está disponível a partir de R$ 699.

A parte traseira da placa-mãe dispõe de quatro portas USB 3.1, duas USB 2.0, conectores para cabos LAN, VGA, DVI e HDMI, além de três saídas de áudio, para microfone, fones de ouvido e caixas de som. O produto é avaliado com 4,5 de 5 estrelas na Amazon e os consumidores apontam que a peça cumpre com o prometido. Porém, alguns usuários relatam que a BIOS não oferece compatibilidade com o processador AMD Ryzen 5 3600.

Prós: custo-benefício

custo-benefício Contras: possui apenas dois slots para memória RAM

2. Gigabyte B450M DS3H V2 – a partir de R$ 839

A B450M DS3H V2, da Gigabyte, é mais uma opção para processadores AMD. Segundo a fabricante, o modelo vem com soquete AM4, que suporta as três primeiras gerações de processadores Ryzen, assim como a série 5000. Diferente do item anterior, este conta com quatro slots de memória RAM DDR4, com capacidade máxima de 128 GB, com frequência máxima de até 3.600 MHz. O item é comercializado por preços que se iniciam em R$ 839.

A marca também ressalta que a peça possui quatro portas USB 3.1, duas USB 2.0, conectores de vídeo para HDMI, VGA e DVI, uma entrada LAN e duas saídas PS2, para mouse e teclado. No site da Amazon, o produto é avaliado com 4,5 de 5 estrelas e os compradores afirmam que o modelo é ideal para computadores de entrada. No entanto,, alguns reclamam que para usar com processadores AMD Ryzen 5000, é preciso realizar uma atualização da BIOS.

Prós: diferente do item anterior, este possui quatro slots para memória RAM

diferente do item anterior, este possui quatro slots para memória RAM Contras: donos de AMD Ryzen 5000 reclamam que é preciso atualizar a BIOS

3. ASRock B450M Steel Legend – a partir de R$ 950

A B450M Steel Legend, da ASRock, é mais uma escolha para placa-mães com chipset B450M. De acordo com as especificações, o modelo possui soquete AM4, compatível com os processadores AMD Ryzen 2000, 3000, 4000 e 5000. A peça também oferece uma velocidade de clock de memória de 3.533 MHz, que permite até 128 GB de memória RAM DDR4. É possível adquirir o item por cifras a partir de R$ 950.

Na parte de trás, o modelo oferece quatro portas USB 3.2, duas USB tradicionais e uma entrada PS2, para mouse e teclado. O produto é avaliado com 4,8 de 5 estrelas na Amazon e os consumidores elogiam a qualidade da placa-mãe e o preço cobrado. No entanto, alguns relatam que receberam a peça sem alguns parafusos e outros apontam que o manual de instruções poderia ser mais detalhado.

Prós: cumpre com o prometido

cumpre com o prometido Contras: em comparação ao item anterior, este modelo não apresenta mudanças significativas

4. Gigabyte B450M DS3H – a partir de R$ 998

A B450M DS3H, da Gigabyte, é outra alternativa de placa-mãe com soquete AM4. Segundo a fabricante, este modelo oferece compatibilidade com os processadores AMD Ryzen de primeira, segunda, terceira geração e também para os series 5000. O item permite expansão para até 128 GB de memória RAM DDR4, com velocidade máxima de até 3.600 MHz. O produto é visto por cerca de R$ 998.

Já a parte traseira da placa-mãe, vem com uma quatro USB 3.1, duas USB 2.0, além dos conectores DVI, HDMI, LAN e PS2. Na Amazon, o item é avaliado com 4,5 de 5 estrelas e os compradores listam que a peça atende as especificações. Entretanto, alguns reclamam do preço é muito elevado para um produto de uso básico.

Prós: compatível com diversos modelos de processadores da AMD

compatível com diversos modelos de processadores da AMD Contras: alguns consumidores reclamam do preço elevado

5. Asus TUF B450M-Pro Gaming – a partir de R$ 1.607

A TUF B450M-Pro Gaming, da Asus, é o item mais caro desta lista. De acordo com a fabricante, esta placa-mãe possui soquete AM4 e oferece compatibilidade com os processadores AMD Ryzen de primeira, segunda e terceira geração. Além disso, a peça também dispõe de quatro slots para memória RAM DDR4, que permite expandir para até 128 GB, com uma frequência máxima de 4.400 MHz. Interessados precisarão desembolsar aproximadamente R$ 1.607.

Já a parte traseira da placa-mãe, vem com uma porta USB 3.0, três USB 3.2 e duas USB 2.0. Além disso, o modelo também possui conectores DVI, HDMI, LAN e PS2. Avaliado com 4,5 de 5 estrelas na Amazon, os compradores afirmam que o modelo oferece a qualidade esperada e o classificam como bom custo-benefício. Por outro lado, alguns se queixam que a BIOS não vem atualizada.

Prós: permite expansão para até 128 GB de memória RAM DDR4, com frequência máxima de 4.400 MHz

permite expansão para até 128 GB de memória RAM DDR4, com frequência máxima de 4.400 MHz Contras: não oferece suporte a linha AMD Ryzen 4000 ou 5000

